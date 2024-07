Keir Starmer: el abogado de derechos humanos que recuperó el poder para el laborismo en Reino Unido

Pero la de Starmer no es una historia común. En muchos sentidos, no es el típico político. De hecho, no ingresó al Parlamento hasta los 50 años, después de una exitosa carrera como abogado.

Y a diferencia de la mayoría de los parlamentarios, llegó a la Cámara de los Comunes con el título de caballero, que le otorgó la reina Isabel II en 2014 en reconocimiento a su papel como director del Ministerio Público, el fiscal penal de mayor rango en Inglaterra y Gales.