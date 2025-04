Scanner Social: moderado optimismo sobre la economía marca último año del Gobierno

El Scanner Social de marzo de 2025, desarrollado por Fibra Research y Gemines Consultores, en alianza con El Mostrador, evidenció un país con percepciones críticas sobre su situación económica actual y un debate intenso en torno a la migración. Sin embargo, bajo esa superficie de descontento emergen señales de moderado optimismo, especialmente con miras al futuro más próximo, es decir, al último año de Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

De acuerdo con el sondeo, un 43% de los encuestados afirma que su situación económica –la de su hogar– ha empeorado en el último año y un 58% todavía más duro cree que el país, en su conjunto, ha retrocedido en materia económica en el último año.

Si bien el 50% restante proyecta que se mantendrá igual, “llama la atención que hay una visión relativamente positiva respecto al futuro. Lo que pasó hacia atrás parece ser peor de lo que viene. En ambas dimensiones –hogar y país– hay más personas que creen que mejorará la economía que las que piensan que empeorará”, explica a El Mostrador Emilio Polit, director ejecutivo de Fibra Research.

Polit, ingeniero civil industrial egresado de la Universidad de Chile y con un MBA de la PUC, destaca un curioso fenómeno: ““Las personas creen, de alguna manera, que han empeorado menos de lo que ha empeorado el país”.

En esa línea, el encargado del estudio remarca que “de aquí a un año todavía no va a haber cambio de Gobierno8. Entonces, añade, “de alguna manera hay una visión que es positiva, independiente del resultado de la elección, aunque obviamente, claro, se generan ciertas expectativas”.

Es importante recalcar que las proyecciones más optimistas se concentran en los segmentos socioeconómicos medios (C2 y C3), hombres de entre 30 y 44 años, quienes se identifican con la izquierda o centroizquierda. Además, se destaca que, a medida que baja el nivel socioeconómico, aumenta el porcentaje de personas que cree que el país mejorará durante el próximo año, lo cual, según Polit, puede estar vinculado al nivel educacional y expectativas más contenidas en esos grupos.

Inmigración: visión positiva con exigencia de control

Otro de los temas centrales de la campaña presidencial es la inmigración, especialmente en las propuestas de la derecha, donde –por ejemplo, al vincular el tema con la seguridad pública, el desarrollo económico y la gestión– uno de los primeros planteamientos de José Antonio Kast fue un “escudo fronterizo”, mientras que Evelyn Matthei habló de “sellar” la frontera para combatir el crimen organizado.

En medio de este polarizado discurso político, hay una mayoría (50%) de los encuestados que considera que la inmigración es positiva para Chile, aunque el 48% exige mayor control y apenas un 2% cree que debe incentivarse. No obstante, al otro lado del espectro, un 13% considera que la inmigración es una amenaza y propone un plan de expulsión, y un 8% opina que debe reducirse al mínimo.

“En esta encuesta vimos posturas más drásticas sobre migración (como la percepción de amenaza o perjudicial), pero, pese a eso, la mayoría se ubica en una posición que podríamos llamar positiva, aunque regulatoria“, comenta Emilio Polit. Y agrega: “Lo interesante es que esta mirada no está claramente alineada con una figura política en particular. No se puede decir tajantemente si es más afín a Matthei o a Tohá”.

Lo que sí está claro es que, según la encuesta, en relación con la integración de los migrantes a la sociedad chilena según país de procedencia, se observa que los chilenos tienen una opinión bastante desfavorable respecto a que quienes vienen desde Venezuela y Colombia puedan vivir y trabajar en Chile.

En contrapartida, se observa un alto grado de acuerdo con la integración a la sociedad chilena de migrantes que provienen de Alemania, Argentina y/o Estados Unidos.

En detalle, los segmentos de la población que tienen una opinión más negativa y/o drástica respecto de la inmigración son las personas de menores ingresos (GSE D-E), las personas de 45-59 años y quienes se identifican con la derecha. Según Emilio Polit, en esos grupos, la migración se percibe como un factor de competencia directa por los puestos de trabajo. “Es una preocupación económica, no solo ideológica”, señala.

Las personas del GSE D-E son quienes están menos de acuerdo con que los migrantes puedan vivir y trabajar en Chile. En cambio, los jóvenes (18-29 años) son los que se muestran más afines respecto a la integración de los migrantes a la sociedad chilena. Para Polit, esto responde a razones sociológicas más que ideológicas: “Los jóvenes han crecido con la migración, la ven con naturalidad, no como una amenaza”.

Asimismo, el ingeniero enfatiza que la postura drástica sobre migración es más propia de la derecha más dura, mientras que en la centroderecha hay una mayor apertura, aunque con matices regulatorios.

Para Polit, los resultados de ambos módulos (Economía e Inmigración) revelan una conexión profunda entre inseguridad económica y percepción migratoria. Pese a todo, insiste en que el tono general del país sigue siendo más moderado que extremo.

Si quieres revisar el Scanner Social completo, haz clic en el siguiente link: Informe Resultados Scanner marzo 2025 v4.