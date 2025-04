¿Nueva dilación? En Puchuncaví, empresa posterga cierre de termoeléctricas acordado para 2025

Presentado por:

¡Buen lunes, estimados lectores y lectoras de Aquí Valparaíso! Sin dejar de mencionar el remezón político que trajo a la zona la destitución de la senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende (PS), y la denuncia de corrupción y notable abandono de deberes presentada en contra del exalcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds (Ind.-PS), pasamos de lleno a comentarles los temas que desarrollamos en esta edición:

Según el Plan de Descarbonización, las centrales Nueva Ventanas y Campiche, ubicadas en el parque industrial de Quintero y Puchuncaví, debían iniciar su cierre este año . Sin embargo, la empresa no ha comenzado el proceso y no lo haría en el corto plazo. Dirigentes acusan incumplimientos de parte del Gobierno.

. Sin embargo, la empresa no ha comenzado el proceso y no lo haría en el corto plazo. Dirigentes acusan incumplimientos de parte del Gobierno. Sí, es cierto. Como decía una carta al director, Valparaíso parece “una joya olvidada, sucia y abandonada de la mano de Dios”. ¿Pero saben qué? También hay proyectos en curso , grúas moviéndose y obras que pronto serán inauguradas. Un espóiler: en el plan, el Estado y la PUCV son -casi- los únicos inversionistas.

También , grúas moviéndose y obras que pronto serán inauguradas. Un espóiler: en el plan, el Estado y la PUCV son -casi- los únicos inversionistas. Agrupaciones dedicadas a la concientización de la condición del espectro autista, en Quilpué, buscan pena de cárcel para el profesor que emitió mensajes discriminatorios en contra de estudiantes TEA . Las asesora el exseremi de Justicia del segundo Gobierno de Piñera, José Tomás Bartolucci (Ind.).

. Las asesora el exseremi de Justicia del segundo Gobierno de Piñera, José Tomás Bartolucci (Ind.). Chile se ha vuelto longevo y nuestra región todavía más : la V tiene la mayor tasa de envejecimiento del país. Expertas señalan que se debería a la migración de adultos mayores a sus segundas viviendas, en el litoral central, y de jóvenes que emigran en busca de mejores oportunidades. El fenómeno preocupa, advierten, pues podría aumentar el círculo de la pobreza.

: la V tiene la mayor tasa de envejecimiento del país. Expertas señalan que se debería a la migración de adultos mayores a sus segundas viviendas, en el litoral central, y de jóvenes que emigran en busca de mejores oportunidades. El fenómeno preocupa, advierten, pues podría aumentar el círculo de la pobreza. Y para cerrar, buenas noticias: la construcción del hospital provincial Marga Marga alcanza un 99,53% y sería inaugurado en octubre de este año. Para facilitar su acceso, Transportes habilitará nuevos recorridos de micros, que harán la ruta Olmué-Limache-Villa Alemana-Quilpué.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Valparaíso. Si eres tú quien aún no se suma, te invito a que te inscribas gratis para recibir cada lunes un completo análisis del acontecer noticioso y regional.

Inscríbete gratis

1

¿Nueva dilación? En Puchuncaví, empresa posterga el cierre de las termoeléctricas acordado para 2025

El jueves 27 de marzo, la comunidad de Quintero y Puchuncaví recibió un balde de agua fría.

Marcelo Morales, gerente de operaciones de Quintero Energía -desde enero la nueva propietaria de las termoeléctricas Nueva Ventanas y Campiche, en Puchuncaví-, informó que las centrales identificadas como unidades 3 y 4 seguirían funcionando hasta nuevo aviso, pese al cronograma del Plan de Descarbonización que establecía su retiro a partir de 2025.

Si bien este acuerdo entre las empresas y el Gobierno es voluntario, el cierre de ambas termoeléctricas fue informado dos veces: el 2021, cuando el ex-Presidente Piñera anunció su retiro anticipado para 2025; y el 2024, en el documento de consulta pública del Plan de Descarbonización, en el que se indica que Nueva Ventanas y Campiche están disponibles para retiro también este año. En 2022 y 2023, el antiguo propietario -AES Andes- sacó del sistema a las unidades 1 y 2 del Complejo Ventanas.

