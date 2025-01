Poder Judicial no sale del pantano

Presentado por:

¡Buenas! Todos esperando salir de vacaciones, pero esta semana de enero estuvo movida gracias a la Corte Suprema y la tan esperada reforma de pensiones.

Veinte días duró la tranquilidad en el Palacio de Tribunales. El caso de la ministra Verónica Sabaj despertó a la Corte Suprema antes de salir a descansar. El 2025 viene difícil para el Poder Judicial.

Reforma de pensiones no llega a marzo. En el Congreso corren a toda máquina para sacar la tan postergada reforma. Todavía existe cierto optimismo.

Ojo con el legado del Presidente Salvador Allende. La hija y senadora del exmandatario tuvo que salir a marcar el punto en medio de la polémica por la casa de Allende. Triste final para uno de los legados del Presidente Boric.

Bonus trackde esta semana es una entrevista a Daniel Jadue para que explique las elecciones del Partido Comunista.

El ministro más popular de este gobierno, Jaime Pizarro, habla de las presidenciales con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. El nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene una preocupación con Chile. Asesor del exalcalde Joaquín Lavín aterriza en Buenos Aires.

Y la recomendación de esta semana es un libro sobre la vida y obra del hijo del pintor chileno Roberto Matta, el también artista Gordon Matta Clark, escrito por Ariel Florencia Richards.

1

A LA CORTE SUPREMA LA BAJARON DE LOS LEXUS

A un año de los autos Lexus. En febrero del año pasado, la noticia del verano fue que algunos ministros de la Corte Suprema querían subir de categoría y cambiar sus vehículos Toyota por unos de alto lujo marca Lexus. Hasta ese momento en Chile solo el Presidente Sebastián Piñera había tenido un auto oficial Lexus. Esos eran los tema de discusión en los plenos de la Corte Suprema durante el verano pasado.

Detalle no menor. Hablando de cosas que llaman la atención en el Poder Judicial, el caso Lexusderivó en un sumario al director, Ricardo Guzmán, y a su subdirector, Zvonimir Koporcic, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Todavía no existe resolución y los involucrados llevan cuatro meses de suspensión y ocho sin funciones directivas. Como me dijo una autoridad judicial: «Guzmán y Koporcic llevan 12 meses de vacaciones pagadas».

Al Poder Judicial le llueve sobremojado. La jueza Sabaj logró superar lo obrado por la destituida ministra Ángela Vivanco. El miércoles en la mañana, la misma autoridad que me comentó las vacaciones pagadas en la CAPJ, me adelantó que los chats publicados por The Clinic de la jueza Verónica Sabaj eran peores que los del escándalo de la ministra Vivanco: «Sabaj no solo armó salas y se involucró en causas, también asesoró y redactó documentos para una de las partes». No pasó hora y media de que me dijeran eso y el Pleno comunicó apertura de cuaderno de remoción para Sabaj.

Volvió a aparecer el poeta. En el mundo judicial, el ministro Antonio Ulloa es conocido como el poeta Ulloa, luego que en Ciper ilustrara su cercanía con Luis Hermosilla contando que le enviaba poemas. No aclaró eso sí, si eran propios o de otros autores. En esa oportunidad, la Corte de Apelaciones no abrió sumario a Ulloa porque las faltas administrativas cometidas estaban prescritas. El miércoles, el Pleno también anunció apertura de sumario para Antonio Ulloa por salir mencionado en los chats de la jueza Sabaj.

Ulloa y Sabaj hace dos semanas estuvieron juntos. La dupla Sabaj-Ulloa sorprendió en tribunales el 9 de enero porque votaron a favor de la presentación de una «orden de no innovar» (ONI) que realizó el equipo del abogado Gabriel Zaliasnik en el caso Sartor. El tercer miembro de la sala, el ministro Juan Pablo Rodríguez, votó en contra. Zaliasnik y sus abogados lograron así detener la liquidación de Sartor solicitada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La dupla Sapag-Ulloa sepultó con esa ONI un documento de 15 páginas de la CMF que el 20 de diciembre ordenaba ejecutar el acuerdo del Consejo que «revocaba la autorización de existencia» de Sartor AGF por detectar siete incumplimientos a la Ley Única de Fondos y a la Ley de Mercado de Valores. Preocupa a la CMF que los chat de Sabaj a Hermosilla revelan mucha cercanía y comunicaciones entre la jueza y Gabriel Zaliasnik.

