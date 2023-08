Conmemoración del Golpe de Estado se le escapa de las manos al gobierno

Este +Política es el último de agosto, un mes que se fue rapidísimo y que termina en un lamentable ambiente de confrontación por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

En esta edición vamos a revisar la manera en que el Gobierno está abordando esta compleja conmemoración, donde han abundado el revisionismo y el enfrentamiento.

Supimos que en junio el Presidente Gabriel Boric les habría llamado la atención a los encargados de los eventos para conmemorar la fecha histórica, por la ausencia de un plan serio de actividades y de comunicación.

En este ambiente, José Antonio Kast estaría decidido a endurecer la posición de sus representantes en el Consejo Constitucional.

Un republicano me explicó que era mucho más importante tener un partido sólido que un candidato presidencial. La próxima semana comienza la votación de las enmiendas.

Y esta semana reaparece la crisis de las isapres. En el oficialismo me aseguraron que es unánime la decisión de La Moneda de resolver la situación y evitar la quiebra del sistema.

En el Congreso empiezan a trabajar contra el tiempo para sacar la ley corta, con las sugerencias que entregará esta semana el comité técnico, que fue creado especialmente para buscar una salida razonable a la ejecución de los fallos de la Corte Suprema.

El bonus track de esta semana: “Tres preguntas a Patricia Espejo“, una integrante del equipo más cercano del Presidente Salvador Allende, que estuvo en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Espejo está alarmada por el ambiente político actual.

Revisamos algunos problemas que dejó la salida de la embajadora chilena en el Reino Unido y contamos detalles del acto en que se dará a conocer el Plan Nacional de Búsqueda, el próximo miércoles, y el comienzo del paro de profesores.

1

LOS 50 AÑOS DEL GOLPE SE LE ESCAPAN DE LAS MANOS AL GOBIERNO

Gobierno pierde el control de la conmemoración del 11 de septiembre. A solo dos semanas de cumplirse los 50 años del golpe de Estado, La Moneda no tiene grandes acciones o eventos que mostrar al país.

Hace un mes y medio salió el que era hasta entonces el encargado oficial, Patricio Fernández, y hace solo una semana lo hizo el ahora exministro de las Culturas,Jaime De Aguirre, que estaba a cargo de coordinar dichas actividades.

En Palacio señalan que el Presidente Gabriel Boric se dio cuenta de la ausencia de un plan a principios de junio, tras una reunión con los encargados, dondequedó muy sorprendido de que no estuviera diseñada una campaña comunicacional para tan importante fecha.

El propio Mandatario salió de la reunión a apurar una licitación para que, al menos, se conociera la posición del Gobierno condenando la violación de los derechos humanos, señalando que nada justificaba lo ocurrido durante los 17 años de dictadura, junto con enfatizar la importancia de defender la democracia. El periodista Ángel Carcavilla ganó la licitación y trabaja contra el tiempo en una campaña que debe estar lista antes del 11.

Un parlamentario de izquierda me dijo: "En todos estos años, a nadie nunca se le habría ocurrido volver a leer este texto y argumentar que fue un llamado a realizar un golpe de Estado. Que después de 50 años ese sea el evento, quiere decir que nadie entiende nada". Por su parte, la diputada comunista Carmen Hertz dijo, respecto a la conmemoración, "yo habría esperado más del Gobierno".Hay molestia en el oficialismo por la improvisación del Ejecutivo.

Ausencia de un discurso oficial. Las críticas apuntan a que la administración del Presidente Gabriel Boric no instaló un discurso claro y unívoco condenando el quiebre democrático, las violaciones a los derechos humanos y la represión desde organismos del Estado. El Gobierno habló mucho sobre los 50 años, pero no tiene nada que mostrar.

