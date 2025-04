Piden cárcel para profesor de Quilpué que insultó a estudiantes TEA

El lunes 24 de marzo circuló en redes sociales una imagen -pantallazo- que nos dejó perplejos. Era un post de la cuenta de Instagram del profesor de Educación Física del Liceo Técnico Profesional Mannheim (Quilpué), Marco Antonio Castro Díaz. En su posteo denigraba a estudiantes neurodivergentes y apoderados del colegio donde hace clases desde 2017.

Ese día, el gremio de profesores había convocado a un paro para exigir seguridad en las aulas. En referencia a ello, Castro publicó una selfie, acompañada de las frases:

“Literal un paro de medio día y ya están todos llorando que no pueden cuidar a sus bastardos. Consejo del día: eduquen bien a sus engendros antes de mandarlos al colegio. Y ahora los dejo que voy con retardo igual que sus pendejos qls”.

En el post, agregaba: “Y dejen el tussi para que ya no les salgan raritos. No puede ser que por sala haya 20 autistas, 30 déficit atencional y 10 discapacidad intelectual, esa wea no es normal. Síganme para más sabiduría (y un emoji de una mano alzando el dedo de al medio)”.

Al día siguiente, acompañada de las agrupaciones Caleidoscopio, Familia TEA Quilpué y Familias para la Neurodivergencia, la alcaldesa de Quilpué Carolina Corti (RN) informó el inicio de un sumario y el cese de las funciones del docente, así como la evaluación de una denuncia por Ley Antidiscriminación.

La acción judicial, también conocida como Ley Zamudio, supone multas de entre 5 y 50 UTM para el infractor y sería presentada esta semana por parte de las agrupaciones. A ello piensan sumar una querella por injurias graves en contra de Castro.

El objetivo, señalan, es que el profesor cumpla pena de cárcel.

Brenda Espinoza, cofundadora de Caleidoscopio -agrupación dedicada a las ferias de emprendimiento y concientización sobre la neurodivergencia-, explicó a Aquí Valparaíso que la Ley Zamudio es el punto de partida, pues “una acción civil no es el camino para llegar a una pena real para una persona que está a cargo de lo más importante que hay, que es la infancia y la adolescencia”.

“Lo que estamos buscando como agrupaciones es una acción penal que permita que él vaya a la cárcel, o que a lo menos quede en sus antecedentes el trato que hizo, porque no tan solo fue discriminatorio, no solo hizo discursos de odio, sino también levantó perjurios hacia las madres de los niños con diagnóstico neurodivergente. Lo que queremos es un mensaje ejemplificador. Queremos algo penal, para que tenga más peso, y exigir que se le inhabilite como profesor”, agregó.

Las agrupaciones cuentan con la asesoría del abogado José Tomás Bartolucci (Ind.), exseremi de Justicia del segundo gobierno de Piñera y actual concejal viñamarino, quien explicó que “la injuria grave consigue en el mejor de los casos una pena de reclusión en su grado mínimo a medio, de 60 días. Y una multa de 11 a 20 UTM”.