La CMF no fue relevante para Sabaj-Ulloa. Como me dijo un miembro del Poder Judicial: «Es muy extraño ese fallo porque la Corte siempre tiene deferencia administrativa con lo resuelto por organismos administrativos especializados, y en este caso la CMF había considerado urgente suspender las operaciones de Sartor AGF». Duro golpe para la CMF en momentos que intenta ordenar un sector financiero lleno de escándalos (LarraínVial, Factop, Patio, Primus, Sartor, etc.).

Antigua estrategia. El caso entró en nueva etapa porque la oficina del abogado Gabriel Zaliasnik optó por la estrategia de «la mejor defensa es el ataque», presentando una acción judicial en contra de la CMF. Nuevamente la Corte de Apelaciones tendrá que resolver.

Esto recién está empezando. En el Poder Judicial y en el Ministerio Público me dijeron que el caso Sabaj es la antesala de lo que promete ser el mayor escándalo judicial del 2025 y que estará protagonizado por la investigación del Ministerio Público contra el exfiscal Manuel Guerra por filtración de investigaciones, soborno y cohecho.

Los Guerra chats. Hace pocos meses conocimos los chats del exfiscal Guerra con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y su socio abogado, Luis Hermosilla, para intervenir en casos como Penta y Dominga. Fiscales, abogados, jueces, ministros de la Corte Suprema podrían también estar involucrados en esos chats.

En el Palacio de Justicia existen otros dos temas pendientes que preocupan. El sumario del fiscal de la Suprema, Jorge Pizarro, que abrió hace meses contra los ministros Manuel Valderrama y Mario Carroza, luego de que Juan Pablo Hermosilla los vinculara con Luis Hermosilla. «No va a pasar nada», me adelantaron. El otro punto es la velocidad con que se resolvió la quina de candidatos para el cargo vacante de Ángela Vivanco, existiendo dos vacantes previas sin resolverse. En la Suprema ya nadie piensa en los Lexus.

2

REFORMA DE PENSIONES NO PASA A MARZO

Jugando con los tiempos. «No me cabe en la cabeza que no salga la reforma y no podamos subirle las pensiones a los viejos de este país», me dijo indignado un senador involucrado en las negociaciones. El jueves fue intenso en la Comisión de Hacienda del Senado que preside el senador Felipe Kast porque solo se avanzó «11 de las 750 paginas», me contó el honorable.

Negociación contra reloj. El Partido Republicano ha jugado a entorpecer la posibilidad de extender las negociaciones durante la próxima semana; sin embargo, el artículo 32, Nº 2 de la Constitución permite al Presidente de la República extender el trabajo legislativo en semana distrital. Preocupa la ausencia de los parlamentarios que tengan pasaje comprado para empezar sus vacaciones en distrital.

Semana tormentosa. Se enrareció el ambiente con la presentación del miércoles pasado del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que dirige Jorge Rodríguez. El CFA entregó 11 áreas de riesgo fiscal, aunque -como han destacado varios senadores de oposición y del oficialismo- la principal conclusión de dicha comisión fue que el peor escenario para el país sería no aprobar la reforma. El viernes no era tema el CFA.

El fin del sistema. La explicación de que «lejos lo más caro es no tener reforma» es que si no se logra subir la capitalización individual de 10 a 16 puntos, no se va a lograr construir un pilar contributivo que solvente las pensiones del futuro, y la Pensión General Universal tendrá que financiarse con gasto público. La intervención de los académicos también enturbió el ambiente.

Todos opinan. La columna del economista de derecha Salvador Valdés, publicada el jueves en El Mercurio, produjo molestias en la oposición. Uno de sus dirigentes me la explicó con sorna: «Es de esas columnas que dicen que no es menos cierto que, dadas ciertas circunstancias, descontadas al valor presente…». Parlamentarios consideran que los académicos están peleando por protagonismo en estos últimos días de discusión. El tema realmente preocupante son los parlamentarios.

Senadores optimistas. Más allá de los episodios del jueves y viernes protagonizados por Felipe Kast, Javier Macaya y Ximena Rincón -que se abstendría-, que atrasaron la tramitación en la Comisión de Hacienda en el Senado, la discusión no puede alargarse más allá del martes. El miércoles tiene que estar en la Cámara Baja.

