La columna de opinión de Llaitul y su fallida petición de traslado de cárcel

Una columna en la cual critica duramente la Comisión para la Paz y Entendimiento (cuyo texto final aún no se conoce) publicó ayer el líder máximo de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien actualmente se encuentra condenado a 23 años de cárcel por diversos delitos.

En el texto, publicado por BíobíoChile, Llaitul asegura que la comisión responde a “los intereses del gran empresariado y el latifundio” y que “no es más que un nuevo artilugio para asegurar las mejores condiciones para incrementar y acumular sus ganancias en nuestra territorialidad ancestral”.

Lo anterior fue publicado mientras su defensa decide si recurre de protección, después que el 24 de abril pasado el Juzgado de Garantía de Concepción negara, por tercera vez, el traslado del condenado desde la cárcel penquista hasta el módulo de comuneros mapuche que posee la cárcel de Temuco.

Aunque la residencia oficial de Llaitul se halla en el sector de Puerto Choque, en la comuna de Tirúa (Región del Biobío), se encuentra pidiendo el traslado hacia el penal de La Araucanía, argumentando no solo el hecho de que estando en Concepción se incumple el Tratado 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas, sino otros temas de orden práctico, entre ellos, el que uno de los hijos de Llaitul (Pelentaro) se encuentra preso en Temuco y que la madre de Héctor Llaitul, Florinda Carrillanca Treimun, reside en el sector de Rahue Bajo, en Osorno. En un escrito firmado por ella, esta argumenta que Temuco se encuentra más cerca de su residencia que Concepción (530 kilómetros vs. 250) y que a sus 86 años le cuesta mucho movilizarse.

Sin embargo, en la última audiencia, el juez Marcelo Bustos negó la posibilidad del traslado, acogiendo los argumentos de Gendarmería, en orden a que la cárcel de Temuco no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para albergar a un preso como Llaitul. En off, fuentes de dicha institución indican que desde el penal de Temuco es relativamente sencillo “rescatar” a un reo, algo que en teoría no podría suceder en el recinto de Concepción.

Cabe indicar que son varias las negativas que el fundador de la CAM ha recibido de parte del Juzgado de Garantía de Concepción, no solo en lo relativo a una posibilidad de traslado, sino también en otros aspectos. Uno de ellos ocurrió cuando se encontraba realizando una huelga de hambre, en junio del año pasado, ocasión en la cual sus abogadas pidieron que fuera revisado por una profesional de la salud independiente, pues señalaron desconfiar de las evaluaciones de Gendarmería, indicando que lo visitaría la médico anestesióloga Carla Pellegrin Friedmann, lo que fue rechazado de plano por la jueza Claudia Castillo.

Se trata de la hermana de Raúl Pellegrin Friedmann, quin fuera el jefe máximo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo (FPMR-A), conocido como “Rodrigo”, capturado, torturado y asesinado por personal de Carabineros tras el asalto de dicho grupo al retén de Los Queñes, en la Región del Maule, en octubre de 1988. Por cierto, en el ataque al cuartel policial los frentistas mataron a un carabinero, el cabo segundo Juvenal Vargas Sepúlveda. Pellegrin fue capturado y ejecutado junto a Cecilia Magni Camino, “la comandante Tamara”.

Como el mismo Llaitul ha relatado en entrevistas y en un libro que coescribió junto a Jorge Arrate, él fue militante del MIR y posteriormente del FPMR-A, en el cual estuvo hasta poco antes de la fundación de la CAM.