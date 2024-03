La Moneda aleja al Presidente Boric del caso secuestro

¡Buenas! ¡Se nos apareció marzo! En nuestro +Política veraniego habíamos adelantado que marzo venía intenso, pero esto superó todo lo pronosticado. Lo más relevante es el hallazgo el viernes del cuerpo del exmilitar venezolano enterrado en Maipú.

Marzo comenzó el viernes 1 con reunión de gabinete “para descartar el cambio de gabinete”, me dijeron en La Moneda; luego viene el “súper lunes 4” con los ministros desplegados en las calles de Santiago; el martes 5 comienza el trabajo legislativo con la reforma de pensiones en el Senado; el miércoles 6, acto a un mes de la muerte del expresidente Sebastián Piñera; el jueves 7, comienza la visita oficial del presidente del Gobierno español; para terminar el viernes 8 con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La política chilena retoma el ritmo ansioso.

Esta semana contamos detalles de la decisión de La Moneda de alejar definitivamente al Presidente Gabriel Boric del caso del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda Moreno.

Todo está permitido. Revelamos la guerra sucia en RN para sacar al exalcalde de Santiago Felipe Alessandri de la carrera municipal.

Y el Parlamento se prepara para semanas complejas con las elecciones de la mesa del Senado y de la Cámara. En el PPD está desatada la pelea entre sus senadores y el PC intenta nuevamente encabezar la mesa, pero le falta apoyo.

En 2011, el sociólogo Eugenio Tironi publicó el libro ¿Por qué no me quieren? Del Piñera way a la rebelión de los estudiantes. Le preguntamos si finalmente Piñera logró ser querido.

Revisamos por Ley del Lobby las reuniones de la ministra del Interior y no todo es seguridad. El diputado Gonzalo Winter (CS) desata una tormenta con sus palabras y complica la concreción del partido único del FA.

Antes de comenzar, te quiero invitar a que compartas o te sumes a +Política, nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, te invito a que te Inscribas o compartas este boletín.

1

PRESIDENTE BORIC QUEDA FUERA DEL TEMA SECUESTRO

No es tema presidencial. El asunto quedó zanjado esta semana y se decidió que el Presidente Gabriel Boric no iba a hablar o participar públicamente en la discusión sobre el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Todo quedará radicado en Interior, con vocerías de su subsecretario Manuel Monsalve y, en menor medida, de la ministra Carolina Tohá.

Refugiado por Gabriel Boric. El asunto es de la mayor gravedad para La Moneda y una de las razones es que fue el propio Presidente Boric quien firmó, en diciembre de 2023, el decreto que le otorgó la condición de refugiado al exmilitar venezolano.

Fuera de escena. En La Moneda hubo dudas en un primer momento respecto al rol que debía tener el Mandatario. El miércoles en la tarde personeros del equipo de Presidencia no me descartaron que el Jefe de Estado decidiera hablar del asunto el jueves, al regresar a Palacio. “Ese es un tema abierto que lo decidirá el Presidente”, me dijeron. El jueves en la tarde esa posibilidad quedó descartada definitivamente y el hallazgo del cuerpo del ex militar el viernes hizo menos plausible que el Mandatario participe de las elucubraciones respecto a motivos e involucrados.

Cese de relaciones diplomáticas. Muchos parlamentarios, incluidos algunos del oficialismo, han sugerido el término de las relaciones diplomáticas con Venezuela si se comprueba la participación del régimen venezolano en el secuestro y asesinato del exmilitar.

Muchos parlamentarios, incluidos algunos del oficialismo, han sugerido el término de las relaciones diplomáticas con Venezuela si se comprueba la participación del régimen venezolano en el secuestro y asesinato del exmilitar. Casos emblemáticos que dicen lo contrario. En la discusión de estas posibilidades los casos internacionales fueron clave. El más brutal fue el de la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. En la última década Reino Unido ha enfrentado varios casos de envenenamiento de rusos disidentes. El hecho más reciente fue el del piloto de helicóptero ruso que desertó a Ucrania y fue asesinado a tiros la semana pasada en Alicante, España.

