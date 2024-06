Presentado por:

¡Buenas y feliz fin de semana! La política se desordena después de las primarias, con los diputados promoviendo retiros de los fondos de pensiones, querellas por denuncias de conspiraciones para arruinar candidaturas municipales y solicitudes absurdas de que el Presidente interrumpa su gira por Europa.

La semana en que se llovió la Corte Suprema. El chat de un ex magistrado de la Corte de Apelaciones destapó nuevamente la discusión sobre el nombramiento de los jueces, notarios y fiscales. Una ministra afectada por las revelaciones les advirtió a sus compañeros que nadie llega «por obra y gracia del Espíritu Santo» al máximo tribunal del país.

Renovacion Nacional no grita, celebra. Luego de años comportándose como un gallinero, RN recibe con tranquilidad sus triunfos del domingo pasado. En la UDI critican el «balconazo» de su compañero de pacto y advierten que Rodolfo Carter quiere ser candidato presidencial de RN.

Desconciertan las declaraciones del Presidente Gabriel Boric. Me explicaron por qué el Mandatario considera de derecha al régimen de Vladimir Putin. Al PC le incomoda que los derechos humanos vuelvan a instalarse en la agenda presidencial.

Y en el bonus track de esta semana: el rector de la UDP, Carlos Peña, opina sobre las movilizaciones estudiantiles, mientras la mayoría de los rectores del país opta por el silencio. En el Frente Amplio celebran triunfos a un año del escándalo de la Fundación Democracia Viva. Y la Pontificia Universidad Católica podría tener nuevo rector.

Difícil entender que la ministra del Trabajo asistiera a las reuniones en casa de Pablo Zalaquett. Revisamos su agenda de audiencias y encontramos numerosos actores de la derecha y el empresariado.

Recomendamos una joya, la entrevista al escritor chileno y bestseller mundial Benjamín Labatut, quien advierte que no le extrañaría que en dos años más ocurra una catástrofe como la de Hiroshima. Labatut dice que está esperando ese evento.

1

LA SEMANA EN QUE SE LLOVIÓ LA CORTE SUPREMA

La polémica por la compra de los lujosos autos Lexus es una anécdota frente a todos los eventos que han afectado recientemente al máximo tribunal del país. A la Corte Suprema le está lloviendo sobre mojado hace tiempo y esta semana no es la excepción. Como me dijo una autoridad en el tema: «Y esto no va a parar porque el sistema alienta que estas cosas ocurran». Aquí revisamos algunos de esos eventos que están haciendo a los supremos evaluar volver a tener vocero o vocera.

Todo comenzó en junio del 2023. El fallo de la Tercera Sala sobre las isapres motivó una entrevista a su entonces vocera Ángela Vivanco, en que reinterpretaba dicho fallo. Luego del episodio, el máximo tribunal decidió no tener vocero(a) y optó por un bajo perfil, pero llegó la filtración del chat de Luis Hermosilla con supuestas gestiones para nombrar al supremo Jean Pierre Matus y al ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa. En esa ocasión optaron por hablar a través de un comunicado oficial.

El asunto se repite. El tema de los nombramientos vuelve a surgir esta semana con el chat del cuestionado exministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, en que se comunica con los ministros Mario Carroza y Lamberto Cisternas, para darles los nombres de los nuevos notarios para Tierra Amarilla y Lo Barnechea. Pero el caso que ha generado más polémica es el de las numerosas conversaciones que tuvo el mismo magistrado Poblete con autoridades políticas de la derecha para que la ministra María Teresa Letelier lograra llegar a la Corte Suprema.

La ministra que voto por la liberación de su promotor. En el caso de María Teresa Letelier, las gestiones para su ascenso adquieren relevancia, porque ella participó de la Sala que en junio de 2023 le otorgó «libertad inmediata» a quien fue su promotor en el cargo, el exministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete, cuando estaba cumpliendo prisión preventiva por la investigación de los delitos de falsificación de instrumento público e interceptación de comunicaciones en el caso Topógrafo.

Hija de Letelier obtiene 9 votos para llegar a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Esta discusión motivó que se conociera esta semana un acta de la Corte Suprema, del 27 de mayo pasado, en que la hija de la misma ministra Maria Teresa Letelier, Bárbara Quintana Letelier, integra la terna para la Corte de Apelaciones de San Miguel con 9 votos a favor, mientras que los candidatos siguientes tienen 4 y 2 votos. Nadie discute la idoneidad profesional o calificaciones de Bárbara Quintana, pero esta filtración es evidente que quiere llamar la atención sobre el sistema de nombramiento en el Poder Judicial.

