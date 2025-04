Bellolio, eventual vocero de Matthei, se desmarca de dichos sobre golpe de Estado: “Mala expresión”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), quien suena como eventual vocero en la campaña presidencial de Evelyn Matthei, calificó como una “mala expresión” las declaraciones de la candidata respecto al golpe de Estado de 1973. Estas palabras, emitidas por Matthei, provocaron críticas desde el Gobierno y algunos sectores de Chile Vamos.

“Yo creo que es una mala expresión”, señaló Bellolio en Tele13 Radio, agregando que “uno puede entender que alguien diga ‘esto era inevitable’ el 10 de septiembre del ’73, pero 50 años después, sabiendo lo que significó el golpe de Estado, la dictadura, las muertes y los asesinatos, me parece que no es justificable”.

El alcalde -sucesor de Matthei en Providencia- profundizó que existe una diferencia entre predecir los eventos históricos y justificarlos: “Una cosa es que sea predecible y otra es decir que era inevitable, en el sentido de que no hubiese ninguna otra fórmula para evitar las muertes que continuaron al golpe de Estado”.

Sin embargo, Bellolio destacó que Matthei ha mantenido una postura clara en defensa de los derechos humanos y de la democracia. “Evelyn Matthei ha tenido siempre la misma línea de no justificar las violaciones a los derechos humanos, ser una demócrata y apoyar la línea de la defensa de la vida humana y la democracia”, afirmó.

El edil también apuntó contra sectores críticos: “Es curioso que algunos de los que más critican esto son los mismos que corren a aplaudir a Venezuela, Nicaragua o Cuba, que no se atreven siquiera a mencionarlas”. Insistió en que debe haber un “único estándar” y que “nunca se puede justificar las violaciones a los derechos humanos; la violencia en la política no puede ser parte de la democracia”.

Finalmente, Bellolio aseguró que el tema de la dictadura no es un asunto central dentro de la derecha actual: “Ese clivaje ya no es parte de las decisiones mayoritarias. Puede que haya un grupo chiquitito, pero no lo veo para nada”. En relación con Matthei, concluyó: “No creo que tenga que estar dando explicaciones de su pasado, no sólo por ser hija de un general, sino por todo lo que ha dicho y hecho en este tiempo. Lo que más queda es su defensa irrestricta de los derechos humanos y la democracia”.