En la discusión de estas posibilidades los casos internacionales fueron clave. El más brutal fue el de la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. En la última década Reino Unido ha enfrentado varios casos de envenenamiento de rusos disidentes. El hecho más reciente fue el del piloto de helicóptero ruso que desertó a Ucrania y fue asesinado a tiros la semana pasada en Alicante, España. En ninguno de estos casos las naciones afectadas cortaron relaciones.“Es importante mantener relaciones en contextos tan complicados, especialmente si tomamos en cuenta que se estima que hay 800 mil venezolanos en el país (500 mil regulares, 300 mil ilegales)”, me explicó un diplomático que me recordó que antes del actual embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, Chile tuvo vacante esa embajada por cinco años.

Negro día. El miércoles en la tarde importantes autoridades de Gobierno me expresaron su molestia por la filtración de que dos venezolanos involucrados en el secuestro habrían sido identificados. El secreto de la investigación es una de las claves para su éxito, dicen en Palacio, y esa es una de las razones para que el tema esté restringido solo a la cartera del Interior. La Moneda siempre tuvo mucha confianza en el fiscal encargado del caso, Héctor Barros: “No había mejor nombre para hacerse cargo de esta investigación”, me dijeron. El viernes se conoció la noticia del hallazgo del cuerpo en Maipú y se espera que durante los próximos días comiencen a esclarecerse las razones, así como los responsables del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda.

2

GUERRA EN RN PARA SACAR AL EXALCALDE ALESSANDRI DE SANTIAGO

Audio xenófobo. La semana pasada apareció el audio de una conversación entre el exalcalde de Santiago Felipe Alessandri (RN) y Giselle Dussaubat, presidenta de la Fundación Santiago se Levanta, en donde acusa al exjefe comunal de incentivar la llegada de inmigrantes para obtener recursos de organismos internacionales.

“Ustedes los invitaron a venir, los invitaron a establecerse en Santiago, los están manteniendo”, lo acusó Dussaubat, para luego agregar: “Es como mantener un perro vago en un condominio, cuando la gente reclama, vos le metes al perrito, pero tú no le limpias la mierda, no le limpias nada. Lo metiste adentro y le tiras la comida, para que el perro ensucie todo”, ejemplificó.

Operación de la extrema derecha. Cuando se conoció el audio, se dijo que Giselle Dussaubat era cercana al Partido Republicano y estaba buscando apoyo para ser candidata a algún puesto de elección popular en la alcaldía de Santiago. También me dijeron que se había alejado de los republicanos y ahora era cercana al nuevo candidato presidencial Johannes Kaiser. Todas estas versiones las negó Dussaubat, quien me dijo: “Eso es falso, no soy candidata a nada. Muchos vecinos me apoyan y piden, pero no es mi deseo. No aspiro ni a ser alcaldesa, ni a concejal, ni a Core, ni a nada” y me agregó que no conocía a Kaiser. El tema es más delicado.

El problema es dentro de RN. Los tiros de Dussaubat van por otro lado: “Te puedo comentar que realizamos una encuesta en la comuna en que ganó por amplio margen el concejal Santiago Mekis (RN). La gente conoce y aprecia su gran trabajo y presencia en los barrios, pero parece que no es deseo de RN llevarlo”, me dijo.

Los tiros de Dussaubat van por otro lado: “Te puedo comentar que realizamos una encuesta en la comuna en que ganó por amplio margen el concejal Santiago Mekis (RN). La gente conoce y aprecia su gran trabajo y presencia en los barrios, pero parece que no es deseo de RN llevarlo”, me dijo. ¿Su candidato es Santiago Mekis? “Si fuera don Santiago Mekis, tendría mi apoyo. Ha hecho un excelente trabajo, súper comprometido”.

Guerra en RN. Giselle Dussaubat niega que fuera ella la que editó y difundió en redes sociales su conversación con Alessandri. Por sus declaraciones, se deduce que al único personaje que querría apoyar es a Mekis, lo que va en detrimento de la candidatura de Alessandri y del candidato que más suena en Renovación Nacional, el concejal Juan Mena, quien lleva dos periodos en el Concejo Municipal y el martes dijo en Cooperativa: “Estoy nominado (como candidato a alcalde) desde hace aproximadamente un mes y medio”.

La Guerra por Santiago. Santiago Mekis es hijo de un exfuncionario de Felipe Alessandri, Rodrigo Mekis, que fue presidente de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan).

Alessandri no va por Santiago. Felipe Alessandri me manifestó su extrañeza por el hecho de que El Mercurio publicara que bajaba su candidatura a alcalde por Santiago. “Yo no me he bajado porque nunca he aceptado la candidatura, nunca me he subido”, me dijo. El exalcalde considera que el episodio de la grabación solo ayuda a alejar a la gente de la política.

