Evelyn Matthei sumó apoyo de Evópoli y se convirtió en candidata presidencial única de Chile Vamos

Este sábado, en medio del Consejo General 2025, Evolución Política (Evópoli) confirmó de manera oficial a Evelyn Matthei como su candidata presidencial, consolidando así su posición como carta única de todo Chile Vamos para las próximas elecciones presidenciales.

En la votación participaron 84 consejeros que debieron responder a la interrogante: “¿Aprueba que Evolución Política designe como su candidata a la Presidencia de la República de Chile para las elecciones presidenciales 2025 a doña Evelyn Matthei Fornet?”, resultando la opción “sí” vencedora con un contundente 99% de los votos.

Tras conocerse el resultado, el presidente nacional de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, expresó su satisfacción: “Estoy feliz del día que estamos viviendo y muy contento por la votación que tuvo Evelyn en nuestro consejo”.

Con esta ratificación, Evelyn Matthei cuenta ahora con el respaldo oficial de todos los partidos que componen Chile Vamos, luego de que Renovación Nacional (RN) oficializara su apoyo el pasado 11 de enero y la UDI hiciera lo propio el 18 de enero.

Gran proclamación de Evelyn Matthei como candidata presidencial de Evópoli 👏👏👏 pic.twitter.com/Z5QEdbUzOY — Alfonso España (@alfonsoespana_) March 22, 2025

Al tomar la palabra, Matthei agradeció la nominación, y afirmó “estar honrada y feliz”, y felicitó a la tienda por “haber logrado ocho alcaldes y al gobernador de Coquimbo. Ellos nos permiten ser optimistas del futuro del partido y de sus distintos liderazgos”.

“Esta nominación es más que un acto de apoyo a una persona. Es un acto político, en favor de la unidad de la centroderecha chilena. En las pasadas elecciones presidenciales, a estar alturas, teníamos cuatro precandidatos que participaron en primarias y un quinto candidato de derecha, que corrió por fuera. Hoy, nuestro electorado nos pide unidad y nuestros partidos han escuchado esa expresión de cansancio, de hastío de la gente, pero también esa esperanza depositada en nosotros para lograr un cambio verdadero”, subrayó Matthei.

La exalcaldesa comprometió “honrar la confianza” que el bloque deposita en ella, para luego abordar los problemas en torno a la seguridad, como un país “acosado por la violencia, inmigración ilegal descontrolada, que amenazada nuestras formas de vida, y la burocracia tiene totalmente estancada a la economía de nuestro país. El pueblo chileno nos pide responsabilidad, trabajo serio, comprometido, honesto y profesional. Pero sobre todo, nos pide trabajo en equipo”.

Petición de unidad

“Unidad hasta que duela, unidad hasta que duela, debe ser nuestro lema, porque sin unidad, no lograremos poner a Chile de pie. Invito al resto de los partidos y agrupaciones de oposición que se sumen a un proyecto colectivo, que tengan el único norte de sacar a Chile de la crisis en la que se encuentra. El único norte debe ser Chile”, subrayó.

Añadió que “si somos capaces, aún con nuestras diferencias de reunirnos con el propósito de enfrentar el crimen organizado, de parar la inmigración ilegal, de lograr que nuestro país vuelva a crecer, crear empleos, y generar mayor bienestar para las familias, podemos, en cuatro años, poder volver a tener un Chile que progresa y que mira al futuro con confianza y con optimismo”.

“Por eso es conveniente hacer todos los esfuerzos posibles por lograr una única lista parlamentaria. Yo me la jugaré por lograrla. Y si me cierran la puerta, golpearé la ventana, porque es mucho lo que está en juego, para darnos gustitos personales (…) no pido una alianza perpetua, pido al menos una alianza transitoria, para que formemos una mayoría que nos permita recuperar Chile, para que la gente pueda salir de sus casas sin temor, mandar al colegio a los niños sin temor, para que las personas no sean un número en una terrible lista de espera, sino que un paciente en un quirófano”, complementó Matthei.

Miedo y rabia

Matthei añadió en su discurso que “los chilenos hoy tienen miedo y tienen rabia. Esas son emociones que movilizan votantes, pero no son emociones que ayuden a gobernar un país. No se gobierna con temor ni menos con ira. Los que de verdad aman a Chile no pueden estar azuzando la rabia”.

