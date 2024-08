El Presidente Boric se pone la vinotinto

Presentado por:

¡Buen fin de semana! Esperando que mejore pronto la situación en Venezuela. Como me dijo esta semana un médico y excompañero de colegio en los 10 años que viví en ese país, «Juan Diego, el 28 de julio Venezuela cambió y no sabemos cómo va a terminar esto, porque estos tipos no van a dejar el Gobierno».

En esta edición vamos a hablar de la sorpresiva manera en que el Presidente Boric enfrentó la situación de Venezuela y, también, de cómo Nicolás Maduro profundiza y hace más evidentes las divisiones en el Partido Comunista chileno y debilita el liderazgo de su presidente, Lautaro Carmona. Sin embargo, es importante tener claro que todas estas historias son menores o anexas frente a la dramática situación que está viviendo ese país.

Venezuela está pasando por el peor momento de su historia, debido a un grupo de personas que están enquistadas en el poder sin ningún pensamiento político o ideología. Maduro y sus colaboradores solo buscan poder y dinero, son un grupo de delincuentes que están cuidando su botín llamado Venezuela.

Esta semana conocimos el fallo del incendio de la cárcel de San Miguel (83 muertos), en momentos en que el Gobierno tiene serias dificultades para enfrentar la crisis carcelaria que afecta a todos los penales del país.

Y como Venezuela es el tema de la semana, nuestro bonus trackes una entrevista al canciller Alberto van Klaveren, donde explica las consecuencias del retiro de las embajadas que ordenó Nicolás Maduro.

¡Se buscan supremos! La Corte Suprema sigue siendo tema, pero ahora por la larga lista de vacantes que tiene que llenar. Impresentables son las gestiones que hace el senador Manuel José Ossandón (RN) en el Senado para dilatar los cambios al sistema de notarios y conservadores. La UDI endurece posiciones: el nuevo presidente del gremialismo, el diputado Guillermo Ramírez, dejó plantado al Presidente Boric.

Reaparece Luis Mesina: encontramos al rostro de No+AFP en las audiencias del Ministerio del Trabajo. Y terminamos este +Política recomendando Diálogos de El Mostrador y especialmente el último, con el presidente de Codelco, Máximo Pacheco.

1

VENEZUELA OBSESIONA AL PRESIDENTE BORIC

Indignación. El viaje a los Emiratos Árabes fue un suplicio para el Presidente Gabriel Boric y no por lo corto o los más de 40 grados de temperatura. Para el Gobierno era importante fortalecer las relaciones con el Oriente Próximo y en ese contexto estaba la visita a los Emiratos Árabes, pero las noticias que llegaban desde Venezuela desencajaron al Mandatario, según me contó una autoridad que era parte de la delegación. «No durmió monitoreando lo que pasaba en ese país», me dijeron.

Boric vuelve a la escena internacional. Este año, el Presidente pidió a la Cancillería y su equipo reducir al máximo sus viajes al extranjero y priorizar la agenda nacional. Sin embargo, el tema de los derechos humanos lo moviliza desde el inicio de su gestión, cuando Antonia Urrejola era su ministra de Relaciones Exteriores. Prueba de ello fueron sus críticas a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, por el manejo de las movilizaciones en ese país; también, cuando no aceptó las cartas credenciales del nuevo embajador de Israel por el conflicto con Palestina; y al denunciar en la Asamblea General de las Naciones Unidas la persecución política del «Gobierno dictatorial del señor Ortega» en Nicaragua.

Protagonismo en la noche de las elecciones. La candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei, siempre ha sido clara en su condena al régimen de Maduro y el lunes llamó la atención respecto a las elecciones del pasado domingo. Sin embargo, el Presidente Gabriel Boric llamó la atención a nivel nacional e internacional por ser el primer mandatario latinoamericano en cuestionar los resultados que daban por ganador a Nicolás Maduro, publicando durante la noche de las elecciones en X: «El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer» y exigió «total transparencia de las actas y del proceso».