Una frase de locura negacionista. La ausencia de posición oficial permitió la escalada de violentas declaraciones.Todos salieron a hablar y dar su opinión, incluso la diputada Gloria Naveillán (exrepublicana) tildó de “leyenda urbana” la violencia sexual que sufrieron mujeres durante la dictadura. “Yo no sé si son sistemáticos, no creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana”, dijo la parlamentaria. Todavía es temprano para sacar conclusiones, especialmente porque faltan dos semanas para el 11 de septiembre, pero existe la sensación de que hubo poca preparación para enfrentar esta fecha.

En este tema hay dos modelos. El del ex Presidente Ricardo Lagos, que mantuvo en reserva lo que haría y, luego, el día de la conmemoración de los 30 años, realizó un despliegue de actividades llenas de simbolismo: apertura de Morandé 80 después de una larga caminata televisada del entonces Mandatario por calle Moneda hasta Morandé 80.

El otro caso fue el del Presidente Sebastián Piñera, que evadió hacer cualquier cosa para los 40 años y el último día, sorpresivamente, convocó a todos los partidos a un acto ecuménico en La Moneda. Fue con posterioridad al 11 que Piñera tomó medidas importantes, como trasladar al exdirector de la DINA, Manuel Contreras, del Regimiento de Telecomunicaciones al penal de Punta Peuco. Lo más duro para la derecha fue cuando –en una entrevista a La Tercera–, Piñera habló de los “cómplices pasivos”. El resultado de estas dos actuaciones fue un aumento importante de su popularidad en los últimos meses de su primer mandato.

La gran incógnita es cuál será el aporte del actual Gobierno a esta histórica fecha.Lo más relevante es el Plan Nacional de Búsqueda que encabeza el ministro de Justicia, Luis Cordero, y que será presentado el miércoles en la Plaza de la Constitución.

2

KAST APUESTA TODO EN CONSEJO CONSTITUCIONAL

Republicanos está masticando la estrategia que implementará en el Consejo Constitucional la próxima semana, cuando comienza la votación de enmiendas. Hablando con diferentes líderes de la derecha y del oficialismo, todos coincidieron en dos escenarios posibles.

El primero es que el Partido Republicano decida atrincherarse con su paquete de más de 400 enmiendas y, el segundo –aunque menos factible–, que surja un José Antonio Kast dialogante que baje gran parte de las enmiendas que dividen a la derecha y que podrían alimentar el voto “En contra” de la nueva propuesta constitucional.

En una entrevista a J. A. Kast en el canal de YouTube del Partido Republicano el exdiputado dejó claro que iban a insistir en las enmiendas, porque “si estas enmiendas son aprobadas, claramente el texto vigente podría mejorar, y mucho, en la medida que se aprueben”.

La candidatura presidencial es menos relevante que el partido. Me dijeron que estaba decidido que lo importante era consolidar el protagonismo del Partido Republicano en la derecha, hablarles a sus bases más duras, acogiendo gran parte de sus enmiendas. “Ahora es más importante tener un partido fuerte que un candidato presidencial”, me señaló un republicano.

Un especialista electoral me explicó que si Republicanos opta por un discurso más duro, el voto obligatorio le permitirá tener una fotografía nítida de su electorado, conocer en detalle el perfil de su votante y construir un buen mapa para tener éxito en las elecciones municipales de octubre de 2024.

Kast conciliador. Si lo que le importa a José Antonio Kast es perfilarse como una persona con capacidad para ocupar el sillón presidencial en La Moneda, debería jugársela por el diálogo, buscando acuerdos con Chile Vamos y algunos sectores del oficialismo. “El peligro de eso es que sería catalogado como derecha cobarde”, me dijo un dirigente UDI.

Esta es una decisión que J. A. Kast habría tomado junto a Squella y Valenzuela. El círculo donde se toman las decisiones en el Partido Republicano lo integran solo tres personas: José Antonio Kast; el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; y el director ejecutivo de Ideas Republicanas, Cristián Valenzuela. El articulador en el Consejo Constitucional es el asesor Jorge Barrera.