El Palacio de Tribunales lleva meses siendo noticia. Otro caso que generó ruido en el Poder Judicial este año fue el de la jueza Graciel Muñoz, hija del presidente de la Tercera Sala, Sergio Muñoz, que fue solo amonestada por ejercer desde Italia su cargo de jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Opacidad en nombramientos. La discusión que generó el caso de los ministros Matus y Ulloa produjo, a fines de marzo, el comunicado de la Corte Suprema donde reconocen «algunos espacios de opacidad» en el nombramiento de ministros y ministras, pero que también recuerda que le corresponde al «Poder Judicial la elaboración de una quina, al Ejecutivo efectuar una propuesta y al Senado su ratificación». Un llamado de atención para la clase política.

El abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, me comentó respecto a estas gestiones para promover jueces: «Lo que se reprocha en ese caso no es que un senador tenga opinión, sino el tráfico de ella interactuando con personas que se mueven en los pasillos del poder».

Esta semana terminó con la Corte Suprema cerrando filas con sus ministros cuestionados. La ministra Letelier, el lunes en el Pleno, habría expresado su molestia por el intento de reactivar una Comisión de Ética tras conocerse el chat con Poblete, señalándoles -según El Mercurio– a sus compañeros de la Suprema que ninguno estaba ahí «por obra y gracia del Espíritu Santo». Como me dijo un conocedor del mundo judicial, «entre superhéroes no se pisan la capa». La investigación sobre la compra de los 22 vehículos Lexus sigue su curso sin novedades y es una anécdota luego de los últimos cuatro meses.

2

LA RENOVACION DE RN

Rostros nuevos. El domingo pasado, el presidente de Renovacion Nacional, el senador Rodrigo Galilea, pasó por los programas de televisión Mesa Central de C13, en la mañana, y Tolerancia Cero de CNN, en la noche, y no hizo noticia. No hubo titulares en los portales, ni en los diarios del lunes. El mensaje era principalmente que estaban trabajando por la unidad en Chile Vamos y celebró los triunfos de sus candidatos, especialmente de Felipe Alessandri en Lo Barnechea y la independiente, ex-RN, Karla Rubilar, en Puente Alto. Cuando le comenté a Galilea esa característica que tuvieron sus entrevistas, me dijo que no sabía si era bueno eso de «no hacer noticias», pero que así era él.

Nueve meses van a cumplir Rodrigo Galilea y Andrea Balladares a la cabeza de RN. A mediados del año pasado, en +Política calificamos varias veces a ese partido como un «gallinero». La presidencia del senador Francisco Chahuán se había desbandado, sin claridad sobre si dicho senador repostularía a un tercer período, y nuevamente aparecía la figura de Carlos Larraín con frases como «este Gobierno está preparando un golpe de Estado» o «al Gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar». Desde las elecciones de octubre no se ha sabido de Carlos Larraín.

Institucionalidad robusta. En Chile Vamos consideran que la experiencia de las primarias puso al pacto en un nivel superior respecto al Partido Republicano, que optó por no participar de la jornada electoral. La existencia de mecanismos para resolver diferencias y que se impusieran los candidatos favoritos, muestra una «institucionalidad robusta» que permitió -me dijeron- elegir al candidato con más posibilidades para las elecciones de octubre próximo. Lo Barnechea es el ejemplo más mencionado de resolución de conflictos.

UDI enfrenta elecciones. El gremialismo es el partido más golpeado por los resultados, porque de ser el «mayor partido del país» a principios de este siglo, ha pasado a ocupar la medianía de la coalición. El fracaso de su candidato Carlos Ward en Lo Barnechea y el descuelgue de Rodolfo Carter en La Florida, criticando a la secretaria general María José Hoffmann, muestran una conflictividad interna que se espera quede resuelta con las elecciones del partido a fin de año. Si la colectividad opta por un candidato de consenso, el nuevo presidente sería el senador Juan Antonio Coloma. De lo contrario, el más probable timonel será el diputado Guillermo Ramírez.