3

MARZO AL ROJO: LA BATALLA POR QUIÉN MANDA EN EL PARLAMENTO

Nadie quiere hablar del tema. Marzo recién comienza y los ánimos están bien caldeados en el Congreso, porque es una incógnita quiénes ocuparán la presidencia del Senado o encabezarán la Cámara de Diputadas y Diputados. En La Moneda no esconden su preocupación por estas designaciones en un año clave para la reforma de pensiones, el pacto fiscal y varios nombramientos pendientes en el Poder Judicial.

En el Senado la pelea es dentro del PPD. El exjefe de ese partido, Guido Girardi, postula como candidato al nuevo militante Pedro Araya, ex-DC que entró recién a la colectividad. Por el lado compiten las senadoras Ximena Órdenes y Loreto Carvajal. Todos estos candidatos comparten el no haber ocupado nunca el máximo sillón del Senado. El más optimista es Araya.

El Gobierno guarda silencio. El senador Pedro Araya advirtió, en una entrevista a La Tercera, que La Moneda tenía que tomar distancia y no inmiscuirse en la operación, pero no es un secreto que en Palacio prefieren parlamentarios más cercanos y con trayectoria, como Jaime Quintana y Ricardo Lagos Weber. El problema es que ellos ya ocuparon el alto puesto y su nombramiento dejaría en la banca a senadores con aspiraciones.

En la Cámara la cosa es más compleja. Ahí se compite por un período de seis meses –no un año como en el Senado– y existe un acuerdo administrativo, firmado en marzo de 2022, que consideraba que el segundo período le correspondía al Partido Comunista (PC), cosa que no se ha cumplido y comienza el cuarto período sin muchas posibilidades de que dicha colectividad llegue a presidir la testera.

Dos veces postergado. A mediados de 2022, le correspondía al PC asumir la presidencia de la Cámara, pero la DC dijo que no iba a dar sus votos. Esto, porque abogados asesores de la bancada comunista habían presentado una demanda contra el exmilitante DC Sergio Micco, argumentando que en el periodo en que este fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), durante el estallido social, se habían violado sistemáticamente los DD.HH.

A mediados de 2022, le correspondía al PC asumir la presidencia de la Cámara, pero la DC dijo que no iba a dar sus votos. Esto, porque abogados asesores de la bancada comunista habían presentado una demanda contra el exmilitante DC Sergio Micco, argumentando que en el periodo en que este fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), durante el estallido social, se habían violado sistemáticamente los DD.HH. “Venían los 50 años del golpe de Estado, no íbamos a tolerar que nos dijeran ‘golpista y violador sistemático de los derechos humanos‘”, me explicó el diputado Eric Aedo (DC). Esto permitió que llegara Vlado Mirosevic (PL) a la presidencia de la Cámara Baja y, luego, le tocó el turno a la Democracia Cristiana con Ricardo Cifuentes.

Demócratas jugados por Chile Vamos. El camino se le puso complejo nuevamente al PC, porque uno de los firmantes del acuerdo administrativo de marzo de 2022 cambió su posición política. Se trata del Partido Demócratas, que en la votación de la reforma de pensiones de enero terminó alineado con Chile Vamos. Todo indica que los parlamentarios de Demócratas trabajarán para estar cada día más cerca de la derecha y eso implica no votar por el Partido Comunista para encabezar la Cámara. Los diputados Karol Cariola y Luis Cuello son los candidatos que tiene el PC para presidir la Cámara Baja.

4

TRES PREGUNTAS A EUGENIO TIRONI

Durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, el sociólogo Eugenio Tironi publicó el libro ¿Por qué no me quieren? Del Piñera way a la rebelión de los estudiantes (Ed. Uqbar, 2011), donde abordaba lo esquiva que era la popularidad para el entonces Presidente Piñera en medio del conflicto del 2011 con los estudiantes, movimiento que en ese entonces lideraban los que hoy ocupan La Moneda.

En esta entrevista, Tironi explica si finalmente Piñera logró tener ese cariño tan buscado y por qué es tan difícil ser Presidente y querido.

-Finalmente, ¿la gente quiso a Piñera?

-No sé si es amor propiamente, pero sí terminó produciendo admiración y hasta una cierta ternura. Admiración por sus logros en todos los planos: dinero, poder, familia, aventuras, amigos. Ternura por su esfuerzo por no ser inadecuado y, especialmente tras su muerte, por la familia que ayudó a construir.

