Mario Desbordes se suma a los alcaldes “mosqueteros” de Durán: “Espero que la AC no prospere”

A propósito de las festividades de Semana Santa, personal de Carabineros, seguridad municipal y autoridades sanitarias realizaron esta mañana una fiscalización del comercio informal en el sector del Mercado Central, en el centro de Santiago. La operación fue dirigida por el seremi de Salud metropolitano, Gonzalo Soto, junto con el delegado presidencial de la región, Gonzalo Durán, y el alcalde de la comuna, Mario Desbordes.

Fue en esta ocasión que el edil abordó las presiones que por estos días recibe Durán a raíz de la muerte de dos jóvenes hinchas de Colo-Colo a la salida del Estadio Monumental, en el marco del partido por Copa Libertadores de los albos contra el Fortaleza de Brasil: parlamentarios de oposición articulan por estas horas la acusación constitucional que ingresarán en su contra por su rol en los hechos. Aun más, en las filas de la derecha varios diputados piden la salida del cargo de Durán, con la idea comenzando a extenderse a la centroderecha de Demócratas y a la Democracia Cristiana.

Idea de la cual, no obstante, Desbordes anunció su rechazo: su respaldo al delegado “es permanente porque él además es una persona de terreno que ha estado conmigo desde el día uno en la calle sin mirar colores políticos”, aseguró en la ocasión respecto del exmilitante socialista.

“Yo no comparto esa acusación constitucional y espero que no prospere, que nuestro sector medite un poco: es muy difícil la situación de los estadios y yo creo que el problema está estructural en la ley, que hay que modernizar”, afirmó el edil consultado por la prensa presente, a lo que complementó: “yo creo que no tiene ningún sentido (la AC) y le pido a mis diputados de mi coalición que no avancen en eso. No vale la pena“.

Por lo mismo sentenció que, de ser él diputado, “votaría en contra de esa acusación” que apunta al delegado metropolitano, de quien agradeció “el apoyo constante y permanente que hemos estado haciendo, con resultados concretos además”.

Correspondiendo a las palabras de Desbordes y en línea con sus réplicas anteriores al libelo acusatorio, el delegado aseguró que los temas de seguridad requieren un trabajo conjunto entre oposición y oficialismo. “trabajemos colaborativamente sin ver color político, sino fundamentalmente ponernos de acuerdo en una agenda de trabajo”.

Desbordes, Reyes y Sichel respaldan gestión de Durán

Pero Desbordes no es el primer alcalde que se distancia de la iniciativa del sector en contra de Durán —que en el Congreso logró aglutinar a Chile Vamos, Republicanos, al Partido Nacional Libertario y al Social Cristiano—: durante la semana, los jefes comunales de La Florida y Ñuñoa también expresaron abiertamente su respaldo a la gestión de Durán, según consignó La Tercera.

“Yo no estoy de acuerdo con una acusación en este minuto, lo que necesitamos son soluciones. Lo que me preguntan los vecinos de la Villa Olímpica al lado del estadio no es si va a seguir o no el delegado presidencial, me preguntan cómo tenemos seguridad para cuando se juegue el Superclásico”, afirmó durante una reunión con el ministro Luis Cordero Sebastián Sichel, remarcando que no apoya las acusaciones constitucionales “si no tienen buenos fundamentos legales”, y que esta en particular lo que más podría lograr es “entorpecer” el camino político.

A sus palabras se sumó Daniel Reyes, el delfín de Rodolfo Carter en La Florida: “Hacemos un llamado que se aborde justamente con una mirada de Estado. Yo quiero reconocer al delegado Durán justamente que hemos logrado desarrollar un trabajo. Por supuesto siempre hay espacio para mejorar, pero me parece que este tema tiene que ser abordado de manera ojalá lo más seria y lo más sobria posible“.

“Cuando me vinculo con los vecinos del entorno de La Florida nadie pregunta si la responsabilidad es del delegado o no. Por lo menos yo puedo hablar respecto del trabajo que hemos desarrollado con él, que ha sido un trabajo sistemático“, sentenció el edil floridano.