3

SEMANA CLAVE PARA CRISIS DE ISAPRES

En La Moneda no hay interés en que quiebren las isapres. Cuando empezó la crisis de las isapres, hubo voces dentro del Gobierno del Presidente Gabriel Boric que miraron con simpatía la posibilidad de que terminara el sistema de salud privado. “Eso fue en noviembre, cuando se conocieron los fallos de la Corte Suprema, pero nadie está en esa tesis ahora”, me precisó un senador que ha estado en el tema.

Entre las personas que mencionan que estuvieron por dicha tesis, se encuentran el subsecretario de Salud Pública de la época, Cristóbal Cuadrado; el actual jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi; y el superintendente de Salud, Víctor Torres. Pero hoy nadie postula aquello y me dicen que las disputas dentro del gabinete terminaron respecto a ese tema.

el actual jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi; y el superintendente de Salud, Víctor Torres. El próximo jueves, 31 de agosto, debe estar listo el informe del comité técnicoconstituido especialmente para realizar una propuesta complementaria a la ley corta que presentó el Gobierno. En la Comisión de Salud del Senado dicen que están trabajando contra el tiempo y llevan dos semanas reuniéndose diariamente para cerrar la propuesta.

El comité debe resolver cómo implementar los fallos de la Corte Suprema sin producir la quiebra del sistema, porque dichos fallos implican cambios importantes para las isapres en el precio base, la tabla de factores y las Garantías Explícitas en Salud (GES).

La interna de la discusión.Un integrante del comité técnico me contó que los representantes de la aseguradoras están con una posición mucho más dialogante que cuando se discutió la ley corta. “Las conversaciones fueron muy complejas al principio”, me explicó.

Lo que más preocupa a las isapres es la reducción en el precio de los planes, porque implicará una disminución en sus ingresos permanentes. El tema de la devolución de los sobreprecios que se les cobraron a los cotizantes sería menos complejo. La ley corta estipula realizar dicha devolución en dos años, y es posible que se alargue ese plazo y se traduzca en excedentes a cobrar por el afiliado cuando use el seguro.

Un especialista en el tema me explicó que las isapres más afectadas son las que solo participan en el negocio del seguro (Colmena) y no tienen clínicas. El grupo inglés Bupa tiene isapres y clínicas, e igual es el caso de la estadounidense UnitedHealth. “En estos grupos sus ingresos no dependen solo del negocio del seguro”, me señaló el especialista. Un senador me agregó que, si no se logra implementar una buena estrategia, es probable que algunas aseguradoras quiebren: “En la situación actual, las isapres en dificultades durarían seis meses”, me dijo.

La próxima semana cambia el presidente de la Asociación de Isapres y asume Gonzalo Arriagada, luego de tres años de interinato de Gonzalo Simon. El comité técnico entrega sus propuestas y, si existe acuerdo, entrarán a la ley corta como enmiendas de corrección. En septiembre, el Senado debería despachar la ley para su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. El plazo para ejecutar el fallo se cumple el 30 de noviembre.

4

PREGUNTAS A PATRICIA ESPEJO: “HAY UN AMBIENTE TÓXICO, VIOLENTO”

El 11 de septiembre de 1973 a Patricia Espejo la detuvieron en la puerta de la Intendencia, cuando salía de La Moneda. Ella forma parte del grupo de personas que estuvo ese día con el Presidente Salvador Allende en su despacho.

Espejo fue parte de la secretaría privada de Allende, es socióloga, especializada en Salud Pública, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y, en esta entrevista, manifiesta su preocupación por el ambiente político que hay en el país.

-¿Qué opinión tiene de lo que está ocurriendo previo al 11 de septiembre?

-Es muy preocupante, por decir lo menos. Hay un ambiente tóxico, violento, muy descalificador, no nos escuchamos y eso le hace daño al país. Para la conmemoración de los 30 años del pronunciamiento cívico-militar, yo era directora de la Fundación Salvador Allende y me tocó coordinar una serie de actividades, y no sentí ni escuche lo que hoy se señala, había un espacio de diálogo, de amplia crítica al golpe de Estado y a la vulneración de los DD.HH. Hoy se pretende justificarlo y señalan que era “necesario” porque Allende había violado la Constitución… ¿Hay algo más inconstitucional que un golpe de Estado?

