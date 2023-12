Se desgrana el choclo republicano

¡Pura política esta semana que termina! El plebiscito bajó los decibeles de los festejos de Navidad y Año Nuevo y no es para menos, tomando en cuenta los efectos que tuvo la derrota en la derecha y el alivio para el oficialismo, el que salió a proponer la reforma de pensiones por las redes. sociales. Cambia la escena política .

Comienza a resentirse el liderazgo de José Antonio Kast . El conflicto con diputados y la pérdida del único senador del Partido Republicano disminuyen su influencia en el Parlamento, el lugar donde van a ocurrir las cosas el próximo año.

La telenovela continúa. Con la salida de Jorge Bermúdez de la Contraloría y la llegada de la contralora subrogante, Dorothy Pérez, continuó la pelea en Teatinos 56. La historia recién comienza, porque la ausencia de un candidato a contralor asegura larga estadía a Pérez.

Y se equivocaron los que pensaron que la presidencia del directorio de TVN era un regalo para Francisco Vidal. La situación del canal no podía ser peor y en La Moneda señalan que el directorio está controlado por Gonzalo Cordero (UDI). Un complejo desafío para el exministro estrella de la Concertación.

Y en el bonus track de esta semana: la entrevista al nuevo embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, quien explica los efectos para Chile del plan de shock de Javier Milei.

En el PS, su presidenta y el secretario general no se hablan, pero se dicen muchas cosas . El candidato del senador Juan Luis Castro para encabezar la reforma de salud es un nombre vinculado a las isapres. Y, además, supimos quién está escribiéndole los discursos al Presidente Boric.

. El candidato del senador Juan Luis Castro para encabezar la reforma de salud es un nombre vinculado a las isapres. Y, además, Antes de comenzar, te quiero invitar a que compartas o te sumes a +Política , nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, te invitamos a que te Inscribas o compartas este boletín.

1

GOLPE AL LIDERAZGO DE JOSÉ ANTONIO KAST

El Partido Republicano paga los costos de la derrota. Difícil perder y no sufrir el escarnio de los ganadores. Pero no han sido solo los que triunfaron los que han criticado al partido de José Antonio Kast: las palabras más duras provienen de su propio sector. El exsenador republicano Rojo Edwards fue uno de los más críticos.

Kast comienza el 2024 sin representante en el Senado y con tres diputados menos. El año que viene la discusión política se trasladará al Parlamento y son pocos los republicanos que participarán en las negociaciones por el tema pensiones, paquete fiscal, reformas políticas y designaciones en el Poder Judicial. El senador Rojo Edwards renunció a su militancia y los tres diputados díscolos de Republicanos (Johannes Kaiser, Gonzalo de la Carrera y Gloria Naveillán) entraron a una lista negra. Prueba de ello fue que, el jueves, el partido sacó de las comisiones al diputado Kaiser. Comenzó la purga en la derecha.

Primeros cuchillazos. El lunes comenzó la confrontación entre compañeros de “A favor”, cuando el exconsejero Luis Silva responsabilizó a Evelyn Matthei de la derrota, por haber demorado el anuncio de su voto en apoyo a la propuesta constitucional. La UDI, RN y Evópoli respondieron en bloque apoyando a Matthei y señalando que el gran responsable de los malos resultados era Kast. En Republicanos me aclararon que las declaraciones de Silva fueron a título personal y no reflejan el sentimiento de la colectividad.

El domingo de la derrota, el ánimo en el Partido Republicano no era malo entre los dirigentes . Los discursos de Arturo Squella y José Antonio Kast tuvieron un tono épico, adjudicándose que lograron finalmente cerrar la discusión constitucional. Sin embargo, fue difícil ocultar las caras de derrota del excomisionado experto Carlos Frontaura, de la expresidenta del Consejo, Beatriz Hevia, y del exconsejero Luis Silva. Hevia y Silva fueron promesa de nuevos liderazgos y terminaron siendo los rostros de una derrota.

La maldición del Rechazo. En el oficialismo recuerdan la poca trascendencia que terminaron teniendo líderes del primer proceso constitucional, como Elisa Loncón, Jaime Bassa, Fernando Atria, Marcos Barraza, entre otros. El mal resultado del segundo proceso no pudo ser un trampolín para los republicanos que protagonizaron el Consejo Constitucional.

