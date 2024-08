Latin America’s 50 Best Restaurants regresa a Río de Janeiro en 2024

Y ya se anunció finalmente que la entrega de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2024 regresará a Río de Janeiro el 26 de noviembre de 2024, por segundo año consecutivo.

Uno de los eventos culinarios más prestigioso de América Latina, que culmina con la revelación de la lista de Los Mejores 50 Restaurantes de Latinoamérica en 2024, reunirá a los íconos de la industria en la ciudad carioca, en The Roxy, cuando Brasil se ha consolidando como un destino gastronómico de clase mundial.

La 12ª edición sigue a la pasada edición, que contó con restaurantes de 23 ciudades de América Latina en la clasificación del 1 al 50, y en la que Maido de Lima reclamó la codiciada posición nº1, y cuando Chile logró su mejor posición con Boragó, liderado por el chef Rodolfo Guzmán, en el puesto nº9

William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants, señaló: “El año pasado, quedamos cautivados por la energía contagiosa de Río de Janeiro y su pasión por la gastronomía. Nos sentimos honrados de regresar a esta emocionante ciudad, un lugar que verdaderamente encarna el espíritu y la riqueza de la región latinoamericana, para otra celebración inolvidable de la excelencia culinaria”

Con vistas a la ceremonia de premiación, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, 50 Best anunciará una serie de premios especiales en los próximos meses, incluidos Latin America’s Best Female Chef Award, Gin Mare Art of Hospitality Award y American Express One To Watch Award. Continuando con su misión de destacar una mayor variedad de restaurantes, 50 Best también revelará su tercera lista anual de restaurantes clasificados del 51 al 100 el 14 de noviembre.

Otros reconocimientos que se presentarán en la ceremonia de premiación incluyen, Beronia Latin America’s Best Sommelier Award, Woodford Reserve Icon Award, Estrella Damm Chefs’ Choice Award, Latin America’s Best Pastry Chef Award, patrocinado por República del Cacao, y Highest New Entry Award, patrocinado por Aspire Lifestyles.

El programa del evento en Río de Janeiro también contará con las charlas culinarias #50BestTalks, que se llevarán a cabo el 25 de noviembre, proporcionando una plataforma para que algunas de las figuras más influyentes de la gastronomía mundial discutan temas clave que enfrenta la comunidad gastronómica.

Además las 50 Best Signature Sessions regresarán después de un año de debut sumamente exitoso en América Latina. Esta serie de experiencias culinarias colaborativas verá a chefs reconocidos de listas anteriores de Latin America’s 50 Best Restaurants, unir fuerzas con aclamados restaurantes de Río de Janeiro para ofrecer experiencias gastronómicas exclusivas e inigualables para el público.

Durante más de una década, la premiación ha reconocido y celebrado el talento, la innovación, el patrimonio y la variedad de la escena gastronómica de la región.