-¿Qué temas le preocupan?

-Me preocupa y hasta me causa temor el no tener conciencia de lo importante que es cuidar la democracia. Sin ella no hay libertad y, menos, dignidad, solo prevalece la violencia en todo orden de cosas. Hoy, algunas encuestas señalan que solo un 56% de los encuestados dice que “es preferible la democracia” y a la misma pregunta, en el 2002, la respuesta favorable era de un 74%. A esto sumemos la baja aprobación de los partidos políticos, la atomización de ellos y la falta de diálogo para llegar a acuerdos que beneficien a los más vulnerables. Todo esto le hace daño a la democracia, la debilita y pierde fuerza. La gente quiere que le resuelvan el día a día, que la abismal diferencia entre ricos y pobres –más elegante es decir vulnerables– no sea tan obscena, que la distancia entre el poder y las necesidades de la sociedad no sea tan lejana. Y a este clamor hay quienes ofrecen villas y castillos, para luego convertirse en tiranos de mala muerte. Hoy debemos hacer un llamado con fuerza y convicción a defender lo que hace 50 años perdimos.

-¿Cómo le habría gustado conmemorar estos 50 años del golpe militar?

-Han pasado 50 años de aquel día oscuro y sangriento, de dolor e injusticia. Pensé que podíamos avanzar en lograr recibir mayor información que nos llevara a encontrar a nuestros desaparecidos, a darles un lugar digno para su eterno descanso. A terminar con los pactos de silencio, de manera que la verdad sea conocida por nuestra sociedad. A que todas las instituciones, civiles y militares, hicieran un compromiso, público y formal, en el cual se estableciera que ninguna razón o causa valida un golpe de Estado. Hasta hoy, esto no se ha logrado, pero sí tengo esperanza en que la comisión de búsqueda llegue a buen puerto.

5

RINCÓN DEL LOBBY: CONFLICTOS DE INTERÉS

– Un tema que llamó la atención en el cambio de gabinete fue la publicidad que tuvo la demanda presentada por la nueva titular del Ministerio de las Culturas, Carolina Arredondo, contra la Municipalidad de Providencia que encabeza Evelyn Matthei, por indemnización de perjuicios.

Investigamos detalles al respecto y encontramos que la nueva ministra de las Culturas en ese momento era parte de la empresa Arredondo y Guzmán Limitada, que funcionaba bajo el nombre de fantasía “Tarikapuy”, y ganó el 2000 una licitación del municipio de Providencia para realizar capacitación en el manejo de residuos reciclables.

Solicitamos a la Municipalidad de Providencia, por Ley de Transparencia, los detalles de la querella para ver los fundamentos que tuvo el municipio para no devolver a Arredondo y Guzmán Limitada los $25.321.752 en gastos en que habrían incurrido antes de devolver el dinero y que presentaron con facturas para su devolución, y por qué la municipalidad decidió que solo correspondía devolver $2.294.558.

Sorprendió que, entre los elementos por los que solicitaban devolución de dinero, estaban una moto y pasajes aéreos que no se correspondían con el trabajo encomendado. La querella está en tribunales.

6

CONVERSACIONES DE PASILLO: LÍOS CON ISRAEL

– La semana pasada, el Gobierno declinó la invitación de Israel para participar de un proyecto espacial en la Luna. Este evento se suma a una serie de otros que muestran la decisión de la administración del Presidente Gabriel Boric de rechazar cualquier vínculo con el gobierno israelí.

El hecho que tuvo más repercusión fue cuando el Mandatario decidió no recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Israel en Chile, en septiembre del año pasado. Posteriormente, el Jefe de Estado recibió las cartas credenciales y la embajada de ese país dio por superado el hecho.

El rechazo a participar en el proyecto israelí de exploración lunar sería el tercer episodio en que militantes del Frente Amplio rechazan estar vinculados al Gobierno israelí.

