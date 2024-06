Qué hacer en las ciudades donde jugará la selección chilena en la Copa América

Llegó la hora de la verdad para la selección chilena. El próximo 21 de junio, el combinado nacional dirigido por Ricardo Gareca tendrá su estreno en la Copa América a disputarse en Estados Unidos.

La Roja abrirá los fuegos del Grupo A enfrentando a Perú, en lo que además será el debut en partidos por los puntos para Gareca. El buen arranque del ciclo del entrenador argentino tiene ilusionados a los hinchas chilenos, quienes viajarán en masa a Norteamérica para apoyar a la selección.

En ese sentido, los buenos datos siempre sirven y aquí te compartimos qué actividades puedes hacer en las ciudades donde se presentará Chile.

Arlington (Texas)

En esta ciudad arrancará su derrotero la selección chilena ante Perú. El AT&T Stadium, con capacidad para 80.000 personas, albergará el debut. El mismo recinto de por sí es una atracción, ya que es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Existen visitas guiadas al mismo reducto.

Otra alternativa entretenida, si eres un amante de la adrenalina que dan las montañas rusas, es visitar el Parque de Diversiones Six Flags Over Texas. Es el más antiguo de la cadena Six Flags y cuenta con un total de 13 montañas rusas, donde destacan Batman The Ride, Titan, Mr. Freeze y New Texas Giant, además de cinco atracciones acuáticas.

Si quieres escuchar buena música en vivo y al aire libre, el Levitt Pavilion es una experiencia única y además sus conciertos son gratis para todos los asistentes.

East Rutherford (Nueva Jersey)

Luego del choque con Perú, Chile se desplazará hasta East Rutherford, ciudad en la que se medirá frente a Argentina el 25 de junio. El MetLife Stadium será el escenario que recibirá el pleito frente a los actuales campeones del mundo. Tiene un aforo para 82.566 personas.

¿Qué se puede hacer aparte de ir al partido? Si vas en familia, una parada imperdible es asistir al American Dream DreamWorks Waterpark. Otra opción es agendar una visita en el Tilt Museum, un lugar lleno de historia y entretención para tus hijos.

Orlando (Florida)

La selección chilena cierra su participación en la fase grupal frente a Canadá el 29 de junio en el Orlando City Stadium, un recinto más pequeño que los dos anteriores: 25 mil personas podrán ver este compromiso.

Obviamente, Orlando asegura diversión con Disney World y el parque temático Universal. También hay diversas actividades una ida al Centro Espacial John F. Kennedy en Cabo Cañaveral puede ser una tremenda experiencia.