Expulsión y retiro.El llamado del Presidente Boric fue seguido inmediatamente por Costa Rica, Perú, Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá y República Dominicana. La posición de estos países motivó que el régimen de Nicolás Maduro anunciara la expulsión de esas delegaciones diplomáticas y, también, retirara las embajadas venezolanas de esas naciones. Con un tono más cauto, pero en el mismo sentido que Chile, reaccionaron días después Colombia y Brasil.

Cautela de los países vecinos. Colombia y Brasil, países que comparten fronteras con Venezuela, demoraron algunos días en solicitar trasparentar las actas de las elecciones y fueron cautos, al no realizar críticas al régimen. Los gobiernos de izquierda de estos países son considerados clave en las posibles negociaciones con Maduro. La inmediata reacción del Presidente Boric dificulta que Chile participe de esas eventuales tratativas.

Inmigrantes son voto clave en municipales. Los votantes extranjeros demostraron ser preocupación del Gobierno, después que el ministro Álvaro Elizalde sorprendiera a parlamentarios oficialistas y opositores, en la primera semana de julio, tratando de quitarles la obligatoriedad de votar a los extranjeros. Todo indica que fueron sectores del Frente Amplio y del PC los responsables de esta iniciativa, por la relevancia que la comunidad venezolana podría tener en las elecciones municipales de Santiago, Estación Central, Independencia, entre otras comunas. El liderazgo de Boric en el tema venezolano podría tener réditos políticos en los comicios de octubre.

Boric, figura nacional e internacional. El caso de Venezuela coloca al Presidente Boric de nuevo en la agenda internacional. En el oficialismo consideran que este protagonismo también colaborará en la relación de los partidos oficialistas con los inmigrantes, en los meses previos a las municipales. La crisis en Venezuela se instala en La Moneda.

2

LAUTARO CARMONA PIERDE LAS RIENDAS DEL PC

La contingencia no le da respiro a Lautaro Carmona. La crisis en Venezuela volvió a hacer evidente la existencia de dos facciones en el Partido Comunista (PC) y la ausencia de control de la colectividad por parte de su presidente, Lautaro Carmona, quien el martes declaró que «no tengo otra alternativa que no sea asumir los resultados», refiriéndose a los cómputos oficiales que prolongaban por otros seis años el régimen de Nicolás Maduro. En dos meses Carmona perdió el control del partido.

Una tras otra.El PC y su presidente han sido protagonistas de la contingencia política en los últimos dos meses por el caso Jadue, la molestia por el despido de Juan Andrés Lagos de La Moneda, sus denuncias de complot en el caso de Villa Francia y, ahora, por su apoyo a Maduro. En todos estos eventos hubo división dentro de la colectividad.

Los viejos no van a estar disponibles. Los más conciliadores señalan que en la interna del partido hay un sector que sufrió la persecución durante la dictadura y participó activamente en otros conflictos regionales, y que ellos no van a tolerar criticar el proyecto revolucionario que inició Hugo Chávez en 1999. Nuevas generaciones de la tienda me explicaron que este grupo no hace distinción entre lo que fue el proyecto revolucionario inicial de Hugo Chávez y el régimen actual de Nicolás Maduro.

El principal argumento que alimenta a este sector de antiguos militantes que defienden al régimen de Maduro es su rechazo al imperialismo estadounidense, que el propio presidente Maduro señala como el responsable de la crisis económica y social de Venezuela.

Maduro para las nuevas generaciones. Entre los dirigentes más jóvenes y que están participando del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, hay una gran diferencia entre lo que fue el primer período del Gobierno de Hugo Chávez, lo ocurrido en sus últimos años y su sucesión con Nicolás Maduro. Este sector es muy crítico de lo que ocurre actualmente en Venezuela y comparte las declaraciones del Presidente sobre el tema.