Morales expuso al Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS) de Quintero y Puchuncaví el pasado 27 de marzo:

«Respecto al cronograma de cierre, importante mencionar que -no sé si ustedes se acuerdan- existe un acuerdo entre el Ministerio de Energía y el propietario anterior, AES Andes, por el proceso de descarbonización. Ese acuerdo se mantiene vigente y decía que las unidades 3 y 4 quedan a disposición del sistema a partir del año 2025, cuando el sistema eléctrico permita su retiro. Esa declaración y ese compromiso se mantienen. Por lo tanto, la nueva compañía va a operar las unidades hasta que las autoridades del sector eléctrico lo requieran«.

Para cerrar las unidades 3 y 4, agregó el gerente, faltaría concretar el proyecto Kimal-Lo Aguirre y aumentar el nivel de almacenamiento de energía renovable; «todos proyectos que están en curso. Estamos creciendo en esa energía (renovable) y cuando se dé el momento, recibiremos la instrucción de retirar las unidades del sistema, mientras tanto vamos a seguir operándolas«.

Morales también dijo que ambas centrales operan de respaldo y que producen el 1% de energía de todo el Sistema Eléctrico Nacional.

Sin embargo, lo señalado por el ejecutivo difiere de la normativa, que indica que el proceso de retiro se inicia con la solicitud de la empresa y no con una instrucción por parte del Gobierno. Y a la fecha, Quintero Energía no ha realizado el requerimiento, señalaron el Coordinador y la Comisión Nacional de Energía (CNE) a Aquí Valparaíso.

Según la web de la CNE, el retiro “deberá comunicarse por escrito al Coordinador Eléctrico Nacional, a la CNE y a la SEC, con una antelación no inferior a 24 meses en el caso de unidades generadoras”.

Pero la empresa insiste en que para la desconexión anticipada de las unidades 3 y 4 “se requiere previamente que el Sistema Eléctrico Nacional presente las condiciones necesarias de seguridad y fiabilidad de la matriz eléctrica, lo que debe ser validado técnicamente por el Coordinador Eléctrico Nacional y aprobado por la CNE”.

El Sistema Eléctrico Nacional, aclararon desde la Comisión, son todas las instalaciones de las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras, y no un ente.

“Nosotros estábamos recontentos pensando que este 2025 ustedes se iban. Era un problema menos para esta bahía”, dijo Nielz Cortés, integrante del CRAS, al gerente de Quintero Energía cuando concluyó su presentación.

El dirigente explica que las termoeléctricas emiten NO2 (dióxido de nitrógeno), que al contacto con los hidrocarburos que emite el parque industrial, genera compuestos altamente nocivos. “El efecto sinérgico de las termoeléctricas es tóxico para la comunidad. Parece que este Gobierno está satisfecho con tener todavía personas intoxicadas”, afirmó Cortés a Aquí Valparaíso.

María Araya, que integra el CRAS y el consejo consultivo de salud del Hospital de Quintero, señaló que en 2024 hubo 735 consultas por síntomas de intoxicación por gases. Y en lo que va de 2025, cuentan 35, en su mayoría relacionadas con niños.

En su primera Cuenta Pública (2022), el Presidente Boric expresó: “Es urgente ocuparnos de quienes viven en zonas de sacrificio”. Para Araya, el mandatario “no ha cumplido con lo prometido. El que tiene que cuidarnos es el Estado y no son capaces de velar por eso”.

Andrés León, presidente de la ONG Dunas de Ritoque, se refirió a los efectos de la contaminación de las termoeléctricas:

“Han sido silenciados de forma permanente. Los estudios de suelos y metales pesados de 2014 ya indicaron los altos niveles de riesgo para la población. Y las recientes mediciones de calidad de aire alertan de riesgo en las escuelas de Quintero y La Greda (Puchuncaví), por lo que se deben tomar acciones preventivas ahora”.

En relación con el impacto al ecosistema, el exseremi del Medio Ambiente, Hernán Ramírez, agregó que la continuidad de las termoeléctricas implica «la succión de altos volúmenes de agua marina, la que devuelven al mar con mayores temperaturas y compuestos químicos«.

