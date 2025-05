ProCultura: sospechas sobre Alberto Larraín motivaron fallido “pinchazo” al Presidente Boric

Una conversación telefónica transcrita por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI encendió las alertas del Ministerio Público en medio del bullado caso ProCultura. En ella, el psiquiatra Alberto Larraín, director ejecutivo de la investigada fundación, habría admitido haber usado recursos para apoyar la campaña presidencial de Gabriel Boric.

“Gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”, dijo Larraín, según consigna el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en la solicitud de interceptación telefónica al Jefe de Estado consignada este viernes por La Tercera.

Esa afirmación, calificada por Cooper como un indicio clave de un posible financiamiento irregular de campañas políticas, fue parte del fundamento que el Ministerio Público utilizó para pedir al Juzgado de Garantía de Antofagasta autorización para intervenir el celular del Presidente de la República. La solicitud, sin embargo, fue rechazada por el tribunal el 15 de noviembre de 2024.

“El hecho que la persona respecto de quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como Director ejecutivo de la fundación Procultura, no lo hace merecedor de sospecha o reproche penal”, estableció la resolución judicial, que cerró la puerta a una medida intrusiva inédita en democracia.

Previo al revés, Cooper insistió en que los vínculos entre Boric y Larraín eran suficientes para seguir indagando. Según el documento judicial, el fiscal basa parte de su tesis en múltiples conversaciones y vínculos entre la Fundación Procultura y diversos gobiernos regionales, incluyendo el de Magallanes, región natal del Mandatario, donde se firmaron millonarios convenios con la ONG antes y después de que Boric asumiera la Presidencia.

En uno de esos intercambios, registrado por la PDI, Larraín le asegura al gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, que había conversado directamente con el Presidente electo. “Está muy entusiasmado con el anuncio de lo de Torres del Paine”, le dijo Larraín, según consigna el expediente.

“Hablé con Gabriel”

Las sospechas se ampliaron con otra interceptación en que el propio Presidente Boric, en conversación con Josefina Huneeus —expareja de Larraín—, reconoce que evaluó al psiquiatra para el cargo de ministro de Desarrollo Social. Esa designación nunca se concretó, según el Mandatario, por un veto de Izkia Siches.

Y es que a veces Larraín parecía tener otra versión de los hechos. En dicha interceptación, Huneeus cuenta cómo el psiquiatra se refería al Presidente: “No, lo que pasa es que hablé con Gabriel y me pidió que fuera Ministro de Salud, no después me pidió que fuera Ministro de Desarrollo Social…”.

Huneeus no escatima palabras para referirse a su exmarido: “Yo creo que estamos frente a una personalidad sicopática, franca, que ha hecho, yo creo que no ha cometido delitos que lo vayan a llevar preso, yo creo que no hay apropiación indebida”, señala, tras advertir que ha consultado con cinco penalistas.

Boric dice no recordar muy bien algunas interacciones con Larraín, deslizando que en realidad no eran tan cercanos como el psiquiatra afirmaba. De todas formas, el Presidente recalca que “yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueón con eso”.

La expresión “gasté esta plata en la campaña del Boric” surge en una conversación telefónica interceptada por la PDI entre la fotógrafa Patricia Csillag, cofundadora de Procultura, y otra mujer identificada como “Lucía”. Larraín se habría negado a saldar una deuda con la fundación con el mencionado argumento.

Fiscalía también apuntó a una serie de gestiones realizadas por Larraín, vinculadas al Ministerio de Cultura, Conaf, Subsecretaría de Desarrollo Social, entre otros.

Cooper insistió en que los vínculos personales y la posible existencia de delitos como fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias ameritaban avanzar hacia una “esfera más personal” del Presidente. Incluso dejó constancia de que Boric sería citado a declarar ante la Fiscalía en las semanas siguientes.

Quien abordó el tema este mismo viernes fue la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. “Procultura es un horrible y vergonzoso caso de corrupción y está en el corazón de La Moneda. Se debe investigar a todos sin miedo. Caiga quien caiga. Presidente, los chilenos merecemos explicaciones”, sentenció.

La génesis del caso se remonta a Antofagasta y la ONG Democracia Viva, ligada a figuras de Revolución Democrática, pero con el tiempo la investigación se amplió. La Fundación Procultura comenzó a figurar en diversas regiones del país —incluyendo Metropolitana, Biobío, Ñuble, Los Lagos, Magallanes y Valparaíso— con contratos que sumaban miles de millones de pesos, bajo convenios directos con gobiernos regionales.

Los vínculos documentados entre Larraín y diversos actores políticos son lo que alimentan la sospecha. En la Región Metropolitana, por ejemplo, la firma del convenio “Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental” por más de $1.683 millones con la firma del gobernador Claudio Orrego —quien ya declaró como imputado— reveló una doble militancia institucional del psiquiatra: director ejecutivo de ProCultura y miembro de la directiva de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, también presidida por Orrego.