El «balconazo de RN». En la UDI hay varios molestos con esta actitud de Renovación Nacional de salir al balcón a celebrar el gran triunfo del partido. «Le están sacando demasiado brillo a su actuación, nosotros elegimos 7 y ellos 9», me dicen en la UDI . En un extenso artículo de La Segunda, el martes, aparecieron varios parlamentarios RN pidiendo que se bajara la candidatura de la UDI María José Hoffmann a gobernadora de la Región de Valparaíso por el RN Luis Pardo, y en el círculo de Hoffmann reaccionaron: «¡Pardo perdió su reelección como diputado! No es competitivo, se les subieron los humos a la cabeza a estos chiquillos», y me mostraron una encuesta Criteria donde Hoffmann es favorita. En la UDI dan por sentado que el alcalde Rodolfo Carter está trabajando para ser el candidato presidencial de RN y competirle a Evelyn Matthei (UDI).

3

PUTIN ES DE DERECHA PARA EL PRESIDENTE BORIC

El Presidente Gabriel Boric no se equivocó en su apreciación de que Rusia es un régimen de derecha. La frase llamó la atención e incluso se consideró por algunos un error del Mandatario; sin embargo, me explicaron que la intensión era alejar a la izquierda del régimen de Putin. El objetivo se habría cumplido, pero generando ruido.

Régimen conservador. Un importante diplomático cercano al Presidente Boric me explicó por qué esta calificación de Putin: «Rusia es un régimen represivo, que quiere volver a su pasado imperial, donde la religión volvió a ser fundamental, que está en contra de la diversidad sexual, es un régimen muy conservador, que no comulga por ninguna parte con la izquierda».

Mandatario retoma su agenda internacional. En esta gira a Europa, el Presidente volvió a entrar a su agenda internacional que hacía tiempo no abordaba y donde tienen un lugar preponderante los temas de derechos humanos, libertad individual y de expresión. Con el cuestionamiento a Rusia y el apoyo a Ucrania, el Jefe de Estado intenta tomar distancia de gobiernos autárquicos que no tienen ideología. En esta categoría también entran los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. «Más que una ideología, lo único que une a estos países es que todos son antiamericanos o anti-EE.UU.», me explicó el diplomático.

Al Partido Comunista no le tocan Venezuela. Durante su visita a Alemania, el Primer Mandatario señaló que las instituciones venezolanas «están claramente deterioradas». Al otro día, la bancada del PC convocó a una conferencia de prensa en que participó gran parte de sus diputados, para decir que era «temerario» cuestionar las instituciones de otros países. Al Partido Comunista tampoco le gusta el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia.

Encuentro VIP en la embajada de Estado Unidos. El martes en la noche hubo una recepción en la residencia de la embajadora estadounidense, Bernadette M. Meehan, con motivo de la visita del portaaviones estadounidense USS George Washington a Valparaíso. Los discursos estuvieron a cargo del secretario de la Armada estadounidense, Carlos del Toro, y de la jefa del Comando Sur, generala Laura J. Richardson, quienes hablaron ante más de cincuenta invitados, entre ellos, los agregados militares de Australia, Corea y Canadá, «que son parte del bloque militar del Pacífico en que participamos», me ilustró un asistente.

Democracias contra autocracias. El discurso de estas dos autoridades destacó la importancia de unir fuerzas contra los regímenes autoritarios encabezados por personajes mesiánicos que, más que ideología, tienen objetivos militares, intereses en el comercio ilegal, tráfico de drogas, crimen organizado e inmigración ilegal. Llamó la atención la insistencia de ambas presentaciones en la necesidad de levantar el secreto bancario para desmantelar estas prácticas.

El perfil Van Klaveren. En Cancillería reconocen que las declaraciones del Presidente Boric son más altisonantes de lo que le gustaría al canciller Alberto Van Klaveren, que es más dado a evitar conflictos y a la conversación en privado. El jueves el canciller aclaró, ante críticas del PC, que la política exterior la conduce el Presidente.

4

TRES PREGUNTAS AL RECTOR CARLOS PEÑA

Transcurridas varias semanas de movilizaciones estudiantiles y «acampes» por la causa de Palestina, la mayoría de los rectores de las universidades nacionales han optado por el silencio.

No es el caso del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña,que publicó dos columnas al respecto y en esta entrevista explica su desacuerdo con lo que está ocurriendo en algunas casas de estudios superiores.

-¿Cuándo es pertinente una movilización estudiantil?

-Depende de lo que se entienda por movilización; pero interrumpir la actividades académicas; coaccionar de cualquier forma a los miembros de la universidad u ocupar espacios impidiendo el desarrollo normal del quehacer, nunca es correcto.