2

Valparaíso no está perdido: está en obra

Valparaíso está en crisis. Es cosa de darse una vuelta por el plan y constatar el estado de la ciudad: sucia, con veredas en mal estado, rayados y el comercio ambulante desbordado -se ha vuelto difícil caminar. Personas en situación de calle, bebiendo a pleno sol. ¿Punkis? Perros callejeros. Edificios abandonados. Negocios que han cerrado. La lista es larga.

Pero no todo está perdido. Entre medio de todo este caos hay proyectos en obra que están cambiando la cara de, al menos, algunos sectores del puerto. Algunos recién concluidos. Otros, en proceso y un par, ad portas de iniciar. Y no son pocos. Aquí vamos.

Lo último

En marzo, el Minvu entregó un bonito y pequeño condominio a 12 familias del cerro San Juan de Dios. Y a fines del año pasado terminó de ensanchar las veredas de Avenida Francia -entre Avenida Errázuriz y Baquedano-, y de pavimentar la calle Mesana, que conecta el centro con la parte alta de Valparaíso. Por la misma época, además, el municipio inauguró un proyecto de la exadministración de Jorge Sharpp (Ind.): el renovado Estadio O’Higgins, que costó $ 400 millones y dotó a la cancha de pasto sintético nivel FIFA y un sistema de drenaje que permite jugar fútbol incluso con lluvia.

Y ya pasó un año, pero en caso de que no la hayan visto, el Instituto Profesional Arcos destinó US$ 7 millones para renovar una antigua sede universitaria ubicada a un costado de la caleta El Membrillo. La llamó Edificio Faro, pues emula la morfología de un faro e ilumina la zona del puerto durante la noche. La remodelación es obra de MasPuntoCero Arquitectura. Un dato: este año, el instituto quebró, pero el recinto fue adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) por $ 5 mil millones.

En obra

Aparte de esta compra, la PUCV también está construyendo cuatro sedes que serían inauguradas en 2026: dos en la Avenida Brasil -el edificio de servicios para los estudiantes de Ingeniería y el Instituto de Geografía- y dos en el campus de Curauma (Placilla) -el nuevo aulario y la Escuela de Educación Física-. Allí también construyen un campo deportivo, que estaría listo durante este año.

El proyecto más grande en curso es el Parque Barón, que alcanza un 15%. Con sus casi 12 hectáreas, se convertirá en el espacio público con acceso al mar más grande de Valparaíso. El proyecto data de 2018 y se mantuvo detenido por hallazgos arqueológicos y un alza en los precios de los materiales. En enero, el Minvu retomó la obra y proyecta concluirla en marzo de 2026. Por estos días se ve el movimiento de grúas. Sin embargo, la bodega Simón Bolívar, inmueble de conservación histórica de 12 mil m2, sigue con los vidrios quebrados. Todavía no hay atisbos de los juegos infantiles, las plazas ni el skate park.

En la empinada calle Almirante Montt, del Cerro Concepción, aparece descubierta la fachada del que será el Museo del Inmigrante, corazón del proyecto Destino Valparaíso. Una iniciativa de la familia Dib -propietaria de la empresa DIB Carpet & Home-, de ascendencia siria y libanesa, que compró el ex-Colegio Alemán (declarado Monumento Histórico) para instalar allí un centro cultural de 5.300 m2 que exhibirá la historia migrante de Valparaíso, fechada entre 1820 y 1945.

El espacio también contará con una sala de conferencias y un restorán italiano, un pub inglés, una cervecería alemana y una pastelería europea. El arquitecto de la obra, Joaquín Velasco, cuenta que el proyecto está al 99% -faltan las terminaciones y equipamiento- y abriría el primer semestre de este año.

Además, hay en construcción o en verdesiete proyectos inmobiliarios, pero ninguno en el centro de Valparaíso: uno está en el Cerro Playa Ancha (Casona Villaseca), otro en el Cerro Larraín (Vista Cerro Larraín, de la empresa Icafal) y cinco en Placilla y Curauma: Mirador del Lago, Terrazas de Curauma, Edificios San Pablo 2, Lomas de la Luz y el condominio Espacio Las Tablas.