¿Por qué es importante? Un exmilitante me insistió en que Republicanos no era un partido, sino que era un comando para José Antonio Kast. En ese contexto, la derrota en el plebiscito sería el fracaso de su liderazgo, porque no logró mantener la unidad de la colectividad, ni convencer a más del 50% de los chilenos. “Kast no logró mediar y conducir la discusión constitucional”, me dijo un exconsejero de derecha. “Kast juntó gente muy distinta, porque demostró que sabía acumular poder; Ese poder, ahora, empieza a diluirse”, me señaló un dirigente de la UDI.

2

BERMÚDEZ CONTRA PÉREZ: LA BATALLA CONTINÚA EN CONTRALORÍA

Huracán Pérez. El domingo 17, Jorge Bermúdez terminó el período de ocho años a la cabeza de la Contraloría General de la República y el lunes, en la tarde, la prensa comenzó a publicar detalles del “huracán Pérez”, haciendo referencia a Dorothy Pérez, la contralora. subrogante que lo sustituyó y que inició su gestión con varios cambios en el organismo.

Algunos artículos hablaron de despidos, entre ellos, el del jefe de Comunicaciones Pablo Jamett. En Contraloría desmienten esos despidos, porque la contralora subrogante no tendría facultades para despedir funcionarios. Los movimientos serán cambios de puestos y degradaciones. Jamett permanece en su carga. Pérez le habría ofrecido un traslado con disminución de grado y sueldo, pero el funcionario no aceptó y avisó que esperará la llegada del nuevo contralor.

Guerra eterna. El conflicto legal entre Jorge Bermúdez y Dorothy Pérez culminó en agosto del 2018 con un fallo de la Corte Suprema que impidió que el entonces contralor despidiera a Pérez de su cargo de subcontralora.

Luego del fallo, Pérez pasó a desempeñarse como jueza de Cuentas en el órgano contralor y nunca más cruzó palabra con Bermúdez. La semana pasada, contamos que el excontralor incluso intentó impedir que Pérez asumiera como contralora subrogante, con una ley presentada por el diputado Carlos Bianchi, pero que no tuvo éxito. El lunes quedó claro que la disputa entre ellos continúa.

Cambios en el gabinete. Dorothy Pérez es una funcionaria histórica de la Contraloría General de la República y, cuando se declaró como subrogante, llegó con un nuevo organigrama para la institución. Al interior del órgano hay voces que critican que comenzará a implementar cambios el primer día, pero también hay otras que declaran comprensible que reestructurara un gabinete del excontralor que tenía 133 asesores.

Ningún despido, pero varias renuncias. La nueva administración insiste en desmentir despidos y solo habla de renuncias voluntarias. Ese es el caso de Nelly Salvo (secretaria general), Camilo Mirosevic (jefe de la División Jurídica) y Tomás Mackenney (jefe de gabinete de Bermúdez). En el caso de Mackenney, hubo interés en que siguiera en la División Jurídica, pero no le interesó y presentó su renuncia.

Crítica a Bermúdez . Lo más duro para el excontralor fue la información de que su gabinete contaba con 133 personas y la Secretaría General con 231, lo que daba un total de 364 personas designadas para trabajar directamente bajo su alero. La Contraloría tiene 2 mil funcionarios y la dotación del gabinete de Bermúdez representaba un 18% de la planta. Cercanos alexcontralor señalan que esa estructura la diseñó Dorothy Pérez cuando era jefa de gabinete de Bermúdez .

Sigue la polémica. Ante la serie de trascendidos sobre el “huracán Pérez”, el círculo de la contralora subrogante decidió enviar un comunicado a los medios de comunicación. El documento no aclara ninguno de los trascendidos y solo se concentra en informar sobre nuevas medidas de fiscalización.

Entre las medidas anunciadas en el comunicado están las siguientes: la fiscalización de organismos encargados de combatir los incendios forestales, monitoreando que sus equipos estén operativos; revisar el control de ingreso de drogas y armas al territorio nacional; y monitoreo de las plantas de revisión técnica que autorizan autos con vidrios polarizados.

Gobierno molesto. En el Ejecutivo existió sorpresa y malestar al conocerse los cambios implementados por Dorothy Pérez el día de su llegada, pero con el pasar de los días ha quedado claro que la disputa entre los dos funcionarios nunca terminó y seguirá presente en los medios hasta que llegue el nuevo contralor. La historia continuará.

