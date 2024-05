Senador Karim Bianchi afirma que fue abducido por un platillo volador en 2012

En objeto de muchos comentarios se convirtió en las últimas horas el senador independiente por Magallanes Karim Bianchi (hijo del diputado y exsenador Carlos Bianchi), luego de su participación en el programa “NotNews” de Vía X, que dirige Felipe Izquierdo.

En este, Bianchi, a cuyo lado estaba el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, dijo que “yo fui abducido”. Tras ello, aseveró que en 2012 viajaba en automóvil desde Puerto Natales hasta Punta Arenas, cuando “se me acerca una luz que giraba, grande, era un platillo. Se me apaga el vehículo”, afirmó, agregando que además estaba hablando por teléfono, aparato que también dejó de funcionar.

Ante el asombro de sus interlocutores, afirmó que “luego aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante, cerca de 200 kilómetros más adelante, y con la persona que estaba hablando le dije ya, ya llegué”.

Sin embargo, eso no fue todo, pues afirmó que “después de ese evento veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar”, para lo cual “se sacó las cartas”. Sin explicar muy bien cuál era el supuesto significado de dichas visiones, agregó que “llegó una persona, me regaló un búho, y una amiga me regaló una bolera de búho, pero lo peor no fue eso”.

Según él, en esa época trabajaba en una radio y “llegó un viejo pelado chico a mi oficina y me trajo unos papeles”, recordando que el desconocido le dijo “usted tiene que difundir el mensaje. Y me trajo unos papeles que eran secretos de la NASA, que me trajo ahí, y él me dijo que era una persona de otro planeta y que yo, en vista que había sido abducido, me traía sus documentos, documentos que todavía los tengo”. En broma, Izquierdo le preguntó si el personaje era Andrés Zaldívar, ante lo cual Bianchi respondió que “era parecido”.

El parlamentario dijo también que después de eso, “yo tocaba a alguien y hacía electricidad como por un año”.