– Problemas que produjo la renuncia de la embajadora en el Reino Unido. El martes, al mediodía, se selló el destino de la embajadora chilena en el Reino Unido, la arquitecta Susana Herrera. La difusión –en La Tercera Domingo– de que la diplomática había salido a recaudar dinero para financiar su proyecto Living Lab Biobío, sepultó cualquier posibilidad de que permaneciera en el cargo, especialmente después que uno de los argumentos para defenderse fuera que la idea del proyecto había surgido de una conversación con el rey Carlos III.

Esta situación abrió dos importantes flancos a la Cancillería.Los próximos días 13 y 14 de septiembre es el Chile Day en Londres y en el Ministerio de Hacienda están preocupados sobre quién encabezará ese evento, que reúne a importantes inversionistas y autoridades chilenas y británicas. El otro evento relevante es la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas con el Reino Unido, que tiene importantes actividades en el mes de octubre.

En otro orden de cosas, a raíz de la salida de Herrera de la embajada, se especuló que el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, era candidato a ocupar la delegación diplomática en Londres, pero sus cercanos me dicen que rechazaría esa posibilidad si se la ofrecieran.

“Jackson está bajando el nivel de decibeles y luego quiere concentrarse en su defensa por las acusaciones que realizaron en su contra diputados de la UDI, en la polémica carta después del robo de los computadores en el ministerio que encabezaba”.Así, Giorgio Jackson no sería el nuevo embajador en el Reino Unido.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Paro de profesores.El viernes en la tarde el Colegio de Profesores aprobó el paro para la próxima semana. La consulta con las bases arrojó que 53% aprueba la movilización y un 45% está en contra. En el Gobierno consideran que será un paro débil y que perjudicará seriamente la imagen del Colegio de Profesores, dado que en lo que va del año ha habido tres situaciones críticas de incendios e inundaciones que produjeron pérdida de clases y, además, hay atraso en el proceso de reactivación educativa pospandemia.

–Luego del frente de mal tiempo en varias zonas del país, el miércoles comienza la entrega de bonos de ayuda tempranapara las personas afectadas. Existen numerosas voces, principalmente en la oposición, que han criticado la lentitud con que reaccionaron las autoridades. La entrega de bonos es una de las medidas con que el oficialismo pretende salir apoyando a los afectados.

– La Corte Suprema realiza homenaje a José Tohá. El máximo tribunal del país realizará esta semana, entre las actividades por los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, un homenaje póstumo al exministro del Interior del Gobierno de Salvador Allende, José Tohá, padre de la actual ministra de esa cartera, Carolina Tohá. El acto consistirá en la entrega del título de abogado a la familia del exministro de Allende.

– El Gobierno tiene dos trámites complejos en el Parlamento. La modernización de la Ley Antiterrorista, que la administración del Presidente Boric prometió cambiar para que fuera una herramienta efectiva en la persecución de delitos terroristas.

La otra que puede traer enfrentamiento con la oposición es la Ley de Usurpación, que intenta reducir las tomas ilegales de terrenos. La derecha postula que hay que permitir la legítima defensa de los propietarios de los terrenos afectados por tomas.

8

RECOMENDACIONES

Corresponde una reflexión para la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973. En este caso sobre una película y una serie, que todo indica que merecen ser vistas.

TVNestrena la producción Los mil días de Allende, que protagonizan dos actores relevantes de la escena nacional, Alfredo Castro y Benjamín Vicuña. Castro es un importante director de teatro que tuvo roles notables en telenovelas nacionales y que en esta serie personifica a Salvador Allende. Vicuña es el galán de la televisión chilena que encarna allí a Fidel Castro. La serie se estrena el 7 de septiembre.

Otra posibilidad, más liviana, es la película El Conde, dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y donde el dictador Augusto Pinochet es un viejo vampiro. La actuación del actor Jaime Vadell como Pinochet es una buena excusa para ir al cine a verla. Se estrena también el 7 de septiembre en cines y el 15 de septiembre en Netflix.