3

TVN: UN PROBLEMA PARA LA MONEDA Y FRANCISCO VIDAL

Francisco Vidal vuelve a TVN . El exministro concertacionista fue uno de los mejores voces que tuvo el Gobierno promoviendo el “En contra” en los medios de comunicación. Para disipar los rumores que decían que su nombramiento para asumir la presidencia de TVN era una compensación por sus servicios en la campaña del plebiscito, Vidal apareció el miércoles en la tarde junto a la ministra vocera, Camila Vallejo, para aclarar que fue en noviembre cuando le encargaron hacerse cago del problema. Y es que TVN está haciendo agua hace tiempo y La Moneda no sabe qué hacer.

Vidal tiene que conversar con Gonzalo Cordero (UDI). La situación de TVN es dramática y no hay dos opiniones al respecto. La gestión de la presidenta saliente, Andrea Fresard, no cosechó resultados, la situación al interior de directorio no es buena y en La Moneda dicen que existe un empate entre el oficialismo y la oposición, que derivó en que el director Gonzalo Cordero (UDI) Tenga finalmente el control del rector del organismo. Vidal dice que conoce bien a Cordero.

Complejo equilibrio de fuerzas. Francisco Vidal (PPD) llega a presidir un directorio en que por el oficialismo participa la exministra Nivia Palma , la también exministra Adriana Delpiano y el representante del Presidente Boric en el directorio y que por mucho tiempo representó a los trabajadores, Rodrigo Cid , quien no es considerado voto seguro por La Moneda. La oposición tiene a la exministra Pauline Kantor ; la exsubdirectora del diario La Segunda Pilar Vergara y al abogado Gonzalo Cordero . Para cambiar al director ejecutivo, director de Prensa y director de Programación, Vidal necesita cinco votos de siete.

Todo mal. El canal estatal actualmente está cuarto en sintonía y, según datos de la CMF, entre enero y julio de este año tuvo pérdidas por $2,392 millones. El año 2022, aunque pocas, la estación había tenido algunas ganancias ($959 millones). En términos de calificación , su ubicación en cuarto lugar (con 3,9 puntos) está muy alejada de Canal 13 , que lo antecede con 5,3 puntos.

El buque estrella. Lo que más duele en el canal público es la caída del noticiero central “24 Horas”, que pasó del tercer lugar el 2022 al cuarto puesto este año, con 4,7 puntos de rating , muy lejos de los 6,8 puntos que tiene Canal 13 , que ocupa ahora la tercera posición. Responsabilizan a Programación del bajo rating que tiene la pantalla, lo que también afecta a los noticieros. El año 2023 solo ha dejado malos números para TVN .

Todos salen. La salida de la presidenta del directorio esta semana es solo una más de la seguidilla de despidos y renuncias de este año. Al inicio de su gestión, Fresard quiso nombrar un director ejecutivo, aunque sin éxito, y tuvo que quedarse con el que estaba subrogando, Alfredo Ramírez , que venía de Prensa y nunca había ocupado un cargo del nivel de responsabilidad que tiene la dirección ejecutiva de un canal.

Cargos vacantes. Los malos resultados y el bajo rating repercutieron en la salida, en septiembre, de la entonces gerenta de Finanzas y Gestión, Verena Horst von Thadden , y de quien era el director de Programación, Roberto Cisternas , en octubre.

Lista de tareas para Vidal. El primer desafío del exministro de la Concertación será lograr controlar el directorio y disminuir la influencia de Cordero. Luego, tiene que buscar buenos reemplazantes para los ejecutivos que salieron este año de puestos clave del canal. También está en cuestión el cargo del señalado director ejecutivo de la estación, Alfredo Ramírez, que ha ido perdiendo apoyo del directorio, aunque no existe nombre para reemplazarlo y sus dos años en el puesto aseguran algún conocimiento adquirido.

Por último, tiene que evitar que el canal caiga en una situación de insolvencia económica que lo obliga a pedir una capitalización financiera, como la otorgada en 2019. En el Parlamento me adelantaron que es imposible que la oposición y varios parlamentarios oficialistas apoyen una nueva capitalización. para TVN .

4

TRES PREGUNTAS AL NUEVO EMBAJADOR EN ARGENTINA

Comienzan movilizaciones por el plan de shock del presidente argentino Javier Milei. El exparlamentario y exministro José Antonio Viera-Gallo se desempeñó como embajador chileno en Argentina, casi simultáneamente con el ascenso del nuevo mandatario trasandino. Esta es la segunda vez que Viera-Gallo asume esta embajada.