-¿Por qué pasamos del rechazo a su persona durante el estallido social a largas colas despidiéndolo en el funeral?

-Quien halle la respuesta, será el nuevo Le Bon o Freud o Canetti. Las pulsiones van cambiando. Hasta el estallido se creyó que las miserias de la vida podrían tener una solución colectiva. Desde entonces, y especialmente desde el fracaso de la Convención, asumimos que cada uno debe cargar con ellas. Y tratar de tener éxito, como Piñera.

-¿Se ha vuelto imposible ser querido para un Presidente en ejercicio?

-No creo que sea una ley, pero es efectivamente difícil. Gobernar es, inevitablemente, traicionar promesas y no cumplir expectativas. Solo el tiempo permite ponderar, como le pasó a Piñera, o a Lagos y Bachelet.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Baja popularidad del régimen venezolano. En la oposición venezolana tuvo siempre mucha fuerza la teoría de que el secuestro del exteniente Ronald Ojeda Moreno era una maniobra del régimen de Nicolás Maduro para atemorizar a la oposición en un contexto de muy baja popularidad. “Este es un animal herido que está haciendo todo lo que puede por mantenerse en el poder“, me dijeron desde Caracas el jueves, antes de conocerse el hallazgo del cuerpo del exmilitar en Maipú. Sea cual sea el móvil del crimen de Ojeda, este sondeo permite ver el estado de situación de la política venezolana:

La última encuesta DATINCORP –dada a conocer el 25 de febrero– arrojó que, si las elecciones en Venezuela fueran mañana, el 55% votaría por María Corina Machado, el 14% por Nicolás Maduro y un 8% por otro candidato.

El 80% evalúa negativamente la gestión de gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

El 43% señala a la economía (inflación, bajos salarios y desempleo) como el mayor problema que requiere solución urgente. El 24% dice que es la atención médica y hospitalaria. Un 5% responde que son los problemas políticos.

El 24% dice que es la atención médica y hospitalaria. Un 5% responde que son los problemas políticos. El 18% tiene planes de emigrar y el 13% se quedaría en Venezuela “porque no tiene otro camino”.

– Otro problema para el partido único del Frente Amplio (FA). La colectividad del Presidente Gabriel Boric, Convergencia Social (CS), es en el actual escenario político el partido más fuerte del FA, después que el año 2023 golpeara a Comunes con la posibilidad de su disolución y que Revolución Democrática enfrentara los embates del caso Democracia Viva.

Pero la situación no es sencilla dentro de CS y las declaraciones de su diputado Gonzalo Winter –el jueves en La Tercera–, señalando que “hemos fallado en nuestro rol de dar la disputa ideológica“, se asocian a un conflicto entre los lotes que integran ese partido y la distancia que algunos quieren tomar del Presidente Boric.

y las declaraciones de su diputado Gonzalo Winter –el jueves en La Tercera–, señalando que “hemos fallado en nuestro rol de dar la disputa ideológica“, se asocian a un conflicto entre los lotes que integran ese partido y la distancia que algunos quieren tomar del Presidente Boric. Demasiados lotes. Entre los grupos que componen el partido están “La Corriente”, “Desbordar lo posible“, “De cordillera a mar“, “Reimpulsar la Izquierda“, “Seguimos”, “Raíces Socialistas” y “Trazo socialista“. Este último es el más crítico del Gobierno de Gabriel Boric y era encabezado, entre otras personas, por Isabel Orellana, quien renunció a Convergencia Social en noviembre por su visión crítica de la gestión gubernamental. Isabel Orellana es hermana de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (CS).

– Afiches no son del PC. Ruido generaron las declaraciones del jefe de la bancada de diputados del PC, Luis Cuello, esta semana en El Mercurio, señalando que “una menor intensidad de la movilización ha incidido en no poder avanzar con más celeridad en las reformas”.

En este contexto, un funcionario del oficialismo me mandó una foto de los afiches que aparecieron en el centro esta semana, con la leyenda “TRABAJADORAS/TRABAJADORES ¡Al PODER!”, firmados por la Organización Comunista Revolucionaria, con el símbolo de la hoz y el martillo. El aviso parecía un llamado a la movilización por parte del PC.

Resulta que este movimiento no tiene relación con el Partido Comunista. Es un movimiento que nació en diciembre de 2018 y que es independiente del PC, según explica un artículo de la página liberación.cl.