A futuro

Con apoyo de la Subdere, durante este primer semestre el municipio porteño iniciará la recuperación de parte del plan afectado por el estallido y la pandemia. Específicamente, las aceras del centro cívico (entorno del edificio del GORE), las piletas de la plaza Aníbal Pinto y de la Plaza Victoria -en este último centro social, además, mejorará sus baños públicos y pérgola. También contempla la reparación de la pérgola de las flores de la subida Cumming -en notable deterioro-, y la plaza y monumento a Lord Cochrane, que está frente al Lider Express de Bellavista.

El segundo semestre, la alcaldía reparará el Paseo Wheelwright, que une la Caleta Portales con el Muelle Barón, luego que las marejadas de diciembre lo dejaron siniestrado. El municipio ya retiró el mobiliario dañado e instaló nuevos basureros.

Sobre las iniciativas en carpeta, la alcaldesa Camila Nieto (FA) comentó a Aquí Valparaíso:

“Tenemos la convicción de que hay que poner la plata donde más se vea y estamos empeñados en mejorar las condiciones de una ciudad que tiene un potencial gigante, pero que ha sufrido las consecuencias de la desatención durante años. El proceso no será de un día para otro, pero poco a poco iremos viendo los frutos y confirmando que Valparaíso mejora, tanto en el plan como en sus cerros«.

Para cerrar, el GORE también aprobó recursos para reactivar la construcción de dos proyectos habitacionales: uno cerca del Congreso -Parque Barón, que lleva un 37% de avance- y otro en el Cerro Merced -Los Laureles, con un 9% de avance-. Asimismo, el convenio incluye reparar en Valparaíso el entorno del Parque Cultural Ex-Cárcel.

Las obras debiesen reactivarse durante el último trimestre, comenta la consejera regional Paula Rosso (FA), quien valoró el convenio, pues según ella permite “pensar la comuna de manera integral, incorporando la vida de barrio y el deporte, fundamental para prevenir enfermedades, así como la delincuencia y las adicciones”.

3

Piden cárcel para profesor de Quilpué que insultó a estudiantes TEA

El lunes 24 de marzo circuló en redes sociales una imagen -pantallazo- que nos dejó perplejos. Era un post de la cuenta de Instagram del profesor de Educación Física del Liceo Técnico Profesional Mannheim (Quilpué), Marco Antonio Castro Díaz. En su posteo denigraba a estudiantes neurodivergentes y apoderados del colegio donde hace clases desde 2017.

Ese día, el gremio de profesores había convocado a un paro para exigir seguridad en las aulas. En referencia a ello, Castro publicó una selfie, acompañada de las frases:

“Literal un paro de medio día y ya están todos llorando que no pueden cuidar a sus bastardos. Consejo del día: eduquen bien a sus engendros antes de mandarlos al colegio. Y ahora los dejo que voy con retardo igual que sus pendejos qls”.

En el post, agregaba: “Y dejen el tussi para que ya no les salgan raritos. No puede ser que por sala haya 20 autistas, 30 déficit atencional y 10 discapacidad intelectual, esa wea no es normal. Síganme para más sabiduría (y un emoji de una mano alzando el dedo de al medio)”.

Al día siguiente, acompañada de las agrupaciones Caleidoscopio, Familia TEA Quilpué y Familias para la Neurodivergencia, la alcaldesa de Quilpué Carolina Corti (RN) informó el inicio de un sumario y el cese de las funciones del docente, así como la evaluación de una denuncia por Ley Antidiscriminación.

La acción judicial, también conocida como Ley Zamudio, supone multas de entre 5 y 50 UTM para el infractor y sería presentada esta semana por parte de las agrupaciones. A ello piensan sumar una querella por injurias graves en contra de Castro.

El objetivo, señalan, es que el profesor cumpla pena de cárcel.

Brenda Espinoza, cofundadora de Caleidoscopio -agrupación dedicada a las ferias de emprendimiento y concientización sobre la neurodivergencia-, explicó a Aquí Valparaíso que la Ley Zamudio es el punto de partida, pues “una acción civil no es el camino para llegar a una pena real para una persona que está a cargo de lo más importante que hay, que es la infancia y la adolescencia”.