En esta entrevista, el embajador explica cómo afecta a Chile la crisis económica y social en que está el país vecino.

-¿Cuál es el ambiente poscambio de mando en Argentina?

-Como en toda etapa nueva, los sentimientos predominan son de esperanza, preocupación, incertidumbre y protesta. Hay conciencia de la magnitud de la crisis económica y social que atraviesa Argentina y que uno de los factores decisivos es el déficit fiscal, pero las opiniones sobre la forma de enfrentarla son discrepantes.

-¿Temas prioritarios para la relación Argentina-Chile en los próximos dos años?

-La agenda bilateral está marcada por el mejoramiento de la conectividad, la conexión energética, un nuevo interés del mundo empresarial y la colaboración en la lucha contra el crimen organizado trasnacional como temas importantes. Sigue adelante el trabajo conjunto en múltiples materias de defensa, científicas, culturales, antárticas y de política exterior.

-¿Existe claridad sobre los efectos que pueda tener el plan de shock de Milei en nuestro país?

-A corto plazo, mientras se busca la estabilización, se puede ver afectado el comercio debido a la contracción de la economía. A mediano plazo, en la medida en que ambos países tengan regulaciones macroeconómicas más homogéneas, podría haber un salto significativo en inversiones y comercio, aprovechando en plenitud el tratado de complementación económica del 2019.

5

– El asesor del senador Juan Luis Castro que trabaja para una isapre . Hace dos semanas, publicamos en +Política que el senador Castro era la piedra en el zapato para el Gobierno en el tema isapres, porque quería tramitar paralelamente la ley corta con una reforma al sistema de salud. En esa ocasión, contamos que el senador socialista quería colocar a la cabeza de esa reforma de salud al médico chileno, radicado en Estados Unidos, Cristián Baeza.

La sorpresa fue mayúscula en círculos parlamentarios y del Gobierno cuando circuló la información de que el Dr. Baeza era miembro del directorio de RedSalud, la red de centros de atención dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y vinculada a isapre Consalud.

Pero la sorpresa fue incluso mayor cuando, el lunes en la tarde, Consalud retiró el nombre de Cristián Baeza del directorio y lo sacó también de la memoria que figuraba en el portal de RedSalud.

que figuraba en el portal de RedSalud. Baeza fue presentado en el Senado como profesor en la Universidad de Washington con larga experiencia en el área de salud del Banco Mundial. Nunca se mencionó su vínculo con instituciones privadas de salud en Chile.

– Algo está pasando en el PS. Las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, señalando que la permanencia del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, “podía traer problemas”, hicieron ruido en La Moneda. El jueves, el Presidente Boric, al salir de Palacio y ante la insistente pregunta sobre si Crispi contaba con su apoyo, dijo: “Si yo no respaldara a mis colaboradores, no trabajaría con ellos” .

Estas declaraciones tendrían explicación en la interna del PS. El problema es entre la presidenta del partido y el secretario general de la colectividad, Camilo Escalona. En un mensaje publicado en la red social X, el jueves 14 de diciembre, Escalona dijo: “Respaldamos al Presidente Boric para hacer los cambios necesarios”.

La publicación fue interpretada dentro del Partido Socialista como un respaldo al Mandatario para que realizara cambio de gabinete y sacara sin problemas al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS). Vodanovic no apoya la posibilidad de sacar a Montes.

La disputa entre Vodanovic y Escalona está desatada. Al interior de la colectividad dicen que no se hablan. Escalona estaría haciendo grupo con el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, para defender al Frente Amplio (FA) como principal aliado del socialismo. Se especula que Escalona y Elizalde quieren una alianza con el FA, porque este conglomerado no tiene presidenciable y uno de ellos espera transformarse en el candidato del frenteamplismo.

– El nuevo redactor de discursos del Presidente Gabriel Boric. En el Gobierno destacaron el tono conciliador del discurso que realizó el Primer Mandatario el domingo en la noche, para el triunfo del “En contra”. Consultando respecto a quién escribía estos discursos, me dijeron que esa tarea ha quedado en el cargo del sociólogo Manuel Guerrero Antequera , director de Contenidos del Segundo Piso.

