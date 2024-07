¿Alimentarías a tu gato con insectos? La apuesta de un equipo por los bichos en la dieta felina

¿Usted le daría a su gata o gato comida elaborada en base a insectos? Esto fue lo que se preguntó un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, duda que ha sido el epicentro de un innovador estudio que propone a los insectos como una alternativa sustentable para la alimentación de gatos. El trabajo busca evaluar la disposición de los dueños de gatos para incorporar insectos en la dieta de sus mascotas.

Alimentos en base a grillos, moscas y gusanos son parte de lo que explora la investigación “Percepción de los dueños de gatos sobre el uso de insectos como ingredientes en la alimentación de gatos”, publicada recientemente en la prestigiosa revista científica Journal of Insects as Food and Feed, cuyos resultados prometen revolucionar el mercado de los alimentos para mascotas.

En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de soluciones alimentarias sostenibles, esta propuesta no solo responde a las necesidades nutricionales de los gatos, sino que también ofrece una alternativa ecológica y económica frente a los métodos tradicionales de producción de alimentos para mascotas.

La idea innovadora

Sobre cómo surgió esta innovadora idea, Valeria Villanueva y Fabrizzio Valdés, investigadores del Departamento de Fomento de la Producción Animal de la U. de Chile, señalan que “empezamos a estudiar los insectos como fuente de proteína y notamos que había muy pocos estudios enfocados en mascotas, especialmente en gatos”, explica Valdés. La falta de información previa y la necesidad de alternativas sustentables impulsaron al equipo a desarrollar esta investigación.

Así, entre junio y agosto de 2021, se encuestó a 1.684 dueños de gatos en nuestro país a través de un formulario en línea. Los participantes, en su mayoría mujeres universitarias con hábitos alimenticios omnívoros, proporcionaron datos valiosos sobre sus percepciones y disposiciones hacia el uso de alimentos basados en insectos para sus gatos. “Fue sorprendente ver que un 63,6% de los encuestados estaban dispuestos a alimentar a sus gatos con insectos”, destaca Villanueva.

Uno de los hallazgos más notables del estudio fue la preferencia por los snacks que contenían un 20% de harina de insecto, especialmente cuando se destacaban los beneficios ambientales de la producción de insectos. “Mostramos fotos de galletas con insectos y explicamos sus ventajas nutricionales y ambientales, lo que aumentó la disposición de los dueños a probar estos productos”, comenta Valdés.

La aceptación de los insectos como alimento varió según su presentación. Los snacks con harina de grillos fueron los más aceptados, mientras que la aceptación de insectos enteros fue significativamente menor. “Los insectos enteros generan rechazo, posiblemente por su apariencia y la falta de familiaridad”, explicó Valdés. En el estudio se utilizaron tres tipos de insectos: la mosca soldado negro (Hermetia illucens), el gusano de la harina (Tenebrio molitor) y el grillo doméstico (Acheta domesticus).

Beneficios ambientales y nutricionales

Los científicos destacan los beneficios ambientales y nutricionales de los insectos. “Los insectos requieren menos recursos para producir la misma cantidad de proteína que otros animales. Además, tienen un alto contenido de proteínas y ácidos grasos esenciales”, asegura Villanueva.

De esta forma, la producción de insectos puede contribuir significativamente a la economía circular y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El equipo de investigación planea continuar explorando este campo con estudios adicionales, incluyendo encuestas similares para dueños de perros. “Creemos firmemente que los insectos son la proteína del futuro y que, con la adecuada divulgación y educación, más personas estarán abiertas a esta idea. Esperamos que esta investigación inspire a los dueños de mascotas a considerar opciones alimenticias más sostenibles y beneficiosas para el medio ambiente”, concluye Valeria Villanueva.

La investigación, realizada también por el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, José Manuel Yáñez, y el investigador Salomón Zavala abre un nuevo horizonte en la alimentación de mascotas, proponiendo soluciones innovadoras y sostenibles.

La aceptación inicial de los dueños de gatos en nuestro país es prometedora y sugiere que, con la adecuada divulgación y educación sobre los beneficios de los insectos, esta tendencia podría ganar popularidad en el mercado de alimentos para mascotas.