-¿Es pertinente la movilización que hemos vistos los últimos días por Palestina?

-La forma que ha asumido y si aplicamos los precedentes criterios, no lo es.

-¿Cuál es el principal argumento para pedir el término de las tomas en las universidades?

-El principal es que no se puede pretender ser parte de una institución y al mismo tiempo socavar las bases que la hacen posible, como someter a control a los profesores, emitir discursos derogatorios, impedir el quehacer académico o negarse a participar de él.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

–Incertidumbre respecto al rector Sánchez. En el ambiente universitario de la PUC existen serias dudas sobre la noticia que ha trascendido respecto a que el rector Ignacio Sánchez decidió no repostular a un nuevo período a cargo de esa casa de estudios.

Sánchez lleva 15 años de rector de la UC y en la universidad me recordaron que las dos veces en que fue reelegido como rector también hubo trascendidos que señalaban que era su último período.

y en la universidad me recordaron que las dos veces en que fue reelegido como rector también hubo trascendidos que señalaban que era su último período. Una nota del diario La Tercera señaló que la decisión estaba tomada y que existía una comité de búsqueda trabajando en posibles candidatos para sustituirlo y, particularmente, que se estaba buscando candidata , mencionando como posibles a las académicas Sol Serrano y Lorena Medina.

, mencionando como posibles a las académicas Sol Serrano y Lorena Medina. Entre los académicos hay escepticismo respecto a la posible salida de Sánchez , aunque suenan varios interesados en ser rector: el ingeniero Juan Carlos de la Llera, el bioquímico Juan Larraín y el psicólogo Roberto González.

, aunque suenan varios interesados en ser rector: el ingeniero Juan Carlos de la Llera, el bioquímico Juan Larraín y el psicólogo Roberto González. Los 15 años de Sánchez podrían extenderse a 20 años si no se concreta su salida y la Iglesia católica apoya su permanencia.

–El Frente Amplio celebra a un año del caso Convenios. El 16 de junio se conmemora un año del escándalo de la Fundación Democracia Viva, que desangró a Revolución Democrática y golpeó al Frente Amplio. Doce meses después, en el FA celebran los resultados de las primarias del domingo.

«Hace un año estábamos en la lona, pero el domingo demostramos que estamos bien vivos y vamos a estar mejor cuando seamos partido único» , me dijo un frenteamplista eufórico que celebraba los resultados en Peñalolén, Rancagua, Valparaíso y Providencia.

, me dijo un frenteamplista eufórico que celebraba los resultados en Peñalolén, Rancagua, Valparaíso y Providencia. El PS sorprendido con la votación del FA en centros urbanos. En una entrevista en La Tercera, el experto electoral PS Hernán García dijo que «el partido (PS) tiene consolidada una participación en las comunas rurales, el desafío es conquistar las urbanas». Conviene recordar que es en esas zonas urbanas donde está la mayoría de la población votante.

En una entrevista en La Tercera, el experto electoral PS Hernán García dijo que «el partido (PS) tiene consolidada una participación en las comunas rurales, el desafío es conquistar las urbanas». Como el «Claudio Orrego del FA» me definieron a Miguel Concha, su candidato a la alcaldía de Peñalolén que se impuso a José Ruiz, el postulante que apoyaba la alcaldesa saliente Carolina Leitao (ex-DC). En RD dan por hecho que Ruiz será el nuevo alcalde de dicha comuna, sumándose a los actualmente en ejercicio y que están confiados en que serán reelegidos: Maipú, Viña del Mar, Ñuñoa, Valdivia.

–Homenaje a Sebastián Piñera con poca publicidad por lluvias. A fines de esta semana tuve información de que se haría un homenaje al expresidente Sebastián Piñera el martes, con la asistencia de ocho exmandatarios latinoamericanos.

Pregunté a la oficina del expresidente por las razones que tuvieron para darle poca publicidad al evento, pensando en que la asistencia de exmandatarios exigía más seguridad, y me explicaron que era solo porque las lluvias habían copado la agenda noticiosa, pero que el evento se realizará sin contratiempos el martes 18 de junio a las 17:00 horas, en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo .

. El encuentro lo organizó el Grupo Libertad y Democracia, en que Sebastián Piñera participó como uno de sus fundadores y que reúne a lideres de la derecha latinoamericana.

en que Sebastián Piñera participó como uno de sus fundadores y que reúne a lideres de la derecha latinoamericana. En el evento estarán los expresidentes Mauricio Macri (Argentina), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge «Tuto» Quiroga (Bolivia), Mario Abdo (Paraguay), Iván Duque (Colombia), Juan Guaidó (Venezuela), Guillermo Lasso (Ecuador), Jamil Mahuad (Ecuador).

6

AGENDA DE LA SEMANA

Sábado 15 – martes 18: Continúa gira presidencial por Europa.

Sábado 15: Suiza, en la localidad de Bürgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna, participará en la Cumbre por la Paz en Ucrania.

Suiza, en la localidad de Bürgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna, participará en la Cumbre por la Paz en Ucrania. Domingo 16: París, Francia, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezará el Mecanismo de Alto Nivel del ODS4, cuyo tema es la Contribución de la Educación para la Cumbre del Futuro que se realizará en septiembre.

París, Francia, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezará el Mecanismo de Alto Nivel del ODS4, cuyo tema es la Contribución de la Educación para la Cumbre del Futuro que se realizará en septiembre. Martes 18: Regreso a Chile.

Lunes 17: Vicepresidenta Carolina Tohá visita zonas del sur afectadas por los temporales.

Lunes 17: El Senado sigue discusión en comisión de la ley que modifica el sistema registral y notarial. Asiste el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.

Martes 18: Presidente Gabriel Boric recibe vista del Presidente del Uruguay Luis Lacalle Pou y encabeza el gabinete pro crecimiento.

Martes 18: Grupo Libertad y Democracia realiza un homenaje al expresidente Sebastián Piñera, con la participación de ocho exmandatarios latinoamericanos en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo.

Martes 18: Senado continúa discusión del trámite constitucional para la protección de la infraestructura crítica y en la Comisión de Salud se presenta la mesa asesora propuesta para la reforma del sistema de salud.

Miércoles 19: Cámara de Diputadas y Diputados lleva a cabo segundo trámite constitucional para realizar elecciones municipales en dos días y comienza discusión del proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Ministra del Trabajo no necesitaba ir a casa de Pablo Zalaquett. Revisando la página de Ley del Lobby de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), uno encuentra reuniones con todos los actores del sector público, privado, trabajadores, empleadores, organizaciones internacionales. Tras ver la larga lista de personas con las que concreta las solicitudes de audiencia, resulta difícil entender que concurriera a la casa del exalcalde UDI para reunirse con representantes del sector privado.

Entre las organizaciones de trabajadores figuran el Sindicato CAT (CencosudScotiabank); Sindicato Interempresa de la Construcción; Sindicato de Actores y Actrices; Federación de Trabajadores de Empresas del Área Previsional, Bancos, Seguros; Corporación de Actores; y Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, entre otros.

De los privados destacan la Asociación de Mutualidades, Cámara Nacional de Comercio, Consejo Minero de Chile, Cámara de Comercio de Santiago, Mutual de seguridad de la CChC, Asociación Chilena de Seguridad, Confederación de la Producción y el Comercio, Cámara Chilena de Centros Comerciales, Abastible, BHP Chile, entre otros.

8

RECOMENDACIONES: BENJAMÍN LABATUT EN BTG TALK

Benjamín Labatut ha escrito cinco libros, entre los que destacan uno de cuentos (La Antártica empieza aquí) y dos novelas (Un verdor terrible y MANIAC) que han dado vuelta el mundo. Son pocas las entrevistas que ha concedido Labatut, por lo que recomiendo esta reciente en BTG Talk.

Escritor chileno de 44 años, en su obra ha trabajado con la biografía de científicos destacados que existieron y cambiaron nuestro mapa.

en su obra ha trabajado con la biografía de científicos destacados que existieron y cambiaron nuestro mapa. Entre las frases que usa su editorial para promocionarlo, destaca «el escritor chileno que recomienda Obama», pero ese es solo uno de los millones de seguidores que tiene.

pero ese es solo uno de los millones de seguidores que tiene. El banco de inversiones BTG Pactual tiene el programa BTG Talk, donde entrevista a personajes destacados del ámbito cultural y, en este caso, el invitado es Benjamín Labatut. El trabajo del entrevistador Roberto Careaga se agradece.

«Estamos a dos años de que ocurra algo equivalente a la bomba de Hiroshima», dice Labatut en esta entrevista, hablando de recientes avances tecnológicos como la inteligencia artificial.

Y hasta aquí nuestro +Política de esta semana, cualquier duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.