Día Mundial de la Esterilización: veterinaria habla sobre los beneficios y mitos

Al castrar a los machos, dejan de ser machos: la esterilización no cambia el sexo del animal, sólo el instinto de apareamiento y marcaje territorial. Disminuye sus ganas de escapar, su agresividad por buscar una hembra y logrará concentrarse mejor en sus labores de guardián y compañero, sin afectar sus capacidades de proteger.

Sólo hay que esterilizar a las hembras: tanto machos como hembras pueden contraer enfermedades, involucrarse en peleas, marcar territorios y generar camadas no deseadas.

Hay que esterilizar sólo a los quiltros: un animal, de raza o no, que no se encuentre esterilizado, puede escapar y aparearse con otros, aumentando la posibilidad de contraer y contagiar enfermedades, además de generar camadas no deseadas.