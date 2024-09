La estrategia de los Hermosilla que complicó a La Moneda

¡Buenas! Se acerca septiembre y la contingencia política impide pensar en las Fiestas Patrias. Esta semana estuvo monopolizada por el desenlace de la formalización del abogado Luis Hermosilla, luego de nueve meses de conocerse la bombástica grabación en que habla de cohecho, sobornos y ucranianas, entre otras cosas.

El abogado defensor amenaza con abrir la caja de Pandora. Juan Pablo Hermosilla no podía creer lo que escuchaba el martes al mediodía: su hermano quedaría recluido en el Módulo 38 de Santiago 1, junto a delincuentes primerizos y violadores.La decisión gatilló inmediatamente una serie de amenazas que encendieron las alarmas de la elite política y judicial.

Histórico autogol del Presidente Gabriel Boric. El martes, el Presidente de la República esperó el resultado de la formalización de Hermosilla y salió en un evento en Lo Prado a contarles a todos los chilenos que habían enviado a la cárcel «a un señor que se creía todopoderoso».Inmediatamente los delitos tributarios, soborno y lavado de activos de Luis Hermosilla quedaron en segundo plano.

Todavía hay 200 candidatos RN fuera de la elección municipal. Complejo agosto tuvo el presidente del partido, Rodrigo Galilea, por los errores en la inscripción de las candidaturas y la solicitud de su expulsión de Renovación Nacional que presentó un militante ante el Tribunal Supremo. Extraño perfil tiene el denunciante.

El bonus track de la semana es una entrevista al embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, donde explica la extraña incursión que sufrió el espacio aéreo chileno. La Moneda está preocupada por la delincuencia en las Fiestas Patrias y de dos cosas que podrían incrementar los homicidios. Además, Comisión de Ética de la Corte Suprema termina los interrogatorios a sus ministros, mientras pareja de ministra Vivanco declara por causa del fiscal Carlos Palma. Carmen Hertz dice que en Venezuela «hay una libertad de expresión bastante más grande que en Chile», el mismo día en que el personaje más siniestro del régimen asume a la cabeza del Ministerio del Interior.

En La Moneda dicen que los más nerviosos con el caso Hermosilla son los parlamentarios. Y revisamos las audiencias del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, con diputados y senadores.

Para terminar, recomendamos y celebramos la reedición de la obra del poeta Gonzalo Millán (1947-2006), con la publicación de La ciudad y otros poemas. Selección antológica, porque es casi imposible encontrar sus libros en bibliotecas y librerías.

LOS HERMOSILLA MUESTRAN LOS DIENTES

Show de amenazas de Juan Pablo Hermosilla. En tribunales interpretaron los cuatro días de declaraciones destempladas del abogado defensor de Luis Hermosilla como una manera de intimidar a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que próximamente decidirán sobre las solicitudes para revocar su prisión preventiva.

Exocet al Ministerio Público. La filtración de que había chats de Hermosilla con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y la fiscal del caso, Lorena Parra, afectó directamente las investigaciones. Un abogado cercano a Luis Hermosilla me dijo el jueves: «Este es el Juan Pablo que yo quería ver, no el que lleva callado nueve meses, sin hacer nada».

El peor día de Juan Pablo Hermosilla.Los cinco días de la formalización fueron duros para el abogado defensor, porque nunca logró desplegar una estrategia convincente para evitar la prisión preventiva y tampoco instaló en la prensa un discurso que apoyara su defensa. Pero lo peor fue cuando la jueza Mariana Leyton decretó que la medida cautelar de prisión preventiva de su defendido la cumpliría en el Modulo 38 de Santiago 1, con posibilidad de revisión recién el 12 de septiembre. Algunos interpretaron el envío a Santiago 1 como una represalia de la jueza por el trato hostil de Juan Pablo Hermosilla durante la formalización.

Cambio de estrategia. En ese contexto de derrota es que surge la personalidad agresiva y amenazadora de Juan Pablo Hermosilla. Los teléfonos de La Moneda y del Ministerio de Justicia no dejaron de sonar el martes y el miércoles, al punto que el abogado hizo público el duro chat enviado al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, exigiéndole respuesta y solución respecto al lugar de reclusión de su hermano. El día libre de la jueza Leyton permitió que fuera otra magistrada (Daniela Verónica Guerrero) la que revisara y aceptara el amparo interpuesto por Hermosilla para el traslado a Capitán Yáber.