“Es nuestro deber ofrecer un gobierno serio, que pueda avanzar en la solución de los problemas, que logre conectar con las familias y las personas sensatas, que están dolidas, atemorizadas y molestas, que no confían en sus instituciones ni en las autoridades”, agregó.

La candidata de Chile Vamos subrayó que “es imperdonable lo que este Gobierno le ha hecho a nuestro país, frustrando los sueños de millones de chilenos, maltratando a las personas, descuidando su salud, su seguridad y su educación. Pero no dejaré que el temor y la rabia sean los motores de nuestra vida política. Se gobierna combinando sabiduría con audacia, experiencia con conocimiento y atrevimiento con templanza. Pero para gobernar se requieren sobre todo buenos equipos profesionales (…)”.

Manada

“La presidencia no es una aventura personal, es un esfuerzo institucional de partidos, organizaciones comunitarias y personas de buena voluntad. Nunca ha sido más evidente que en esta elección aquel dicho de que ‘si quieres ir rápido anda solo, pero si quieres llegar lejos anda acompañado’. No soy una loba solitaria, y siempre he tratado de ser parte de una manada que trabaja en equipo, con armonía, con coherencia, con responsabilidad para beneficio de todos”, sostuvo Matthei.

Asimismo, acusó que “hoy se levantan voces reprochándonos que dialoguemos y lleguemos a acuerdos. En política, uno puede abrazar sus principios y aislarse o, por el contrario, utilizar esos principios y valores para dialogar y convencer. Chile no le pertenece a la derecha ni a la izquierda. Chile es de todos y debemos construirlo entre todos. Eso significa que todos tienen derecho a participar, a ser escuchados y dar sus opiniones. La política no es imposición, es consenso. La política es diálogo, no atrincheramiento. La política es hablarles a las grandes mayorías, no a grupos identitarios que sólo se preocupan de hacer valer su verdad”.

“Los chilenos estás cansados de escuchar argumentos que suenan bien, pero funcionan mal. Es hora de la seriedad y la responsabilidad, de superar la inmadurez de las emociones y recuperar la racionalidad de la política. La democracia se desprestigia cuando la política deja de ser el arte de lo posible para transformarse en la promesa de lo imposible. Nuestras ideas son mejores y funcionan, y por eso requerimos de una mayoría parlamentaria contundente que nos permita llevar adelante un programa que, desde las personas y su dignidad, nos permita aspirar a un Chile más justo y libre, donde prime el mérito por sobre los pitutos, los talentos por sobre el amiguismo”.

Liberalismo

Añadió que “ustedes saben bien que el liberalismo es contrario a los privilegios de todo orden, ya que ellos atentan directamente contra la igualdad ante la ley. Por eso es que los que creemos en la libertad y el mérito individual valoramos la sana competencia en los mercados y aborrecemos todo tipo de monopolios y defensas corporativas. Una economía social de mercado es más próspera y justa cuando los agentes participan libremente en la generación de empleos, en la inversión y la producción. Sin embargo, también somos conscientes de que nadie se puede quedar atrás por condiciones subjetivas como la clase, el género, una enfermedad o accidente”.

“Somos seres sociales. Vivimos en sociedad. Ninguna sociedad es económica, social ni políticamente viable cuando no existe una red de apoyo para los que están en una posición de vulnerabilidad. Allí es donde el Estado, en colaboración con el sector privado, debe ayudar. Obviamente que sin ahogar la creatividad ni la imaginación de los miles de emprendedores que dinamizan día a día nuestra economía”, subrayó Matthei.

En su discurso también destacó que “tenemos mucho que hacer. Tenemos un país maravilloso, que una y otra vez se ha levantado de catástrofes y de situaciones difíciles. Pero se puede. Chile puede. Los chilenos son personas generosas, sensatas, empáticas. Pero están cansados. Por eso con mucha humildad, pero con inmenso orgullo, les agradezco esta nominación y les pido su trabajo y esfuerzo para que todos juntos celebremos el triunfo de la justicia y la libertad en la próxima elección. Los invito a arremangarse las mangas, a salir a la calle, a defender los principios en los que creemos. Chile puede y merece más”, cerró.