Dispersión de votos. Lo que ocurra en la Cámara Baja dependerá de los presidentes y líderes de partido y su capacidad para ordenar a sus diputados y diputadas. En el oficialismo lograron cierto orden el miércoles con solo algunos pocos votos disidentes, como los de los socialistas Marcos Ilabaca y Emilia Nuyado; Pamela Jiles es probable que no asista. En la derecha, los grupos disidentes están liderados por Camila Flores en RN y el diputado Cristián Labbé en la UDI.

Estos pocos votos en contra se explican en razón de las próximas elecciones. En RN me lo graficaron de esta forma: «Camila Flores quiere disputar la senatorial en la V Región con su compañero de partido Andrés Longton, que es más de centro, entonces tiene que diferenciarse acercándose a republicanos«. Así es la política.

El Presidente Gabriel Boric ausente de la discusión. Luego del acto realizado en Maipú hace dos semanas con ministros y la expresidenta Michelle Bachelet, el mandatario decidió recluirse en La Moneda y monitorear las negociaciones a través de su comité político. «El Presidente no intervendrá en esta etapa públicamente porque es consciente de la fragilidad e importancia de lograr cerrar el tema», afirma un miembro de La Moneda. La reforma de pensiones debería estar aprobada durante la próxima semana.

3

EL DESEO NO CUMPLIDO DEL PRESIDENTE BORIC

La compra fallida de la casa de Salvador Allende fue una obsesión del Presidente Boric. Está confirmado que, cuando Gabriel Boric decide personalmente hitos que quiere que marquen su gestión, generalmente no existe claridad respecto a la manera de ejecutarlos y menos un equipo con capacidad para implementarlos con éxito. Caso indultos, su reacción ante el caso Monsalve o la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado son algunos de los ejemplos que me mencionaron.

Isabel Allende tuvo que salir a defender la figura de su padre. Como contamos en +Política hace unas semanas, la fallida compra de la casa de Salvador Allende finalmente solo perjudicó la imagen del expresidente y de la de sus descendientes directos. Isabel Allende tuvo que salir el martes molesta a decir en un pasillo del Congreso: «Esto no mancha la figura de Salvador Allende«. La ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende declararon esta semana como imputadas.

Cadena de errores. A medida que se conocen los hechos aumenta la cantidad de responsables involucrados. La decisión se tomó en 2023 y consta en la discusión del presupuesto de noviembre de ese año para implementar la compra en 2024. «Ningún parlamentario se opuso a la decisión de comprar las casas de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin en el Congreso». Todo salió mal porque hoy el caso está radicado en el Ministerio Público y en el Tribunal Constitucional (TC).

Es probable que la senadora Isabel Allende termine su carrera parlamentaria en el Tribunal Constitucional. Más de 30 años en el Parlamento estuvo la hija de Salvador Allende y la próxima semana el caso entra al TC para analizar la posibilidad de su destitución. Las posibilidades de que cese en el cargo son pocas, porque la actual composición del tribunal la favorece y el tiempo de tramitación puede alargarse hasta el fin de su período.

No hay responsable. Por más que uno busque, no es posible encontrar «al principal responsable», porque parece que este tipo de decisiones tan personales del Presidente se diluyen entre sus asesores y cercanos. Nadie estuvo a cargo de la casa de Allende. En marzo se vio el fin de una hipoteca que afectaba a la casa y recién en septiembre comenzaron los trámites legales para realizar el traspaso al Estado chileno. En enero fracasó la compra.

La ministra periodista. Los costos del caso los pagó la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, que firmó el decreto, pero en su círculo la excusan señalando: «La ministra tuvo que firmar el decreto, pero Sandoval era periodista, su jefa jurídica era la responsable». La asesora jurídica fue reubicada en el ministerio.

Un caso lleno de errores. La senadora Isabel Allende encargó el trabajo a su yerno, Felipe Vio, abogado dedicado al negocio gastronómico y propietario de un restaurante en Barrio Franklin, El Franchute del Barrio (Biobio 650), que abre sábados y domingo. Mal terminó el yerno.

Critican designación de abogada de la senadora. Esta semana se supo que Paula Vial, exdefensora pública, asumiría la defensa de la senadora. La decisión también ha sido criticada por cercanos al caso porque actualmente Vial está a cargo de la defensa del futbolista Jorge Valdivia por una acusación de violación, y fue la defensora del cineasta Nicolás López en un caso de delitos sexuales. Paula Vial recomendó a la senadora guardar silencio cuando compareció el viernes en Fiscalía.