La llegada de Guerrero Antequera ocurrió en julio pasado, tras la salida de Patricio Fernández como asesor presidencial de las actividades conmemorativas por los 50 años del golpe de Estado.

ocurrió en julio pasado, tras la salida de Patricio Fernández como asesor presidencial de las actividades conmemorativas por los 50 años del golpe de Estado. En un principio, el arribo de Guerrero fue interpretado como un gesto al Partido Comunista (PC) y las organizaciones de derechos humanos , luego de los cuestionamientos realizados por estas organizaciones a Fernández. Guerrero es hijo de Manuel Guerrero Ceballos, el profesor y militante del PC asesinado durante la dictadura en el marco del caso Degollados, y su llegada al Segundo Piso fue entendida en el contexto de los 50 años.

, luego de los cuestionamientos realizados por estas organizaciones a Fernández. Guerrero es hijo de Manuel Guerrero Ceballos, el profesor y militante del PC asesinado durante la dictadura en el marco del caso Degollados, y su llegada al Segundo Piso fue entendida en el contexto de los 50 años. Pero el trabajo de Guerrero Antequera ha trascendido el tema de los DD.HH. y actualmente está concentrado en el área de Contenidos del Segundo Piso y, como tal, es el responsable de escribir y revisar los principales discursos del Presidente.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Poca actividad. El Congreso tomó la próxima semana como distrital, así que la actividad parlamentaria entre fiestas será nula.

El Congreso tomó la próxima semana como distrital, así que la actividad parlamentaria entre fiestas será nula. Promulgación de Ley de Reajustes del sector público aprobada esta semana, donde se incluye el adelantamiento del procedimiento para el alza anual del precio base de los contratos de las isapres.

7

RINCÓN DEL LOBBY

La salida de Jorge Bermúdez de la Contraloría General de la República me motivó a revisar los registros de audiencias que tienen los contralores.

República independiente. Lo primero que llama la atención es que Contraloría tiene una página distinta a la de todas las otras dependencias estatales. No está sujeto a los criterios de la Plataforma Ley del Lobby.

Lo primero que llama la atención es que Contraloría tiene una página distinta a la de todas las otras dependencias estatales. No está sujeto a los criterios de la Plataforma Ley del Lobby. Destacan las pocas audiencias registradas por Bermúdez en los últimos dos años, entre enero del 2022 y diciembre del 2023. La nueva contralora subrogante, Dorothy Pérez, no registra audiencias en los últimos dos años en que utilizó el cargo de jueza de Cuentas.

En la lista de ocho audiencias que tiene el excontralor en los últimos dos años, llama la atención Inmobiliaria Maitencillo SA, una empresa que –según los últimos artículos de prensa– no logró los permisos para habitar los departamentos ubicados en dicho balneario.

Los otros nombres son personas naturales que, al buscarlas, se identifican con compañías como la Empresa Portuaria de Valparaíso, empresa ENEA de la Ciudad Empresaria, entre otras, además de la Junta Nacional de Bomberos.

8

RECOMENDACIÓN: “LA ÚLTIMA NOCHE DE MARIA CALLAS”

El 2 de diciembre se cumplieron 100 años del nacimiento de la soprano estadounidense, de ascendencia griega, María Callas . En agosto pude ver la obra de teatro La última noche de María Callas , escrita por Juan Antonio Muñoz, crítico de ópera y teatro de El Mercurio , quien sostiene que la artista fue “una profesional que demostró que las técnicas interpretativas del teatro podían dar a la ópera una dimensión distinta y logró una revolución musical, vocal y dramática que sigue intacta hasta nuestros días”.

Se trata de un monólogo en que Callas repasa etapas de su vida en un dormitorio. La pieza estuvo dirigida por Claudio Pueller y protagonizada por la actriz Solange Lackington.

La pieza estuvo dirigida por Claudio Pueller y protagonizada por la actriz Solange Lackington. La novedad es que esta semana encontré el libro de la obra ( La última noche de Maria Callas , Edit. Puerto de Escape, 128 págs., 2023), que –además de tener la pieza teatral traducida al francés e italiano– incluye una serie de textos extras donde se revisan los distintos personajes que representó, ensayos sobre la cantante escritos por otros autores y un increíble relato de la soprano húngara Sylvia Sass, titulado “Cinco horas con Maria Callas”.

Y hasta aquí nuestra +Política navideña . ¡Les deseo unas alegres fiestas! Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.