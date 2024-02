Quemaduras en incendios forestales: medidas adecuadas para la atención primaria de animales

En medio de la creciente preocupación por los incendios forestales en Chile, es fundamental conocer medidas inmediatas, protocolos específicos, riesgos asociados y planes a largo plazo para la rehabilitación y reintegración de animales heridos en áreas afectadas. Además, es primordial destacar la importancia de concientizar sobre la protección de la vida silvestre y los animales domésticos en situaciones de crisis por incendios forestales.

La veterinaria Carolina Ruiz, vocera de SuperZoo, indica que la “medida inmediata es darles agua y alimentos húmedos para que puedan hidratarse nuevamente”. Posterior a eso, es importante verificar la temperatura corporal del animal y es enfática en señalar el riesgo de golpe de calor si la temperatura corporal supera los 40ºC. Indica que “los síntomas de un golpe de calor son: mucosas -como las encías- muy enrojecidas, dificultad para respirar, vómitos, diarrea, pérdida de conciencia y convulsiones”.

Es importante considerar que si el animal presenta cualquiera de estos síntomas, es necesario llevarlo a la veterinaria o centro de asistencia más cercano y, durante el trayecto, intentar bajar la temperatura con compresas frías en zonas como las axilas, abdomen y patas, o acariciarlo con un paño húmedo. Un dato sumamente relevante es que “no deben meter al animal en una piscina, ni colocar hielo o agua helada en el caso de que sufra un shock térmico, basta con agua fresca y paños húmedos”.

En caso de quemaduras, la profesional de salud animal sugiere trasladar a la mascota a un centro veterinario y contactar a un profesional para recibir asistencia durante el traslado, añadiendo que “el profesional de salud animal te pedirá bajar la temperatura de la zona afectada con agua o suero, y puede llegar a recomendarte limpiar la quemadura. Luego te aconsejará cubrir la herida, sin hacer presión, con una gasa estéril y suero fisiológico”.

Protocolo específico en situaciones de emergencia con animales silvestres

Ruiz arguye que en caso de ser animales silvestres “si se ven sanos, la mejor recomendación es no acercarse, no alimentarlos y no llevarlos a los domicilios, ya que estos se reubican de manera natural. Si el animal está herido, deben comunicarse con la oficina SAG más cercana para que estos les indiquen cómo proceder”.

La veterinaria enfatiza que “hay que entender que existen diferentes tipos de quemaduras, las cuales tienen diferente gravedad a partir de la profundidad que tengan en la piel y tamaño. Al igual que con las personas, las mascotas pueden llegar a sufrir quemaduras de primer, segundo y tercer grado” y comenta que “cuando se trata de quemaduras de primer grado, solo ves enrojecida la zona afectada, y para curarla se suele ocupar agua, crema o spray de mático que ayuda con la cicatrización y actúa como un antiinflamatorio y antiséptico natural. Pero cuando se trata de quemaduras más graves, como las de segundo y tercer grado (ampollas y piel muerta) no se debe tocar ni aplicar ningún tipo de ungüento, hielo, medicamentos, cremas, ni ningún otro remedio casero”.

Para saber identificar las quemaduras, la vocera de SuperZoo indica que “las quemaduras de primer grado se pueden identificar en zonas donde se ha perdido el pelo y la zona está rosada y roja, las de segundo grado son aquellas donde ya se presentan ampollas, y por último las de tercer grado tienen piel muerta por lo que se pueden ver zona de la piel de color negro”.

Riesgos relacionados a la quemadura en animales

Los riesgos principales en quemaduras leves son los de hinchazón, ampollas y cicatrices, mientras que en las quemaduras severas los animales pueden sufrir de shock e incluso pueden sufrir la muerte. En el caso de que la quemadura se vea expuesta a otros factores, se pueden producir infecciones, que en el caso de no ser tratadas pueden enfermar al animal y también pueden provocarle la muerte.

El tratamiento y reintegración de animales heridos dependen de la profundidad y tamaño de las quemaduras. Carolina Ruiz señala que “se debe considerar que las mascotas y animales se asustan y alteran al igual que las personas, y puede que se les haga difícil volver a su comportamiento habitual, por ejemplo, los dueños pueden llegar a notar a sus mascotas más asustadizas e inquietas. Para esto es importante tener mucha paciencia y darle todo el cariño y dedicación para aliviar sus síntomas”.

Concientización sobre la importancia de proteger la vida silvestre y animales domésticos

La profesional destaca que “en el caso de los animales silvestres, lo más importante es respetar el ecosistema en el que se desarrollan, es decir, mantener la limpieza y paz del lugar. Por otra parte, también es indispensable contactar al SAG en caso de que veas animales silvestres en peligro o heridos, ya que no se comportan como las mascotas domésticas y tienen necesidades diferentes”.

Para las mascotas, se recomienda tener un bolso de emergencia con elementos esenciales para su movilización y atención rápida en situaciones de evacuación. Ruiz recomienda que “el bolso puede tener: gasas, suero, medicamentos si es que los usa, carnet de identificación y registros médicos, agua embotellada, alimento, snacks, recipientes para comida y agua, frazadas o toallas”.

El tratamiento adecuado de quemaduras en animales durante incendios forestales es esencial para garantizar su bienestar. Las medidas inmediatas, la identificación del tipo de quemadura y la atención especializada son cruciales para prevenir riesgos graves.

La concientización sobre la importancia de respetar el ecosistema y proteger tanto a la vida silvestre como a los animales domésticos se erige como un compromiso colectivo en momentos críticos. En medio de la adversidad, la atención empática y el cuidado responsable son fundamentales para asegurar la recuperación y reintegración exitosa de nuestros compañeros en áreas afectadas por incendios forestales.