Caso penal y constitucional. Esta semana ha sido muy noticiosa respecto de este caso, pero existe confianza en que se diluirá en el tiempo y será olvidado como otra anécdota del mal destino que tuvieron algunas obsesiones del Presidente Boric. «Es paradójico que finalmente Boric solo pueda dejar como casa-museo la de Patricio Aylwin», me comentó un socialista.

4

TRES PREGUNTAS A DANIEL JADUE

Daniel Jadue celebró las elecciones del Partido Comunista, que tuvo a su sucesor en la municipalidad de Recoleta, Fares Jadue, como la figura más votada durante el pasado fin de semana.

El exalcalde de Recoleta, excandidato presidencial del PC, que actualmente está formalizado por el caso Farmacias Populares, explica en esta entrevista las repercusiones de esta elección.

-¿Qué implicancias políticas tiene el resultado de las elecciones del PC?

-Tiene las mismas implicancias que en cualquier otro partido que hace su congreso o su encuentro ideológico. Se definen las políticas para el próximo periodo de cuatro años, se define la política de alianza y se reafirman las convicciones, principios y valores del partido. Y, por supuesto, se elige la directiva que deberá materializar todas esas definiciones

-¿Salió fortalecido el sector de Daniel Jadue?

-Hablar de sectores es no conocer al Partido Comunista y su cultura. Es parte de las caricaturas de los medios anticomunistas que se hacen habitualmente para tratar de generar problemas al interior del partido, pero el partido no cae en esas provocaciones. Acá lo que hay es un proceso de completa libertad en la división para fundar la más completa unidad en la acción. Así se define la política que el partido desarrollará en los próximos cuatro años, para que después de definidas, todas las y los comunistas actuemos en virtud de aquellas definiciones.

-¿Cuáles son los desafíos de la nueva mesa?

-Los desafíos de la nueva mesa serán precisamente materializar las definiciones político-estratégicas que el congreso hace, tomando las mejores decisiones en el día día para que estas puedan llevarse a efecto.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

El ministro más popular del gabinete coincide con la «colega» presidenciable del PS. El senador Fidel Espinoza sorprendió hace una semana declarando que «había que romper el tablero» y postular como presidenciable del oficialismo al ministro de Deportes, Jaime Pizarro.

Líder en las encuestas. El ministro de Deporte lidera las encuestas desde que llegó al Gobierno en marzo de 2023, y luego de los Juegos Panamericanos siempre está en torno a los 70 puntos de popularidad.

El ministro de Deporte lidera las encuestas desde que llegó al Gobierno en marzo de 2023, y luego de los Juegos Panamericanos siempre está en torno a los 70 puntos de popularidad. Colega presidencial. El martes de esta semana, la presidenta del PS y el ministro Pizarro coincidieron en el cambio de mando de gobernadores, donde se encontraron y saludaron como «colegas», ahora que ambos son presidenciables.

El martes de esta semana, la presidenta del PS y el ministro Pizarro coincidieron en el cambio de mando de gobernadores, donde se encontraron y saludaron como «colegas», ahora que ambos son presidenciables. Pizarro fue candidato del PPD. Jaime Pizarro no tiene actualmente ninguna militancia, pero fue precandidato a diputado por el PPD en el distrito 10 en 2013.

Jaime Pizarro no tiene actualmente ninguna militancia, pero fue precandidato a diputado por el PPD en el distrito 10 en 2013. Ovación y abucheo. El senador Espinoza quedó sorprendido de la popularidad de Pizarro cuando en mayo pasado, con motivo del cambio de piso de una cancha en Ancud, el público abucheó agresivamente al entones gobernador Patricio Vallespín, pero cuando nombraron al ministro Pizarro, el estadio se paró de sus asientos para ovacionarlo gritando «Káiser».

Chile según Donald Trump. Ninguna bandera chilena apareció en el cambio de mando presidencial que llevó por segunda vez al republicano Donald Trump a la Casa Blanca. Tampoco se supo de invitado chileno a la ceremonia.

Chile y sus tierras raras. La única mención que hizo el Presidente Trump a este país fue cuando, hablando de China, dijo que le preocupaba la participación del gigante asiático en la explotación de minerales estratégicos y tierras raras de Chile y Argentina.

La única mención que hizo el Presidente Trump a este país fue cuando, hablando de China, Juan Gabriel Valdés en Convención del Partido Republicano. Cancillería solo tiene registro de la agenda que tuvo el embajador Juan Gabriel Valdés, que estuvo presente en el Congreso, la actividad de la Catedral de Washington, y asistió a la convención del Partido Republicano MAGA (Make America Great Again) el día antes del cambio de mando.

