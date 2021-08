Ante problemas de espacio en el ex Congreso, U. de Chile acoge próxima semana a subcomisiones de Reglamento de la Convención: constituyentes UDI reclamaron

Hoy la comisión de Reglamento de la Convención Constitucional se dio cita en una sesión extraordinaria para presentar las numerosas propuestas de Reglamento, de donde se pretende diseñar las normas que van a regir a la CC en su proceso para escribir la Nueva Constitución, uno de los pasos más relevantes por estos días, antes de entrar a los temas de fondo.

Al inicio de la sesión, el secretario de la comisión, el abogado Julián Saona, dio cuenta de que desde la próxima semana las subcomisiones de la instancia sesionarán en dependencias de la Universidad de Chile, cuyos espacios se entregarán el lunes.

"Desde el punto de vista físico, el edificio de la Cámara de Diputados, donde ustedes han estado trabajando, durante el último mes, no le es posible acoger a todas las comisiones y subcomisiones que se han ido constituyendo estas semanas. Por ello, la comisión de Reglamento recurrió a la U de Chile. Hace un par de días tomé contacto con el rector, el señor Vivaldi, quien en forma muy entusiasta, generosa y eficiente dispuso el uso de 3 salas, estupendas, yo las visité ayer, para que funcionen las 3 subcomisiones", informó el secretario. Agregó que se debe resolver eso sí el tema técnico de la transmisión de las sesiones, y que además el Senado dispuso la asesoría de 2 abogados de la comisión de Constitución, Justicia y Reglamento, para acompañar el trabajo de la instancia.

Acto seguido, constituyentes de la UDI reclamaron esta determinación, que consideraron inconsulta, generando un debate al inicio de la sesión. "Creo que esto igual se debió conversar en la comisión, porque de partida tengo dudas de por qué no resultaba usar las oficinas del Palacio Pereira si ya nos íbamos a dividir en grupos más chicos, o que se hubiera discutido la decisión de usar o no usar las instalaciones de una universidad fuera de las instalaciones de la Convención. Simplemente nos estamos notificando hoy día de una decisión", enfatizó la constituyente Marcela Cubillos.

A las críticas se sumó la constituyente del mismo partido Constanza Hube. “Me parece que tratar de ensuciar esta coordinación con este tipo de decisiones completamente arbitrarias, desproporcionadas, yo al menos trataría de reevaluar eso. Funcionar en otra dependencia, atenta contra el marco establecido. Esta cuestión no es al lote”, fue parte de su exposición.

Reclamos que no tuvieron eco en otros sectores, sino que más bien una defensa de la determinación de los coordinadores ante las dificultades de espacio que han tenido para funcionar. El secretario Julián Saona respondió que no fue una decisión personal. "Estas coordinaciones con la u de Chile y con el senado fueron conversadas con la mesa de la convención, y las instrucciones más concretas yo las recibí de la secretaría de la Convención", dijo, agregando como ejemplo de las dificultades, que la sesión en curso no iba a ser transmitida y que a las 2 de la madrugada recibió un llamado del jefe de gabinete del ministro de la Segpres Juan José Ossa para informar que sí se podría transmitir.

El constituyente Mauricio Daza agregó que "el Palacio Pereira ha demostrado que no es un espacio adecuado para funcionar". "Si a alguien no le gusta esto, entonces votémoslo para poder avanzar. Quedarnos pegado en esto no tiene mucho sentido", enfatizó. Mientras, uno de los coordinadores de la comisión, Daniel Bravo, defendió la decisión de acudir a un espacio externo. "Las intenciones de la coordinación es que podamos trabajar sin dificultades. Es un hecho objetivo que no tenemos espacio físico", manifestó.

El constituyente Agustín Squella, el primero en presentar su propuesta de reglamento, también hizo el punto. "Pedir a mis compañeros y compañeras constituyentes que evitemos la desmesura. A mí me parece desmesurado afirmar que la decisión de la mesa en relación a la Universidad de Chile es arbitraria. Fue una decisión prudencial, operativa. Pero también me parece una desmesura decir que quienes están criticando esa decisión están practicando el obstruccionismo a la Convención Constitucional", cerró.