Latam 50 Best: Restaurante peruano Maido encabeza la lista y Boragó queda en noveno lugar

El peruano Maido fue elegido el mejor restaurante de América Latina de acuerdo a la lista de The Latin America’s 50 Best. No fue una gran sorpresa ya que había sido tercero el año pasado y fue reconocido como sexto mejor del mundo en junio pasado.

Además, el ganador del año anterior, el también peruano Central, salió de concurso por haber sido considerado el mejor del mundo este año. Los organizadores anunciaron que Central, de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, pasará a competir en un concurso que incluye a los mejores de los mejores del mundo.

En segundo lugar este año quedó colombiano El Chato (Bogotá), que había sido quinto en 2022, y enseguida se ubicaron el argentino Don Julio (Buenos Aires), el brasileño A Casa do Porco (São Paulo) y el mexicano Fauna (Valle de Guadalupe).

La lista de los diez mejores, anunciada por en una ceremonia en el lujoso hotel Copacabana Palace de Río de Janeiro, la completaron el panameño Maito (Ciudad de Panamá), el peruano Kjolle (Lima), el colombiano Leo (Bogotá), el chileno Boragó (Santiago) y el peruano Mayta (Lima).

Mientras que Don Julio cayó de la segunda posición el año pasado a la tercera en 2023, a Casa do Porco se mantuvo en la cuarta y Maito cayó al sexto lugar, y los únicos nuevos en el top diez fueron Fauna y Leo.

Los 50 mejores restaurantes de América Latina fueron escogidos por 300 jurados anónimos, entre chefs, periodistas gastronómicos y gourmets, cada uno de los cuales seleccionó diez establecimientos en los que hubiera estado en el último año y ubicados por fuera de su región de actuación.

En su undécima edición, esta vez fue la primera en que la gala tuvo lugar en Brasil, tras ya haber pasado por Argentina, Colombia, Perú y México. Su última edición fue en noviembre del año pasado en Mérida (México).

La ciudad brasileña volverá a ser la sede de la gala de premiación en 2024.

Nuevos ingresos y los que regresaron

Entre los que ingresaron por primera vez en la lista de los 50 mejores destacaron el argentino Niño Gordo (Buenos Aires, 43) y los colombianos Humo Negro (Bogotá, 44) y X.O. (Medellín, 27), que permitió a esta ciudad colombiana aparecer por primera vez en el concurso.

El mejor ubicado entre los nuevos en la lista, en el puesto 25, fue Cantina del Tigre (Ciudad de Panamá), mientras que el mexicano Quintonil (Ciudad de México) fue el que más saltó posiciones entre un año y otro desde 2012, al ascender desde el puesto 43 en 2022 al 12 en 2023.

Entre los que regresaron a la lista de los mejores 50 destacaron Crizia (Buenos Aires), en el lugar 41, y Lamar (Lima), en el 42.

Antes de desvelarse la lista de los 50 mejores restaurantes fueron entregados otros galardones cuyos dueños ya habían sido anunciados, entre ellos el premio a la Mejor Chef Femenina de América Latina, que recibió la brasileña Janaína Torres Rueda, de A Casa do Porco, de São Paulo.

El premio One To Watch fue otorgado a Cordero, un restaurante de Caracas; y el premio Icon lo ganó la veterana chef y presentadora de televisión Dolli Irigoyen, por sus esfuerzos para enseñar a cocinar a varias generaciones de argentinos.

Premios especiales

La veterana chef y presentadora de televisión Dolli Irigoyen, la chef brasileña Janaina Torres Rueda y el restaurante venezolano Cordero recibieron este martes los premios especiales de la undécima edición de la gala en que fueron anunciados los 50 mejores restaurantes de América Latina.

Los tres vencedores de los premios especiales ya habían sido anunciados pero tan solo recibieron hoy sus respectivos galardones durante la gala que tuvo lugar en el histórico y lujoso hotel Copacabana Palace, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, y en la que el peruano Maido fue anunciado como el mejor restaurante de América Latina este año, en lugar del fuera de concurso Central.

Irigoyen recibió el premio Icon por sus décadas de esfuerzos para enseñar a cocinar a varias generaciones de argentinos en sus programas de televisión de culinaria y sus otras iniciativas educativas.

Torres Rueda, una de las responsables por la galardonada Casa do Porco (Sao Paulo), se adjudicó el premio a la Mejor Chef Femenina de América Latina en 2023, mientras que el premio One To Watch fue otorgado a Cordero, un restaurante de Caracas, por su propuesta innovadora de ofrecer platos con una única proteína (cordero).

Irigoyen, que creció entre huertos y granjas lecheras en General Las Heras, en las afueras de Buenos Aires, comenzó su carrera como chef con un negocio de pasteles antes de que la contrataran para comandar un restaurante de un club deportivo.

Pero más que chef, su misión a lo largo de 50 años de carrera en la televisión ha sido enseñar a los argentinos a cocinar, presentar los productos de su país y contar la historia de Argentina a través de la comida.

Torres Rueda, nacida y criada en el centro de São Paulo, es chef y propietaria de varios y galardonados negocios gastronómicos en la mayor ciudad de Suramérica.

Comenzó su carrera en 2008 con el informal O Bar da Dona Onça en el emblemático edificio Copan, en el centro de São Paulo, pero alcanzó fama internacional como responsable por la cocina de A Casa do Porco, de alta cocina y que abrió en 2015.

La también activista trabajó con el gobierno de São Paulo para capacitar a cocineros escolares y mejoró la nutrición de 1,8 millones de niños, reemplazando ingredientes procesados por opciones frescas y saludables.

Cordero, fundado en 2022 por el chef Issam Koteich y su socio Pedro Khalil, ambos venezolanos pero con ascendencia siria y libanés-gallega respectivamente, ofrece las carnes producidas en el Proyecto Ubre, la primera granja de Venezuela de cría de corderos Assaf.

El menú de Koteich en Cordero destaca el cordero en platos contemporáneos, que incluyen tartar de cordero con aceitunas, hormigas limón, hierba limón y albahaca; y la exclusiva lingua tonnata: lengua de cordero a la parrilla con salsa cremosa de atún, cebolla y alcaparras.