Cancillería solo tiene registro de la agenda que tuvo el embajador Juan Gabriel Valdés, que estuvo presente en el Congreso, la actividad de la Catedral de Washington, y asistió a la convención del Partido Republicano MAGA (Make America Great Again) el día antes del cambio de mando. Parlamentarios de oposición pidieron la salida del embajador chileno en Estados Unidos en noviembre pasado por su asistencia a la Convención Demócrata en favor de su candidata presidencial Kamala Harris.

Exasesor de Joaquín Lavín trabaja para el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. El consultor político Antonio Gutiérrez-Rubí es número puesto en las últimas elecciones de España y América Latina, entre ellas, en las argentinas, donde trabajó para peronistas como la expresidenta Cristina Kirchner y el candidato presidencial Sergio Massa. Ahora cambió de bando y trabaja para el sobrino del expresidente Mauricio Macri, ambos del partido Propuesta Republicana (PRO) que forma parte del gobierno de Javier Milei.

Gutiérrez-Rubí fue clave para Joaquín Lavín. El consultor español Gutierrez-Rubí trabajó para la última y exitosa campaña municipal de Joaquín Lavín a la Municipalidad de Las Condes, y estuvo a lo largo de toda su gestión como alcalde potenciando la comunicación en redes sociales hasta la precampaña presidencial del 2021.

El consultor español Gutierrez-Rubí trabajó para la última y exitosa campaña municipal de Joaquín Lavín a la Municipalidad de Las Condes, y estuvo a lo largo de toda su gestión como alcalde potenciando la comunicación en redes sociales hasta la precampaña presidencial del 2021. Gutierrez Rubí ahora está en Argentina y es la última contratación de Jorge Macri para poner en marcha «una hoja de ruta con la que anhela recobrar el pulso político y ocupar el centro de la escena», explicó una nota del diario La Nación argentina este jueves, destacando que el PRO ha perdido mucho protagonismo frente al Partido Libertario del presidente Milei.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 27

El Presidente Boric promulga el Ministerio de Seguridad Pública, en La Moneda.

Formalización de los imputados tras los allanamientos vinculados a la organización criminal “Piratas de Aragua”.

Martes 28

Cámara vota el acuerdo del Congreso para prorrogar la vigencia del estado de estado de excepción constitucional en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío.

Comisión de Constitución del Senado revisa el proyecto que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley N° 19.640.

Miércoles 29

Evelyn Matthei participa en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025 en Panamá, organizado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

Se celebra el Año Nuevo Chino.

Viernes 31

Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento entrega sus recomendaciones al Presidente Gabriel Boric.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Juan Pablo Letelier Morel es un lobista registrado. La exalcaldesa Carolina Leitao asumió la subsecretaría de Prevención del Delito el 11 de noviembre pasado y en su agenda de audiencias la mayoría son encuentros con empresas privadas u organizaciones vinculadas al mundo privado.

Destaca en esta lista la aparición de Juan Pablo Letelier Morel, exdiputado y senador PPD, como «gestor de intereses» en la reunión de la empresa Número Único 911, que obviamente quiere implementar un número único en el país.

8

RECOMENDACIÓN: LIBRO SOBRE GORDON MATTA-CLARK

Gran libro para conocer a un artista poco conocido, escrito por Ariel Florencia Richards. Gordon Matta-Clark es uno de los hijos que tuvo Roberto Matta, y su trabajo se caracterizó, entre otras cosas, por intervenir grandes construcciones monumentales como edificios y casas en distintos países del mundo.

Ariel Florencia Richards es la autora de este libro recién publicado por la editorial Metales Pesados , que revela información inédita sobre este artista y arquitecto que la autora encontró en el archivo CP138 del Centro de Estudios de la Arquitectura (CCA) de Montreal, Canadá.

, que revela información inédita sobre este artista y arquitecto que la autora encontró en el archivo CP138 del Centro de Estudios de la Arquitectura (CCA) de Montreal, Canadá. El texto aborda elementos de su vida personal -compleja, dirán algunos- y artística que eran desconocidos hasta la aparición del libro de Richards. Lo recomiendo.

-compleja, dirán algunos- y artística que eran desconocidos hasta la aparición del libro de Richards. Me costó llegar al libro, pero lo más fácil es comprarlo en la página de la librería Metales Pesados.