6

AGENDA DE LA SEMANA

¡Señoras y señores!, llegó marzo full política.

Lunes 4: en La Moneda hablan del “súper lunes” después de las vacaciones.

en La Moneda hablan del “súper lunes” después de las vacaciones. Martes 5: inicio del trabajo legislativo con presentación del proyecto de Ley de Pensiones en el Senado.

inicio del trabajo legislativo con presentación del proyecto de Ley de Pensiones en el Senado. Martes 5 y miércoles 6: el ministro de Justicia, Luis Cordero, rinde cuentas ante al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra sobre etapa que incluye el estallido social.

el ministro de Justicia, Luis Cordero, rinde cuentas ante al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra sobre etapa que incluye el estallido social. Miércoles 6: oposición realizará acto a un mes de la muerte del expresidente Sebastián Piñera.

oposición realizará acto a un mes de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Jueves 7: llega a Chile en visita oficial el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

llega a Chile en visita oficial el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Viernes 8: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Revisando la lista de audiencias por Ley del Lobby de la ministra del Interior, Carolina Tohá, destaca como última reunión registrada el encuentro con Javier Etcheberry Celhay –exdirector del Servicio de Impuestos Internos, exministro de Obras Públicas y expresidente de BancoEstado–, para tratar “apoyo de la administración tributaria en la lucha contra la delincuencia y los grupos o carteles delictivos”. Pero no todo es delincuencia.

En enero, la ministra Tohá tuvo reunión con las asociaciones vinculadas a la producción de bebidas alcohólicas . En la ocasión, se abordaron las nuevas reglas de comercialización, etiquetado y publicidad de bebidas alcohólicas que introducen modificaciones a la Ley N° 19.925.

. En la ocasión, se abordaron las nuevas reglas de comercialización, etiquetado y publicidad de bebidas alcohólicas que introducen modificaciones a la Ley N° 19.925. En noviembre se reunió con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) por la Ley de Usurpaciones.

(CChC) por la Ley de Usurpaciones. Llama la atención la cantidad de encuentros con empresas generadoras de electricidad para tratar problemas de seguridad que afectan al sector energético. En octubre figuran cuatro reuniones distintas con la Asociación Gremial de Generadoras de Chile; la Asociación Gremial de Pequeñas y Medianas Generadoras; la Asociación Chilena de Energía Solar; y la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento.

8

RECOMENDACIONES: LA DISCRETA RUTH GOTTESMAN

El discurso de la semana. El lunes pasado fueron noticia internacional las palabras de la pediatra de 93 años Ruth Gottesman en la Escuela de Medicina Albert Einstein del Bronx, Nueva York, anunciando a los alumnos que desde agosto de este año dicha escuela no les cobrará nunca más matrícula ni mensualidades a sus estudiantes. Impresionan la calma y la tranquilidad con que la doctora Gottesman anuncia su decisión.

Con un fondo de US$1.000 millones de dólares se financiarán los $56.000 dólares (el equivalente a cerca de $56 millones de pesos chilenos) que anualmente debía pagar cada estudiante de medicina de esa universidad.

se financiarán los $56.000 dólares (el equivalente a cerca de $56 millones de pesos chilenos) que anualmente debía pagar cada estudiante de medicina de esa universidad. La doctora entregó la donación a nombre de su fallecido esposo, David “Sandy” Gottesman, que hizo su fortuna como inversionista en Berkshire Hathaway, el famoso fondo de inversión vinculado al conocido inversor y empresario estadounidense Warren Buffett. La revista Forbes estimó la fortuna del esposo de Ruth Gottesman en US$3.000 millones al momento de su muerte el año 2022.

David “Sandy” Gottesman, que hizo su fortuna como inversionista en Berkshire Hathaway, el famoso fondo de inversión vinculado al conocido inversor y empresario estadounidense Warren Buffett. “Estoy muy agradecida a mi difunto esposo, Sandy, por dejar estos fondos a mi cuidado y me siento bendecida por el gran privilegio de realizar este obsequio a tan valiosa causa“, expresó la doctora que lleva 50 años vinculada a la Escuela de Medicina Albert Einstein y que había realizado numerosas donaciones con anterioridad a la institución.

El anuncio es la mayor donación entregada a una universidad en la historia de los Estados Unidos.

Y hasta aquí esta edición de +Política con que empezamos el agitado año político 2024. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.