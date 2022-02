¡Todo por 2/3! Convencionales rechazan que las votaciones generales sean por mayoría simple

En el marco de la reunión que sostuvo en horas de esta mañana la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, con los siete vicepresidentes del órgano para debatir sobre el quórum que necesitan las iniciativas para ser aprobadas por el pleno, se estableció que se mantiene el quórum de 2/3 para la votación en general y particular en el pleno de la Convención; en donde debe lograr el apoyo de 103 de los 154 constituyentes para que las normas puedan ser ingresadas oficialmente en la propuesta de la nueva Carta Magna.

Según consigna La Tercera, desde Movimientos Sociales Constituyentes surgieron presiones para persuadir al resto de los miembros de la mesa para que se reevalúe el quórum necesario para aprobar las normas en general y particular por el pleno.

En la misma línea, en cuanto a modificar el quórum, las convencionales Bárbara Sepúlveda (PC), Natividad Llanquileo (PP.OO) y la presidenta María Elisa Quinteros (MSC), dieron su voto a favor respecto a la posibilidad de cambiar la forma de aprobación de las normas en general durante el pleno. Mientras que Gaspar Domínguez (INN), Tomás Laibe (PS), Raúl Celis (RN), Amaya Alvez (FA) y Lidia González (PP.OO), rechazaron el oficio.

De esta forma, la mesa decidió no modificar el quórum para la votación de normas en general en el pleno. Asimismo, en las normas en particular también se mantendrá la proporción original de dos tercios.

Hecho que fue respaldado por el convencional Fernando Atria (RD) quien en conversación con CNN Chile se mostró a favor de la determinación.

"La votación en el pleno tanto en general como en particular debe hacerse por dos tercios. Yo creo, que esa es la solución jurídicamente correcta y además la políticamente adecuada", subrayó. "Yo soy de la opinión de que la regla de los dos tercios debe aplicarse tanto a la votación en general como la votación en particular", agregó.

Debido a la votación, el órgano recibió las criticas por parte de la convencional de la UDI, Katherine Montealegre, quien señaló a través de sus redes sociales que "bastaron presiones y berrinches de sus amigos para que se reunieran a acordar bajar el quórum". "Sigue la Convención Tramposa", espetó.

En su momento, se pensó que lo que se quería cambiar era el sistema de los dos tercios para la aprobación de las normas constitucionales, lo que no es correcto, ya que lo que se analizó era si es que se debía cambiar la votación en general del pleno por mayoría o continuar con los 2/3. Lo que fue corroborado por la convencional del distrito 10, Patricia Politzer.

No se van a evaluar los 2/3 para aprobar las normas constitucionales. Se está analizando si las votaciones en general en el pleno, debieran ser por mayoría o 2/3. Por favor, no confundir a la opinión pública. @convencioncl @noneutrales @lanetacl @robotlabot @Censelio @kikemujica https://t.co/b1fqMiTd4U — Patricia Politzer (@patriciapolitz) February 14, 2022

Declaraciones a las que se sumó el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, adelantando que no buscan cambiar con lo que estableció el órgano desde sus inicios.

Las votaciones de propuestas de norma requieren un quórum de 2/3 (103 votos) para ser aprobadas. Nadie, pero NADIE ha planteado algo distinto. Cualquier otra información es derechamente falsa. 🛑 — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) February 14, 2022

Asimismo, el constituyente por el distrito 14, Ignacio Achurra, puso paños fríos a la confusión que se generó debido a la discusión de las normas en el pleno y aseguró que el foco está en alcanzar acuerdos en las diversas materias del órgano.

Los 2/3 para la aprobación de normas está zanjado en la reforma constitucional que da origen al proceso y en el Art. 96 del reglamento de la propia CC. Estamos trabajando por llegar a amplios acuerdos que permitan alcanzar este quórum en todas las materias. Ahí está nuestro foco. — Ignacio Achurra (@IgnacioAchurra) February 14, 2022

Por otro lado, el convencional Fuad Chahín (DC), se mostró contrario al debate que se llevó a cabo en el órgano.

"Me parece que no corresponde, ni siquiera que lo estemos discutiendo más allá del resultado. Instalar este debate me parece que es muy perjudicial para el proceso y para el trabajo de la Convención", sostuvo. "La mesa nunca debió haberse prestado para abrir este debate", agregó.

Mañana comienza la votación en general del Informe de Sistemas de Justicia, en donde el pleno la discutirá a eso de las 15:00 horas. En el caso de que todos los convencionales utilicen su tiempo para debatir, la votación comenzaría a eso de las 23:00 horas.