“Lo que estamos buscando como agrupaciones es una acción penal que permita que él vaya a la cárcel, o que a lo menos quede en sus antecedentes el trato que hizo, porque no tan solo fue discriminatorio, no solo hizo discursos de odio, sino también levantó perjurios hacia las madres de los niños con diagnóstico neurodivergente. Lo que queremos es un mensaje ejemplificador. Queremos algo penal, para que tenga más peso, y exigir que se le inhabilite como profesor”, agregó.

Las agrupaciones cuentan con la asesoría del abogado José Tomás Bartolucci (Ind.), exseremi de Justicia del segundo gobierno de Piñera y actual concejal viñamarino, quien explicó que “la injuria grave consigue en el mejor de los casos una pena de reclusión en su grado mínimo a medio, de 60 días. Y una multa de 11 a 20 UTM”.

4

Censo 2024: Región de Valparaíso, la más envejecida

Durante marzo el INE dio a conocer los resultados del Censo 2024. En total, 18.480.432 personas residen habitualmente en el país, de las cuales 1.896.053 lo hacemos en la Región de Valparaíso, la primera en Chile en índice de envejecimiento.

¿Qué significa esto?Que nuestra región tiene más personas de 65 años o más por cada 100 personas de 14 años o menos que cualquier otra zona del país. Aquí la tasa es de 98,6 en comparación con la media nacional que es de 79 (en la RM es de 76).

Si redondeamos, en la región tenemos casi la misma cantidad de personas mayores de 64 que menores de 15. Y la cantidad de personas sobre la tercera edad ha ido en aumento. Según el INE, la proporción de personas de 65 años o más alcanzó el 16,6% en el Censo 2024, mientras que en 1992 era de 7,9%.

De acuerdo con este último registro, las comunas que tienen las tasas más altas son El Tabo (178), Algarrobo (166), El Quisco (163) Viña del Mar (121) y Olmué (115).

¿Cómo se explica? Paulina Pozo, ingeniera comercial con diplomas en Gerontología Social e Innovación, dice que el envejecimiento poblacional responde a varios factores: una mayor esperanza de vida (82 años en Chile) y la disminución de la natalidad: “En la Región de Valparaíso el número de defunciones ha superado al de nacimientos en los últimos años. En el sistema de salud hemos pasado a tener más camas en geriatría que en maternidad”.

Agnieszka Bozanic, presidenta de la fundación GeroActivismo, agrega una tercera causa: “En Valparaíso esto se acentúa porque muchas personas mayores eligen migrar a esta región por su conectividad, clima templado y cercanía a servicios de salud o redes familiares”.

Lo anterior se advierte en los índices que presenta el litoral central, donde los mayores se van a vivir a sus segundas viviendas en comunas que “este último tiempo también pueden entregar mayores márgenes de seguridad”, apunta Viviana García, directora del centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso (UV).

Y habría una cuarta explicación, agrega García: “La población más joven migra hacia las ciudades más grandes para estudiar y luego para trabajar, porque allí es donde se ofrecen mayores oportunidades”.

Advertencias

Carla Bonatti, parte del directorio de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida (Sochimev), explica que este fenómeno podría estar asociado a un “aumento potencial de la dependencia económica de las poblaciones laboralmente inactivas, en relación a las poblaciones laboralmente activas”. Y que más necesidades de cuidado “pueden llevar a un aumento del círculo de la pobreza, porque parte de la población no podrá pagar servicios de cuidados y un miembro de la familia -casi siempre mujeres- deberá quedarse en la casa asumiendo esa tarea”.

Por otro lado, Bozanic plantea que “con más personas mayores viviendo solas, crecen también los riesgos de aislamiento y soledad no deseada.Por eso es tan importante generar espacios que promuevan el encuentro entre generaciones y reconocer los aportes de las personas mayores, en lugar de excluirlas”.

En esa línea, García señala: “Se requieren adaptaciones del entorno que permitan que las personas puedan desenvolverse sin grandes complicaciones dentro de la ciudad y de sus propias casas. La capacidad que tenemos de establecimientos de larga estadía para adultos mayores está muy limitada. Tenemos que propiciar que estas personas puedan seguir envejeciendo en sus hogares y en los territorios donde han desarrollado su vida y tienen sus vínculos y soporte social”.

