La temeraria frase de Hermosilla y la realidad: dos oficinas del SII han sido quemadas

“Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, hueón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… Quiero lo más. Lo quiero tentar, lo quiero, huevón, puta… ¿Me cachai o no? Porque la huevá es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada más allá de los problemas que tenemos”, dice el abogado Luis Hermosilla en el audio que se hizo público el pasado martes 14 de noviembre, mientras conversaba con el empresario Daniel Sauer y la abogada María Leonarda Villalobos, para ponerse de acuerdo sobre la manera de coimear a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En el audio expuesto por Ciper da cuenta de la intención de quemar oficinas de SII y, si bien el caso Coimas se encuentra en investigación, efectivamente se han registrado incendios en distintas sedes de este servicio público.

La madrugada del 23 enero de 2017, una oficina del Servicio de Impuestos Internos ubicada en Maipú fue destruida por un incendio aparentemente intencional. Siniestro que se produjo mientras el caso de platas políticas era el gran escándalo que sacudía al poder político y empresarial, y que tenía al SII en el centro de las diligencias. Ante el incidente, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Ricardo Becerra, indicó que la oficina “resultó con daños totales producto de la gran carga de combustible que tiene en el interior, llámese todo lo que es material de papelería, computadores y todo lo que un recinto como este tiene en su interior”.

Otro caso de incendio se registró el 28 de agosto de 2019, en Concepción. Según informó Diario Concepción, el incidente se habría iniciado a través de una ventana por personas que pasaban por el lugar, a una cuadra de manifestaciones que se desarrollaban en el centro de la ciudad penquista. La destrucción también fue total.