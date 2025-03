SEC reformula cargos contra ENEL por cortes de luz en agosto de 2024 y fallas a electrodependientes

Síntesis generada con OpenAI

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reformulará los cargos a ENEL por su responsabilidad en los cortes de luz de agosto de 2023. Tras una investigación, la SEC determinó que la empresa incumplió la normativa para pacientes electrodependientes, incluyendo no entregar equipos de respaldo adecuados, no atender llamadas de familiares y no priorizar la restauración del servicio. La SEC envió los antecedentes al Ministerio Público y reformuló tres cargos. La superintendenta Marta Cabeza destacó las obligaciones de las empresas hacia los electrodependientes.

Desarrollado por El Mostrador