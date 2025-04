Vodanovic: “Tohá y Jara son la continuidad del Gobierno, nosotros tenemos planteamientos distintos”

La senadora Paulina Vodanovic (PS) luego de que el Partido Socialista la proclamada candidata presidencial para las elecciones primarias tomó distancia de sus principales contendores: las abanderadas del PPD, Carolina Tohá, y del PC, Jeannette Jara, y aseguró que a diferencia de las exministras del Presidente Boric su candidatura no representa la continuidad del Gobierno.

“Yo no soy la continuidad del gobierno y obviamente Carolina Tohá y Jeannette Jara, por sus roles en materia de seguridad, en materia de previsión, son la continuidad. Nosotros (en el PS) sí tenemos planteamientos muy distintos. No me imagino a Jeannette Jara hoy día planteando terminar con las AFP, por ejemplo, aunque sea su sentir personal, porque no logró hacerlo como ministra. No imagino a Carolina Tohá planteando temas muy distintos en seguridad a los que ella pudo hacer siendo la ministra encargada de aquello”.

La carta presidencial del PS de cara a las primarias del oficialismo, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, tomó distancia del PPD y de su candidata. Además, reconoció la existencia de dudas sobre la posibilidad de que se logre una lista única parlamentaria para los comicios de noviembre.

“Si hay temor, hay que replantearse la primaria”

“No sé si va a ser posible llegar a una lista única, pero desde el PS le hemos puesto toda nuestra atención a aquello (…) el PPD tiene tres diputados Marzán, Helia Molina y Soto. Nosotros que tenemos 13 estamos en una situación bastante mejorada respecto a lo que es el PPD. Así que este canje de cupos a cambios de una candidatura presidencial no ha existido nunca”, afirmó Vodanovic.

Pero la senadora por El Maule, que de ser derrotada en el mecanismo puede buscar su reelección senatorial, fue todavía más allá y expresó que si había temor de que el Socialismo Democrático fuera derrotado por el Frente Amplio había que cuestionarse la necesidad de hacer primarias.

“Hay Si esos agoreros que dicen que vamos dos candidaturas y entonces yo sería el artífice de que pierda el Socialismo Democrático y gane (Gonzalo) Winter o gane Jeannette Jara; ¿Eso es un temor, es eso un problema? Porque si es así para algunos, entonces hay que replantearse la idea de la primaria”, desafió a su sector la senadora y candidata socialista.

Respecto al porqué su colectividad de decidió apoyar una candidatura propia, en lugar de apoyar, por ejemplo, a Carolina Tohá, candidata del PPD. Al respecto, señaló que “hay proyectos políticos que pueden ser similares pero diferentes”.