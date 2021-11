En el último minuto: los parlamentarios que rieron o lloraron antes de tiempo

Sólo 703 votos hicieron la diferencia. Si bien se mantuvo cauto en redes sociales, a altas horas de la noche varios daban por derrotado a los dos van Rysselberghe. Sin embargo, en un movimiento de último minuto de los votos, Enrique van Rysselberghe logró avanzar unos metros y llegar como senador electo de la Región del BíoBío, a diferencia de su hermana Jacqueline que quedó abajo del buque en la región del Ñuble. En la otra cara de la moneda, eso significó la caída abrupta de su compañero de lista, Iván Norambuena, quien incluso puso en la mesa la posibilidad de revisar el conteo de votos después de este giro.

El nuevo senador, Van Rysselberghe, compartió varias publicaciones en sus redes sociales haciendo eco de su ventaja de último minuto, en que "la dio vuelta" en el último tramo antes de la meta.

En el distrito 10, sectores de Comunes estaban conformes mirando cómo Emilia Schneider y René Naranjo entraban en la nómina de diputados. Sin embargo, ese buen cuadro no duró hasta el final. El periodista no logró pasar en las últimas vallas y fue la comunista Alejandra Placencia quien logró llegar a la meta. En su cuenta de Twitter, René Naranjo escribió: "Estuvimos dentro por algunos minutos, y pudimos sentir la emoción de representar al #Distrito10 Y si bien finalmente no lo logramos, tengan la certeza de que este es sólo el comienzo e estamos comprometidos con lograr un Chile justo, equitativo y solidario de verdad. Seguimos!".

El distrito 12 también tuvo lo suyo. La altísima votación que obtuvo la diputada Humanista Pamela Jiles (más de 77 mil votos) hizo que en la última vuelta lograran entrar por arrastre sus compañeros de lista, dejando abajo a Matías Toledo, de la Coordinadora Social Shishigang, quien tuvo más de 22 mil votos, frente a los poco más de 2 mil que sumaron en total Mónica Arce y Hernán Palma, del PH.

Por último, la independencia le jugó una mala pasada a César Leiva, el ex Contralorito, en el distrito 8. Logró la segunda más alta votación en ese distrito (34.704 votos), después de Carmen Hertz (48.806 votos), pero no logró quedar en la nómina, porque no alcanzó el porcentaje que requería como independiente.

En sus redes sociales dijo que "logré ser la novena mayoría de diputados con 34.940 votos. 2da en el distrito que elige 8 dip. Y no, no logré un escaño. Me han pedido autocrítica, y sí, faltó un poquito más de esfuerzo. Creo que esa votación fue también x consecuencia de ser independiente fuera de pacto".