Los ministros y subsecretarios del PC este año han enfatizado que ocupan sus puestos en representación de la coalición de Gobierno y no del Partido Comunista. Camila Vallejo lo dejó claro esta semana, al explicar las críticas del Mandatario al régimen venezolano.

Lo que más llamó la atención –incluso entre ministros del PC– fue que la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, votara a favor de leer la carta de la UDI que cuestionaba el resultado oficial de las elecciones de Venezuela. Importantes definiciones de la nueva generación de dirigentes comunistas, que deciden tomar distancia de su timonel, Lautaro Carmona.

3

LA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCELES ESTÁ CON CANDADO

Dos décadas sin cárceles. El anuncio del Gobierno –el jueves 18 julio– instaló sorpresivamente la polémica por la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en Santiago, generando movilizaciones y requerimientos ante tribunales para impedir que dicha iniciativa se concrete. La crisis carcelaria se transformó en una prioridad para La Moneda.

Terrible coincidencia. Esta semana se conoció el fallo que ordena indemnizar a 307 familiares de los 83 reclusos que murieron en el incendio de la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre de 2010, considerada la peor tragedia carcelaria en la historia del país. Nunca el Estado había tenido que indemnizar a un número tan grande de personas. La situación carcelaria actual es peor que la de 2010.

Ninguna cárcel nueva desde el incendio de San Miguel. Ese caso marcó a la primera administración de Sebastián Piñera y su entonces ministro de Justicia, Felipe Bulnes, que en esos momentos cuantificó la sobrepoblación penal en 60% y, al salir de una presentación ante el Senado en mayo de 2011, dijo: «Estamos empezando a escribir las mejores páginas del sistema carcelario chileno». Hoy, solo dos regiones no tienen sobrepoblación carcelaria.

Tema de campaña. La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ha hecho del tema un asunto central para su intento de reelección en las próximas municipales. Mientras, el candidato de Chile Vamos, Mario Desbordes, advierte que el debate puede ser un «tongo» para favorecer la candidatura de Hassler. El ministro de Justicia aclaró el asunto diciendo: «Yo no estoy preocupado del resultado de las elecciones y no me extrañaría que los candidatos me echen la culpa si no ganan la elección. Lo importante es que este país vuelva a construir cárceles». En Justicia preocupa el efecto del ambiente electoral en una discusión tan relevante para el país.

Indulto general. El caso de la cárcel de San Miguel hizo evidente la sobrepoblación de nuestras cárceles y obligó al primer Gobierno de Piñera a implementar un indulto general para descomprimir los centros de reclusión del país. En la actual crisis de seguridad, no existe espacio para una medida de este tipo.

Sorpresa. La única nueva cárcel de las últimas décadas es la de La Laguna, en Talca, que comenzó su construcción en 2008 y recién entrará en funcionamiento a fines de este año, para recibir a 2.320 reclusos. Sorprendió la declaración del Presidente Boric en cuanto a que está «disponible a escuchar otras voces» respecto al lugar donde construir la nueva cárcel de alta seguridad, dada la urgencia que tiene el tema.

El Mandatario luego aclaró que «acá no hay decisiones perfectas, lo importante es no seguir postergándolas». Los especialistas coinciden en que no hay alternativa más rápida de construcción para la nueva cárcel de alta seguridad que el terreno aledaño a Santiago 1.

4

TRES PREGUNTAS AL CANCILLER ALBERTO VAN KLAVEREN

Viajando a los Emiratos Árabes, le tocó al canciller Alberto van Klaveren enterarse del resultado de las elecciones que confirmaban por otros seis años a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

En esta entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores explica los efectos para chilenos y venezolanos del cierre de las embajadas en ambos paísesy por qué cambió tan drásticamente el discurso del Gobierno con Venezuela.

-¿Cuál es la principal razón del endurecimiento del tono de Cancillería con Venezuela?

