Personalidad psicopática: la evaluación de la “ex” de Larraín de Procultura con el Presidente Boric

“Creo que estamos frente a una personalidad sicopática”. La frase es de Josefina Hunneus y no fue dicha en público, ni en un tribunal. Fue pronunciada en una llamada privada entre el Presidente Gabriel Boric y ella, exesposa del psiquiatra y fundador de la Fundación ProCultura —la arista más amplia del caso Convenios—, Alberto Larraín. Una conversación íntima que, sin que sus protagonistas lo supieran, estaba siendo “pinchada” por la Policía de Investigaciones.

El diálogo, publicado este viernes por el notciero T13, se registró el 14 de octubre de 2024 a las 19:26. A esa hora, Huneeus, también psiquiatra, recibió un llamado desde un número desconocido. Al contestar, la voz del otro lado fue clara: “Con Gabriel Boric”.

El Mandatario y la doctora mantenían una relación cercana. Lo que parecía ser una conversación informal derivó rápidamente en un ejercicio de control de daños ante lo que se avecinaba: el caso judicial que rodea a ProCultura y que involucra a Larraín, figuras del Gobierno e incluso a la exprimera dama, Irina Karamanos.

“Qué increíble. Hay que estar preparado para eso, porque él entregó su celular, todas las cosas”, comenta el Mandatario. Josefina Huneeus contesta: “Entregó su celular y computador, ahora él tenía un sistema que se le iban borrando … es un despelotado, o sea no sé si tiene todo guardado como HERMOSILLA en un súper iPhone, no tengo idea”.

En el diálogo, Huneeus no escatima palabras para referirse a su exmarido: “Yo creo que estamos frente a una personalidad sicopática, franca, que ha hecho, yo creo que no ha cometido delitos que lo vayan a llevar preso, yo creo que no hay apropiación indebida”, señala, tras advertir que ha consultado con cinco penalistas.

A lo largo de las nueve páginas que componen la transcripción, Boric reitera su inquietud por el impacto político y personal que puede tener la cercanía que mantuvo con Larraín. “Saqué todos mis celulares antiguos pa’ ver si tenía mensajes con él… era cercano, no me voy a hacer el hueón con eso”, admite el Presidente. No obstante, declara: “O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho ‘oye que interesante este proyecto’ como no sé, pero …”.

El Mandatario también reconoce haber considerado a Larraín para un cargo en el Gobierno: “Pensé en algún momento pa’ MIDESO y la Izkia me lo bloqueó”, cuenta. Una decisión que Huneeus dice haber influido: “Me llamó a mí y me preguntó y yo le dije -en la confianza- y de ahí la lzkia lo bloqueó”. Boric replica: “O sea, que bueno”.

Durante la conversación también se menciona la muerte de un funcionario de ProCultura. Según el expediente del caso, se trataría de un estafeta que esperaba el pago de sus cotizaciones y que falleció antes de obtener justicia. La PDI lo considera un testigo clave. Boric y Huneeus comentan el hecho sin saber que sus palabras quedarían registradas.

Otro de los temas que aparece es la situación de Irina Karamanos, quien en un momento fue vinculada a la investigación, pero luego descartada como imputada. “Y la van a citar como imputada también”, agrega Boric, a lo que Huneeus responde que todo puede aclararse con los abonos bancarios y los documentos que tiene “la Cony” en su casa.

La revelación de esta conversación agrega una capa más al caso ProCultura. Más allá de las implicancias judiciales, el contenido del diálogo deja en evidencia la cercanía entre Larraín y el círculo presidencial, así como los esfuerzos informales por contener una crisis que hoy parece inminente.

Se trata de la arista más relevante del también llamado caso Fundaciones, relativa a los millonarios convenios celebrados entre instituciones del Estado y la fundación ProCultura, que dirigía el psiquiatra Alberto Larraín, de amplios contactos políticos con el oficialismo. En la causa hay decenas de teléfonos incautados, seis gobernadores como “sujetos de interés” criminal y casi $6 mil millones cuestionados.