Mirando a futuro

Bozanic valora la Política Nacional de Apoyos y Cuidados 2025-2030, pero dice que “para que esa política funcione realmente” se necesita “facilitar la crianza, asegurar redes reales de apoyo y promover un envejecimiento activo: con salud preventiva, participación cultural, vivienda adecuada y entornos accesibles”.

Bonatti apela a sumar calidad de vida a los años de longevidad. En ese sentido, manifiesta que en Sochimev “tenemos el gran desafío de aumentar la cobertura de los exámenes de medicina preventivade manera precoz e identificar aquellos signos y síntomas que sean predictores de pérdida de funcionalidad”.

Finalmente, las expertas coinciden en el imperativo de combatir el edadismo y “cambiar la forma en que miramos a las personas mayores”, apunta Bozanic, a través de la educación, la formación de vínculos intergeneracionales y la promoción de derechos y leyes que garanticen la no discriminación por edad.

5

Obra del Hospital Provincial Marga Marga alcanza el 99,53% y sería inaugurado en octubre

Ya falta poco. Con un 99,53% de avance, el nuevo Hospital Provincial Marga Marga sería inaugurado en octubre de este año, estiman las autoridades. Ubicado al sur de Villa Alemana, el recinto de alta complejidad atenderá a medio millón de personas de la provincia, que también incluye a las comunas de Quilpué, Limache y Olmué.

El proyecto es parte del Plan Nacional de Inversiones del Minsal, que considera la construcción de hospitales públicos en todo el país. Bajo este alero, en los últimos cinco años han sido inaugurados cuatro recintos en la Región de Valparaíso: el nuevo hospital Gustavo Fricke (2020), el hospital biprovincial Quillota-Petorca (2021), el nuevo hospital Claudio Vicuña de San Antonio (2023) y el mes pasado el hospital San José de Casablanca (2025).

La demanda por un centro de salud de estas características se arrastra desde hace años, producto del aumento sostenido de la población y su envejecimiento, lo que requiere mayor atención de especialistas. En esa línea, Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colmed Valparaíso, plantea:

“Este centro de salud será un aporte para la infraestructura sanitaria de la población del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, pero para que entre en un funcionamiento total será necesario que el Ministerio de Salud entregue los cargos de médicos especialistas suficientes y el presupuesto necesario para su operación”.

El nuevo hospital de Marga Marga, de 76 mil m2, ocho pisos y un helipuerto, contará con equipos de alta tecnología, 282 camas (básicas, medias y críticas), 9 pabellones quirúrgicos, 97 boxes médicos (14 en la unidad de emergencia y 8 odontológicos), 3 salas de parto, 15 sillones de diálisis, y una unidad de hospitalización domiciliaria y de medicina ambulatoria.

Durante estos meses, el Servicio de Salud, a través de la constructora española ACCIONA S.A., realizará los “pavimentos exteriores, terminaciones y especialidades en el edificio principal, la sala cuna y los recintos técnicos”, señaló el subdirector de Inversiones del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQP), Héctor Soto.

Entre las terminaciones se considera la instalación del escáner, que costó cerca de $ 1.800.000.000 y requiere especial cuidado.

Andrea Quiero, directora del SSVQP, destacó además que “estamos incorporando eficiencia energética y tecnología de punta en materia de seguridad”. Al respecto, el delegado presidencial provincial, Fidel Cueto, aseguró que “será uno de los hospitales más modernos de Sudamérica”.

En términos de acceso, el Ministerio de Transportes implementará dos nuevos recorridos de locomoción pública, semáforos, paraderos y 528 estacionamientos para pacientes y funcionarios.

El seremi Benigno Retamal detalló la ruta que tendrán los microbuses: partirán en Olmué, pasarán por Limache, seguirán hacia Villa Alemana por el troncal urbano hasta llegar al hospital, para luego seguir hacia el sector de Los Lilenes en Quilpué. Las micros, comentó, tendrán al menos “cuatro frecuencias por hora”.

Y aquí termina una nueva edición de Aquí Valparaíso. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquivalparaiso@elmostrador.cl.

Presentado por: