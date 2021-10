El triple desafío que enfrenta a la economía de Estados Unidos

El consenso entre los expertos del área es que la llamada "crisis de los contenedores" no estará completamente resuelta hasta algún momento del próximo año. Los más pesimistas creen que podría extenderse incluso hasta inicio de 2023.

El problema es que muchas empresas no tienen cómo importar sus productos, ya sea porque no consiguen espacio en los buques de carga o porque no pueden pagar precios insólitamente altos por el transporte de los mismo.