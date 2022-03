Machi Linconao emplaza a convencional Marinovic en medio del Pleno de la CC: "Deja de hablar leseras"

En medio de la sesión del Pleno en donde se votará las normas de Derechos Fundamentales, la machi Francisca Linconao (representante del Pueblo Mapuche), emplazó a su colega, Teresa Marinovic, luego de que esta última afirmará que la machi se "abraza con los comunistas".

La convencional del Pueblo Mapuche en su intervención le respondió a la constituyente de la derecha. “Así como dice la Teresa Marinovic, que nosotros nos abrazamos con los comunistas, yo puedo abrazarme con cualquiera”, afirmó.

“Yo no tengo jefe ni patrón aquí que me diga ‘puede hacer una cosa o no puede hacer'”, agregó Linconao.

Finalmente, la machi expresó: “Deja de hablar leseras, señora Marinovic”.

Ante estas declaraciones, la aludida tuvo la posibilidad de responderle a la machi en la CC. “No entiendo ese abrazo como una relación superior-subalterno, sino simplemente como señal de alianza, que es lo que dije en mi discurso”, aseveró.

Video vía Twitter: @Constindigena