Comisión de Sistema Político de la CC evaluará propuesta de crear nuevo ministro "jefe de gabinete" en el Gobierno

Terminó el plazo para ingresar las iniciativas de norma que deben revisar las comisiones de la Convención Constitucional (CC) y ya se votaron en general varias de ellas, por lo que —tal como declaró el vicepresidente de la instancia Gaspar Domínguez— las conversaciones están abiertas y "por el momento no existe ninguna norma constitucional que haya sido aprobada" por el pleno.

Esta semana, se vienen las discusiones en particular de las normas, en las mismas comisiones donde podrían tener modificaciones, para luego ser votadas por la totalidad de los constituyentes en busca de los 2/3.

En la comisión de Sistema Político, donde ya se visó entre otras iniciativas el presidencialismo "atenuado", habría margen para discutir la figura de un "jefe de gabinete" que funcione como una combinación entre las labores del ministro del Interior (sin el ámbito de la Seguridad Pública) y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, que se comunica directamente con el Congreso Nacional.

Si bien la idea no es nueva, la particularidad de este nuevo cargo es que ese ministro debe ser ratificado por los parlamentarios y, en caso de que no fuera ratificado, el Ejecutivo podría disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones.

"Es probable que se encuentre una posición común entre las distintas opciones que se presentaron en iniciativas, unas que incluían un presidencialismo con Presidente y vicepresidente elegidos, otras que incluían un presidencialismo de coalición, con una figura reforzada de un ministro de gobierno. Lo probable es que haya alguna posibilidad de elaborar en común una propuesta que pueda ser apoyada por todos o casi todos", señala Fernando Atria (FA), según consigna Emol.

"Yo presenté una propuesta de presidencialismo que contenía la figura del ministro jefe de gabinete, así que estoy a favor de esa idea. Estamos en las conversaciones para la preparación de las indicaciones, todavía no hay nada resuelto, como digo yo, lo estamos evaluando, estamos en un proceso de trabajo para llegar a los consensos", añade al mismo medio electrónico la constituyente electa por el pueblo mapuche Rosa Catrileo.

La propuesta de "presidencialismo de coalición" que surgió del Frente Amplio, Pueblo Constituyente, INN y MSC incluia la creación de un cargo similar y que le entrega mayor flexibilidad al Gobierno ante una crisis. Esta idea se habría sido conversada bajo el foco de incorporar a un nuevo ministro que pueda cumplir ese rol, pero que no tenga tantas atribuciones como en un régimen semipresidencial.

"Hemos conversado sobre la posibilidad y la necesidad de abrir el debate y trabajar en indicaciones que puedan institucionalizar un nuevo ministerio, que concentre labores políticas: un ministro de gobierno o jefe de gabinete que venga a concentrar y a su vez mejorar la relación entre Ejecutivo y Legislativo", relató Maximiliano Hurtado, de acuerdo al medio antes señalado. No obstante, el convencional del Colectivo Socialista añade que "esto no debe considerarse una fórmula intermedia, pues el ánimo mayoritario está en establecer un régimen presidencial. En ese entendido, esta figura no debería, a nuestro juicio, mezclar mecanismos propios de los regímenes parlamentarios, como buscar ratificación en el Congreso, ni nombrar al resto del gabinete por ejemplo".

El convencional Arturo Zúñiga (UDI) no comparte la idea y sostiene que la propuesta de nuevo ministro "no es algo bueno para la gobernabilidad en el largo plazo, debido a la sombra que le hace al Presidente. Si tirar el tejo pasado y después aparecer con un semiparlamentarismo disfrazado es acercar posiciones, creo que no se ha entendido el mensaje de llegar a acuerdos por 2/3".

Desde la Coordinadora Plurinacional y Popular, que aprobó la fórmula de presidencialismo atenuado, remarcan que hay posibilidades de diálogo "si se consideran también las propuestas que hemos presentado y que buscan dar paso a una democracia más participativa, con cupos para independientes, con descentralización efectiva, paridad, autonomías territoriales y representación de los pueblos indígenas", comentó a su vez la convencional Tania Madriaga.

Si la propuesta que la Comisión de Sistema Político aprobó en general alcanza los 2/3 del pleno de la Convención Constitucional, el próximo Presidente de Chile debería elegirse en dupla paritaria con un vicepresidente. Mientras tanto, los convencionales de aquella comisión tienen hasta el 15 de febrero para enviar indicaciones que modifiquen las propuestas ya aprobadas y así lograr los apoyos suficientes.