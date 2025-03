Tohá advierte que una primaria con Jadue le incomoda: “Sería un problema para todo el sector”

La precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, descartó este domingo compartir una eventual primaria del sector con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), si él no cambia de postura respecto a Venezuela.

En conversación en el programa Estado Nacional de TVN dijo que, si bien el Partido Comunista aún no ha tomado una definición respecto a quién será su abanderado, si fuera el exjefe comunal, en su caso no le acomodaría y, por lo tanto, tendría que existir una discusión en el sector.

De hecho, remarcó que esta situación no es un conflicto que solo le afecta a ella, sino más bien “a todo el sector”.

En primer lugar, Tohá indicó que “hoy día no hay ningún problema con el Partido Comunista”, pues el Gobierno ha tenido una postura “nítida” respecto al país actualmente liderado por Nicolás Maduro, y que el PC “se ha puesto detrás de ese Gobierno”.

Ahora bien, advirtió que “distinto es que a futuro fuera nuestro candidato presidencial una persona que va a ir a defender que en Venezuela sí estuvo bien contados los votos. Eso es otra historia. Y esa historia yo no la quiero para Chile, ni la quiero para que nuestro sector la promueva”.

En ese sentido, y ante la eventualidad de que el PC nombre como su carta presidencial a Jadue para ir a una primaria, dijo que “se armaría un debate. Habría que ver, porque yo creo que este no es un problema que tenga yo. Este es un problema que tiene todo el sector”.

“No me acomoda esa situación”, agregó y puntualizó que “tendríamos que tener una discusión. Y de nuevo quiero insistir. Este no es un problema que tenga Carolina Tohá, este es un problema que tiene todo el espectro político de nuestro sector. Y yo me atrevo a sincerarlo, porque creo que es importante”.

En ese sentido, remarcó que con Jadue no sería. “salvo que él cambiara de postura en este tema”. Por último, remarcó: “Si hubiera esa definición, tendríamos que tener una discusión en el sector de cuáles van a ser los límites en este caso. Y si no hubiera una claridad de esos límites, se armaría un problema. Y tendríamos una crisis. No conmigo. En el conjunto del espectro de partidos y fuerzas políticas que son parte del progresismo”.