-El Gobierno de Chile ha sido firme en solicitar total transparencia para concluir el proceso electoral en Venezuela, en el cual los ciudadanos venezolanos votaron para elegir presidente el pasado domingo.

Con esto estamos exigiendo la publicación integral de las actas de las mesas de votación. Defender ese principio es parte de la esencia de la política exterior chilena desde el retorno de la democracia. Es un imperativo que los resultados de cualquier elección sean transparentes y puedan ser verificados por observadores internacionales imparciales.

-¿Es factible el quiebre de relaciones diplomáticas con Venezuela?

-Tal como ha comentado el Presidente Boric, Chile no es un país proclive a romper relaciones con otras naciones. Por el contrario, nuestro país favorece el diálogo y estamos convencidos de que esta es la mejor vía para enfrentar los problemas y desafíos que se nos presentan. Claramente, la situación podría seguir escalando, pero no es nuestro norte.

Por ahora, con nuestros márgenes de acción reducidos a la mínima expresión, tras la expulsión de nuestros diplomáticos en Venezuela, seguimos enfocados en continuar exigiendo que se transparenten los resultados electorales de las votaciones del domingo pasado en Venezuela y se respete la voluntad del pueblo venezolano.

-¿Cómo hacen los chilenos en Venezuela y los venezolanos en Chile para resolver temas consulares?

-En los dos consulados chilenos en Venezuela quedarán nuestras dos ministras de fe pública a cargo de los equipos de contratos locales en cada uno de los consulados: Caracas y Puerto Ordaz, para poder seguir atendiendo a los ciudadanos chilenos que requieran apoyo consular.

A las chilenas y los chilenos en Venezuela que necesiten información o atención relacionada con servicios consulares, pueden escribir a los correos caracas@consulado.gob.cl o puertoordaz@consulado.gob.cl.

La situación de los venezolanos en Chile que necesiten hacer trámites consulares nos preocupa mucho. Es uno de los problemas concretos de la drástica medida anunciada por el Gobierno de Nicolás Maduro y, lamentablemente, le corresponde a Venezuela entregar una solución a sus connacionales en nuestro país.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– El otro tema que preocupa a la Corte Suprema. La Comisión de Ética en el máximo tribunal del país sigue su curso sin mayores novedades. Esta semana supimos que comenzó la investigación de la denuncia contra el ministro Sergio Muñoz, presentada por el abogado Marco Antonio Fuentes.

El otro tema que preocupa en la Suprema es la serie de nombramientos pendientes y para los cuales, en varios casos, ya hay quinas definidas para que el Presidente de la República elija un nombre que debe ser aprobado por 2/3 de los votos del Senado. Ese proceso lleva meses estancado y no hay señales de que avance en los siguientes casos:

Está lista la quina de nombres para ocupar el cargo de fiscal de la Corte Suprema.

También están listas las quinas para ocupar las vacantes que dejaron los ministros de la Suprema Guillermo Silva Gundelach y Haroldo Brito Cruz.

Está pendiente la conformación de la quina para llenar el puesto del exministro Jorge Dahm Oyarzún.

En octubre deja la Suprema el ministro Jorge Eduardo Fuentes.

Y los supremos tienen que definir el nombre que sustituirá a José Ignacio Vásquez Márquezen el Tribunal Constitucional.

– Diputado Guillermo Ramírez endurece posiciones de la UDI y el Presidente Boric consulta ChatGPT. La semana pasada llamamos la atención sobre el hecho de que el nuevo timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, asumió a la cabeza del partido con un tono más conciliador que su antecesor, Javier Macaya, y que eso estaba molestando al sector vinculado a los «coroneles». Esta semana pasó todo lo contrario:

El martes, Ramírez anunció que no asistiría a la invitación que le hizo el Presidente Gabriel Boric a La Moneda , como señal de molestia por lo que consideraba «el aprovechamiento político» del Gobierno para involucrar a la UDI en el caso Macaya.

, como señal de molestia por lo que consideraba «el aprovechamiento político» del Gobierno para involucrar a la UDI en el caso Macaya. El miércoles, la Comisión de Trabajo del Senado no aceptó votar en general la reforma de pensiones , dilatando su tramitación nuevamente por ausencia de acuerdo sobre el destino del aumento de 6 puntos de la cotización individual.

, dilatando su tramitación nuevamente por ausencia de acuerdo sobre el destino del aumento de 6 puntos de la cotización individual. En La Moneda me dijeron que eso explicaría la broma que hizo el Presidente Boric el jueves, frente a una audiencia de jóvenesque participaban de una actividad del Congreso Futuro, contándoles que le había preguntado a ChatGPT qué hacer con la UDI.

– La operación del senador Manuel José Ossandón (RN) para atrasar trámite que modifica el sistema de notarios y conservadores. El martes se filtró una conversación informal que hubo en la testera del Senado entre su presidente, José García Ruminot; el vicepresidente, Matías Walker; y el senador Rafael Prohens (RN), para retrasar –por solicitud del senador Ossandón– el trámite del proyecto de ley que modifica el sistema de notarios y conservadores.

En la conversación con la mesa, el senador Prohens se acercó al presidente y vicepresidente para pedirles que derivaran el proyecto de ley a la Comisión de Gobierno, de manera de alargar el trámite y que eso se lo había pedido el senador Manuel José Ossandón.

El video, conocido esta semana, muestra que Prohens se acercó a Matías Walker y le dijo «el Cote (senador Manuel José Ossandón) me lo pidió. No puedo decir lo que tengo que decir. Haznos caso, Matías, no te vas a arrepentir. Pepe (senador José García Ruminot), no te vas a arrepentir».

No existía razón para enviar la iniciativa a la Comisión de Gobierno del Senado, puesto que había estado largo tiempo en la Comisión de Constitución, y el tema de las notarías y conservadores no es materia de la Comisión de Gobierno.

Finalmente, las gestiones de Prohens tuvieron éxito y, por 18 votos a favor, 14 en contra y una abstención, el proyecto pasó a la Comisión de Gobierno, alargando nuevamente el trámite. La reforma del sistema de notarios y conservadores no tiene para cuando… ser aprobada.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 5 de agosto:

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comienza una visita oficial a Chile hasta el 6 de agosto.

comienza una visita oficial a Chile hasta el 6 de agosto. El INE publica en su sitio web las cifras de Informalidad Laboral , período abril-junio 2024.

, período abril-junio 2024. Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado discute suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones realizadas por funcionarios de Carabineros.

del Senado discute suprimir la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia discute reforma al sistema de adopciones .

discute reforma al . Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados discute reforma previsional .

de la Cámara de Diputadas y Diputados discute . Comisión de Constitución de la Cámara discute incorporación de Fiscalía Supraterritorial .

de la Cámara discute incorporación de . Comisión de Defensa de la Cámara discute proyecto de ley del nuevo sistema de inteligencia.

Martes 6 de agosto:

Audiencia de formalización del presidente de Clínica Las Condes , Alejandro Gil.

, Alejandro Gil. Comisión mixta (diputados y senadores) propone y resuelve diferencias en el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

(diputados y senadores) propone y resuelve diferencias en el proyecto que Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara discute publicación en X del diputado Gonzalo de la Carrera.

de la Cámara discute Comisión de Constitución de la Cámara discute reforma constitucional para retiro de fondos de pensiones.

de la Cámara discute reforma constitucional para Comisión de Pesca y Acuicultura continúa discusión de nueva Ley de Pesca.

continúa discusión de Comisión de Economíade la Cámara discute prohibir pagos a miembros del directorio de las isapres.

Miércoles 7 de agosto:

Colegio de Profesores convocó a un Paro Nacional docente por 24 horas.

docente por 24 horas. El INE publica en su sitio web los Índices de Remuneraciones y Costos Laborales (IR-ICL), período junio 2024.

(IR-ICL), período junio 2024. Finaliza la prórroga para el ingreso de planes de pago de las isapres Banmédica, Vida Tres, Esencial y Colmena, por el fallo de la Corte Suprema.

Banmédica, Vida Tres, Esencial y Colmena, por el fallo de la Corte Suprema. Comisión de Transportes y Telecomunicaciones analiza situación de la empresa WOM.

analiza situación de la Comisión de Minería y Energía discute nuevo proyecto de ley de subsidio eléctrico.

discute nuevo proyecto de ley de subsidio eléctrico. Comisión de Cultura y Artes de la Cámara discute ley que crea empresa Televisión Nacional de Chile.

Jueves 8 de agosto:

El Presidente de Argentina, Javier Milei, visita Chile para participar de un evento de GasAndes.

para participar de un evento de GasAndes. El INE publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC), período julio 2024.

período julio 2024. Comisión de Pesca y Acuicultura continúa discusión de nueva Ley de Pesca.

continúa discusión de nueva Comisión de Economía de la Cámara discute permisología.

de la Cámara discute Audiencia contra el alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, por acoso.

Viernes 9 de agosto:

Lectura de sentencia en el caso de Ernesto Llaitul.

7

RINCÓN DEL LOBBY

– El regreso del líder de No+AFP. Revisando las audiencias por Ley del Lobby de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, encontramos una reunión con Luis Mesina, conocido como uno de los principales rostros del movimiento No+AFP.

La reunión ocurrió el 18 de julio pasado y Mesina asistió como cabeza de la Confederación Bancaria junto a otros nueve dirigentes, entre quienes está Ana Muga, de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Financieros.

entre quienes está Ana Muga, de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Financieros. Según lo señalado en la descripción de las materias tratadas, la reunión fue para «la presentación de propuestas de negociación colectiva ramal desde el mundo del trabajo».

La ministra participó junto al subsecretario de la cartera, Giorgio Boccardo, y otros cuatro funcionarios de su ministerio.

8

RECOMENDACIÓN: LOS DIÁLOGOS DE IVÁN WEISSMAN

Un espacio de conversación de El Mostrador. El miércoles recién pasado el colega y editor del newsletter El Semanal, Iván Weissman, entrevistó en el ciclo Diálogos de El Mostrador al presidente de Codelco, Máximo Pacheco Matte. La conversación será publicada el próximo 11 de agosto en todas las plataformas de El Mostrador y recomiendo verla, porque Pacheco cuenta con soltura episodios inéditos de su época como ministro de Energía y de su rol actual en la minera estatal, a cargo de las negociaciones por el litio.

Diálogos de El Mostrador es un programa que realiza hace 9 años Iván Weissman, para conversar con los principales actores de la realidad nacional.

La conversación con Pacheco está llena de buenas historias. De sus años a cargo de la cartera de Energía, contesta la pregunta: «¿Qué se arrepiente de no haber hecho en sus años en el ministerio?». También explica por qué la cuenta de la luz no ha bajado considerablemente.

También explica por qué la cuenta de la luz no ha bajado considerablemente. Pacheco insiste en que Chile está en una situación única en su historia, porque tiene dos minerales clave (litio y cobre) para la transición energética y la electromovilidad.

Además, cuenta detalles de cómo finalmente el Gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió encargar a Codelco la explotación del salar de Atacama y por qué se optó por SQM, en vez de licitar el socio estratégico.

Recomiendo también ver el capítulo de Diálogos anterior al de Pacheco,publicado el 20 de julio de 2024, donde participan el director del Centro de Estudios Públicos, Leonidas Montes, y el economista de la U. de Chile, Óscar Landerretche, expresidente de Codelco. Este Diálogos de El Mostrador tiene récord de visitas.

Y hasta aquí nuestro +Política de esta semana marcada por la situación en Venezuela. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.