Este teléfono es mío. Logrado el cambio de cárcel, Juan Pablo Hermosilla desplegó sus conocidas habilidades para litigar por la prensa y mandó aviso de que había pedido a la Fiscalía copia de los mensajes del celular. Todos entendieron el mensaje: el abogado estaba avisando que él tenía copia del contenido del teléfono e iba a empezar a entregar información comprometedora de personajes relevantes del Ministerio Público, Poder Judicial y la política. La Fiscalía sorprendió el viernes en la tarde anunciando que entregará a la defensa de Luis Hermosilla los 700 mil mensajes disponibles en su teléfono. Juan Pablo Hermosilla podrá comenzar a hacer su cherry picking.

Dos tesis para un teléfono. En varias oportunidades hemos contado que abogados cercanos a Luis Hermosilla estaban indignados con su estrategia de entregar el celular a la Fiscalía. «Esa fue una idea de Juan Pablo», me han insistido a lo largo del proceso. Hoy existen dos teorías al respecto.

La primera teoría es que Juan Pablo quería colaborar con la causa y así lograr mejor trato para su cliente en la definición de medidas cautelares y resoluciones judiciales.

es que Juan Pablo quería colaborar con la causa y así lograr mejor trato para su cliente en la definición de medidas cautelares y resoluciones judiciales. La segunda tesis –que ha surgido con fuerza estos días– es que entregó el teléfono para que la Fiscalía conociera la información contenida en él y tuviera claro que no era buena idea abrir esa caja de Pandora. Un abogado del círculo de Hermosilla me explicó esto diciendo: «Valencia fue miope».

Todos juntos. Gendarmería advirtió que el traslado de Luis Hermosilla a Capitán Yáber implicaba juntarlo con los otros coimputados (Rodrigo Topelberg –quien en horas de anoche salió de la cárcel y quedó con arresto domiciliario total–, Daniel y Ariel Sauer), «sin posibilidad de realizar una mayor segmentación». En los próximos días, Juan Pablo Hermosilla deberá decidir si solicita revocar la prisión preventiva de su hermano y será la Corte de Apelaciones la que deberá resolver si la acepta. Esa será una buena oportunidad para ver si las amenazas de Hermosilla tuvieron algún efecto en el Poder Judicial. En La Moneda creen que «sería un escándalo» que le revocaran la prisión preventiva.

Amenazas podrían tener efecto contrario. Las filtraciones que a fines de esta semana denunciaron la existencia de chats del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y la fiscal del caso, Lorena Parra, con Luis Hermosilla fueron interpretadas como una forma de intimidación en el Ministerio Público. En la Fiscalía me advirtieron que las amenazas «no los intimidarán».

EL AUTOGOL DE PRESIDENTE GABRIEL BORIC

Recuerdos del 18 de octubre de 2019. En dos meses más se cumplen cinco años del estallido social de 2019 y la prisión preventiva de Luis Hermosilla es la única noticia relevante en materia de reivindicaciones sociales en este período. Los intentos de reforma constitucional fracasaron y las posibilidades de profundas reformas de pensiones, de salud o tributaria están sepultadas luego del triunfo del Rechazo y el cambio en la composición del Parlamento, que permitió mayoría opositora en ambas Cámaras. La prisión preventiva de Luis Hermosilla era una oportunidad para La Moneda.

Coincidencia o error comunicacional.A la 13:22 horas del martes, en el Centro de Justicia, un gendarme colocó esposas al abogado Luis Hermosilla para trasladarlo al centro penitenciario Santiago 1. Paralelamente, después de la 13:30, en la Comuna de Lo Prado, el Presidente Boric aprovechó su intervención en el Día de la Educación Técnico Profesional para comenzar señalando: «Permítanme decir una pequeña cosita de contingencia antes de partir» y, acto seguido, dio la noticia de la prisión preventiva del «señor que se creía todopoderoso». El Presidente empezó su actividad dos horas más tarde de lo estipulado, pero con Hermosilla en prisión preventiva.

Responsabilizan a la Secom. En La Moneda dicen que el entusiasmo y el protagonismo del Mandatario fueron una idea impulsada desde el equipo de la Secom que encabeza Pablo Paredes y que desde la semana pasada tenía identificado el hecho como una «oportunidad comunicacional». El análisis general dentro y fuera de La Moneda es que fue un autogol.

Error. En el Gobierno no hay dos opiniones al respecto, un caso que estaba investigando a un abogado muy conocido en círculos judiciales y sociales por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios, terminó haciendo una víctima de la «persecución política» del Presidente de la República. Nadie comentó el privilegio que le permitió pasar de Santiago 1 a Capitán Yáber en menos de 24 horas.

Recordando la pillería de Rodrigo Peñailillo.Los cuatro días de amenazas de Juan Pablo Hermosilla pusieron muy nerviosos a algunos ministros y, principalmente, a parlamentarios oficialistas que recordaron el entusiasmo con que el exministro del Interior en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, denunció el financiamiento irregular de la derecha en el caso Penta y, pocos meses después, tuvo que salir del cargo por sus vinculaciones con las platas políticas de SQM.

Control de daños. El jueves en la tarde, en La Moneda hicieron control de daños y no existen ministros de Estado comprometidos con el caso Hermosilla. También consideraron improbable que Juan Pablo Hermosilla entregue toda la información contenida en el teléfono de su hermano, porque eso también perjudicaría más a la derecha. La orden en Palacio fue guardar silencio y dejar que el caso vuelva a ser noticia de tribunales.

SEMANAS TURBULENTAS EN RN

Puras malas noticias. En ediciones anteriores destacamos el cambio que había tenido Renovación Nacional (RN) luego de varios años de conflictos internos con Carlos Larraín, Mario Desbordes y Francisco Chahuán a la cabeza del partido. Existía cierto consenso en que dicha tranquilidad era mérito del nuevo presidente, el senador Rodrigo Galilea, y de la secretaria general, Andrea Balladares. Pero duró poco la paz en RN.

Terremoto. El ambiente cambió drásticamente después del 27 de julio, día en que se inscribieron los candidatos de la colectividad para las municipales de octubre de 2024 y un error computacional impidió la inscripción de cerca de 200 candidaturas, principalmente en Santiago, O’Higgins y Temuco.

Todo debería estar resuelto la próxima semana. La situación se complicó cuando los Tribunales Electorales Regionales rechazaron acoger la queja del partido y todo pasó al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que lidera el presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Abogados del partido me adelantaron que fallos del jueves y viernes de esta semana han acogido sus recursos de apelación y todo debería estar solucionado el próximo martes o miércoles.

Rodrigo Galilea al Tribunal Supremo. Lo que más desconcertó a los militantes fue la denuncia y solicitud de expulsión del presidente de RN ante el Tribunal Supremo, por haber prestado su sede partidaria para sacarle fotos a un candidato del Partido Republicano. En la colectividad me dijeron que la denuncia no tiene ninguna posibilidad de prosperar y que solo es un desagrado.

Denuncia del exjefe de gabinete de Andrés Allamand. La denuncia contra el presidente del partido la colocó Tomás Fuentes –exjefe de gabinete de Allamand en el Parlamento–, que fue muy criticado en su momento por haber apoyado la precandidatura presidencial del independiente Sebastián Sichel y no la de su correligionario Mario Desbordes.

El problema es otro. La directiva de RN está confiada en que solucionarán las inscripciones pendientes y no prosperará la denuncia contra Galilea ante el Tribunal Supremo del partido. Solucionados esos problemas, la preocupación se concentrará en lograr triunfos relevantes en las municipales y conseguir candidato presidencial para el 2025.

TRES PREGUNTAS A JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO

Dos veces embajador en Argentina. El embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo, conoce bien la política argentina y sus gobiernos de derecha, después que representó al país en la administración de Mauricio Macri y, ahora, en la de Javier Milei.

En esta entrevista, el embajador Viera-Gallo explica el evento que obligó a la Fuerza Aérea de Chile a enviar sus aviones F-5 a vigilar una posible violación del espacio aéreo chileno por aeronaves argentinas.

-¿Qué pasó el martes en la noche?

-Es un asunto que la FACH está investigando. El Ministerio de Defensa argentino ha señalado que no se trató de una aeronave militar.

-¿Está superado el episodio?

-Suele suceder en el sur que ocurran este tipo de episodios. Hay que destacar la eficaz reacción de la FACH y el buen funcionamiento del sistema de control aéreo. Esperamos que se pueda aclarar pronto.

-Esto ocurre después de la polémica por los paneles solares argentinos colocados en tierra chilena. ¿Existe tensión en la relación entre ambos países?

-No advierto ninguna relación entre ambos hechos. En el caso de los paneles, se trató de un error que fue subsanado con prontitud. En esta oportunidad no sabemos qué sucedió: puede ser un particular que perdió el rumbo o una organización delictual. Nos movemos en el campo de las hipótesis mientras está en curso la investigación.

CONVERSACIONES DE PASILLO

La Moneda preocupada por el 18 de septiembre. Cinco días feriados tendrá la celebración de las Fiestas Patrias este año, considerando que comienza el miércoles 18 de septiembre y muy probablemente muchos tomen feriado el viernes.

Las autoridades vinculadas a la seguridad están preocupadas, porque el aumento de los asesinatos en los últimos meses hace predecir que no serán muy tranquilas estas Fiestas Patrias y que el número de homicidios podría crecer más de lo habitual.

En Palacio señalan que es normal el aumento en los delitos y los asesinatos, que todos los años aumentan, que lo importante es que este año ese incremento no sea significativo.

Otro tema preocupante es que el 17 de septiembre hay un partido de altísimo riesgo en el Estadio Monumental: Colo Colo vs. River.

A principios de septiembre las autoridades pretenden realizar la presentación de las medidas especiales para esos días de festejo.

Comisión de Ética culmina interrogatorios a supremos y pareja de Ángela Vivanco declara en Fiscalía. El caso Hermosilla bajó la temperatura en la Corte Suprema, luego de meses complejos por la investigación que realiza la Comisión de Ética tras la filtración de chats que revelarían posible tráfico de influencias.

Esta semana, en el Palacio de Tribunales, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y las ministras integrantes de la Comisión de Ética terminaron todos los interrogatorios a los supremos. En octubre podría haber noticias con lo resuelto.

Paralelamente, esta semana declaró Gonzalo Migueles ante la fiscal que lleva el caso Palma, y una cosa que sorprendió a personas involucradas en la causa fue que no consta ningún chat entre el fiscal Carlos Palma y el abogado Luis Hermosilla.

y una cosa que sorprendió a personas involucradas en la causa fue que no consta ningún chat entre el fiscal Carlos Palma y el abogado Luis Hermosilla. Cuando empezó este caso, se dijo que Palma había enviado al abogado Luis Hermosilla el mail de Gonzalo Migueles, para denunciar que este le estaba ofreciendo el puesto de fiscal en Santiago y la posibilidad de hacer un doctorado si bajaba su candidatura a Fiscal Nacional.

Mala fecha eligió Carmen Hertz para decir que en Venezuela hay más libertad de prensa que en Chile. La diputada del Partido Comunista desconcertó nuevamente con sus declaraciones de respaldo al régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Viene más represión. El mismo día en que la diputada Hertz celebró la libertad de expresión en Venezuela, el régimen de Maduro nombró al exmilitar Diosdado Cabello –considerado el principal instigador de la censura y la represión en su país– como ministro del Interior.

El mismo día en que la diputada Hertz celebró la libertad de expresión en Venezuela, el régimen de Maduro nombró al exmilitar Diosdado Cabello –considerado el principal instigador de la censura y la represión en su país– como ministro del Interior. El Manuel Contreras venezolano. El nombramiento de Diosdado Cabello a cargo de la seguridad interior es comparable a que, durante la dictadura chilena, Augusto Pinochet hubiera nombrado a Manuel Contreras en la cartera del Interior.

El nombramiento de Diosdado Cabello a cargo de la seguridad interior es comparable a que, durante la dictadura chilena, Augusto Pinochet hubiera nombrado a Manuel Contreras en la cartera del Interior. A cargo de todo el aparato de seguridad. Antes de ser designado para encabezar dicho ministerio, Cabello era señalado como principal responsable de la movilización de los grupos denominados «colectivos», que son fuerzas de civiles armados que se transportan en motos, reprimiendo a manifestantes y opositores.

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 2 de septiembre:

Tercera subcomisión mixta de Presupuestos analiza ejecución presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento invita al ministro de Justicia, Luis Cordero, para que explique las razones para nominar a Jessica de Lourdes González Troncoso y Mireya López Miranda como candidatas a ministras de la Corte Suprema, y a Jorge Pizarro Astudillo para el cargo de Fiscal Judicial.

invita al ministro de Justicia, Luis Cordero, para que explique las razones Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara continúa discusión de nueva Ley General de Pesca.

Comisión de Cultura y Artes de la Cámara recibe a la presidenta del Centro Cultural Gabriela Mistral, Claudia Barattini, para informar sobre salida de director ejecutivo Felipe Mella y la crisis financiera de la institución.

Martes 3 de septiembre:

Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado recibe al ministro de Vivienda y Urbanismo para conocer avance del Plan de Emergencia Habitacional.

Comisión de Hacienda del Senado dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.

Comisión de Constitución de la Cámara trata el proyecto de reforma que “Modifica la Carta Fundamental para establecer inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad”.

Comisión de Salud de la Cámara continúa la discusión particular del proyecto de ley que modifica Ley sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas.

Miércoles 4 de septiembre:

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado invita al ministro de Justicia, Luis Cordero, para discutir fortalecimiento del Ministerio Público.

Comisión Mixta discute proyecto de ley que crea Seguro de Salud Catastrófico , a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa.

, a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa. Comisión de Cultura y Artes de la Cámara discute proyecto de ley que crea empresa Televisión Nacional de Chile.

Comisión de Minería y Energía de la Cámara discute proyecto de ley que amplía cobertura del subsidio eléctrico.

Jueves 5 de septiembre:

Cuarta subcomisión mixta de Presupuestos del Senado conoce la ejecución presupuestaria del Servicio Electoral y el Ministerio de Bienes Nacionales.

Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara continúa discusión de nueva Ley General de Pesca.

RINCÓN DEL LOBBY

Solicitudes de audiencia de parlamentarios al Fiscal Nacional, Ángel Valencia.Investigando el caso Hermosilla, en el Gobierno me señalaron que era entre los parlamentarios donde había más preocupación y que varios recomendaban «no golpear el avispero».

Esta información me motivó a revisar lasaudiencias del Fiscal Nacional y no encontré parlamentarios en los últimos meses. Puede ser que existan solicitudes de audiencia que finalmente no se realizan o que el Fiscal Nacional derive a otras personas del Ministerio Público.

Las audiencias de Ángel Valencia son principalmente con académicos.

Los parlamentarios que aparecen con audiencias tienen reuniones con los fiscales regionales. En los últimos cuatro meses figuran los senadores Juan Luis Castro, Alejandra Sepúlveda, Ximena Rincón, además de los diputados Daniel Manouchehri y Camila Musante, entre otros. Todos solicitan audiencias para abordar causas que llevan adelante las fiscalías de sus regiones.

Sorprende el sistema PDF en que la Fiscalía Nacional registra las audiencias. Es muy difícil revisarlo y buscar información.

RECOMENDACIONES: LA CIUDAD DE GONZALO MILLÁN

Gonzalo Millán (1947-2006) es uno de los poetas chilenos más importantes de la segunda mitad de siglo XX; sin embargo, es complejo encontrar sus libros en bibliotecas y librerías. Millán siempre destacó por su bajo perfil. Era lo opuesto a otros poetas contemporáneos, como Raúl Zurita o Nicanor Parra, por nombrar solo dos.

Este año, editorial LOM publicó su libro La ciudad, en la edición La ciudad y otros poemas. Selección antológica(LOM, 2024, 268 págs.), con edición y prólogo de Naín Nómez.

En este libro están sus obras Relación personal, Ouroboros, Vida, La ciudad, Seudónimos de la muerte, Virus, Claroscuro, Autorretrato de memoria y Veneno de escorpión azul.

Gonzalo Millán estudió literatura en la Universidad de Concepción, formó parte del grupo Arúspice y partió exiliado a Canadá en 1973, donde cursó un máster en Literatura Hispanoamericana. Entre sus trabajos destacan: Relación personal (Chile, 1968), La ciudad (España, 1979), Dragón que se muerde la cola (España, 1984),Vida (España, 1984), Seudónimos de la muerte (Chile, 1984) y Virus (Chile, 1987).

Y hasta aquí llega nuestro +Política de esta semana, que estuvo dedicado casi enteramente al caso Hermosilla. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.