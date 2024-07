Desde primera clase a vuelos low cost: servicios de un viaje en avión más allá del costo

El acceso a viajar en avión se hace cada vez mas asequible en cuanto a valores de tickets y rutas. Tras el fuerte receso provocado por la emergencia sanitaria del Covid-19, la industria aérea comercial se ha ido recuperando logrando números cercanos a la prepandemia.

Pero demás del valor del pasaje, hay distintos servicios que ofrecen las líneas aéreas al volar y es importante considerarlas al momento de escoger un ticket, ya sea por comodidad, trato preferencial, cantidad de equipaje, entre otros factores.

Primera clase

Volar en primera clase puede ser una experiencia increíble. Y no solo porque se puede disfrutar de asientos más cómodos y espaciosos, servicios personalizados o una oferta de comida gourmet y bebidas ilimitadas, sino por una serie de beneficios adicionales tanto a bordo del avión como en tierra, que hacen que el viaje sea más placentero y relajante.

Para elaborar esta nota, volamos en el servicio Delta One de Delta Airlines desde Atlanta a Santiago de Chile para apreciar la experiencia en primera persona. Una ruta no menor, ya que el vuelo tiene una duración de aproximadamente 9 horas.

La experiencia parte antes del viaje con la elección de algunos servicios cómo qué platos elegir a bordo entre las distintas alternativas que incluyen también opciones veganas y kosher. Además está la incorporación de maletas incluidas, que puede ser hasta dos por bodega de hasta 32 kilos y una de cabina.

Otros beneficios comienzan también desde el momento de la llegada al aeropuerto, con un ingreso exclusivo para la categoría, que se puede realizar en diversos aeropuertos de Estados Unidos si es que se viaja con una conexión aérea y un tramo incluye Delta One. Un personal especializado se encarga de hacer los trámites de documentos y maletas, No hay filas, lo único que tienes que hacer es esperar cómodamente con un una barra libre que incluye bebidas calientes, frías y con alcohol de baja graduación como cerveza o vino.

En términos de seguridad y migración, se pasa por un control exclusivo dentro de la sala, por lo que el registro de salida de EE.UU es rapidísimo. Luego se accede a un salón vip donde hay diversas opciones de comida y bebida y espacios cómodos para descansar, comer o trabajar. Incluso hay servicios de spa, y baños y duchas exclusivas para hacer una experiencia más amable.

Los pasajeros de primera clase tambien tienen prioridad en el embarque y desembarque, así como acceso a servicios adicionales, como kits de amenidades de alta gama, mantas y almohadas de lujo, y pantallas de entretenimiento más grandes.

Ojo que la experiencia de viajar en primera clase puede variar significativamente según la aerolínea y la ruta específica. Sin embargo, algunas aerolíneas son conocidas por ofrecer experiencias excepcionales en primera clase. Desde Chile y América Latina generalmente implica vuelos de larga distancia operados por aerolíneas internacionales.

Diferencia entre volar en business y primera clase

Tanto volar en primera clase como en clase business se definen como experiencias lujosas, pero existen algunas diferencias clave entre ambas, partiendo por la llegada al aeropuerto. Clase business no accede a un salón exclusivo, pero sí tiene una zona de check in preferente, por lo que practicante no realiza fila.

En cuanto equipaje, depende de la aerolínea, pero en general se permite facturar dos maletas y llevar una carry on.

Otro de los principales aspectos diferenciados son los asientos y la disponibilidad de espacio: en primera, los asientos no solo son más amplios y reclinables, sino que suelen convertirse en camas completamente planas de 180 grados.

Durante el vuelo, se puede solicitar diversos snack y bebestibles de manera ilimitada, además de las comidas incluidas a bordo. Otro aspecto importante es que el baño es más exclusivo y se comparte con mucha menos gente, por lo que los tiempos de espera son menores.

En clase business, los asientos también son cómodos y reclinables, pero no ofrecen tanta horizontalidad ni ofrecen la misma privacidad.

En cuanto al servicio a bordo, tanto en primera clase como en business se ofrecen comidas y bebidas gourmet. Sin embargo, en primera clase el servicio es más más personalizado, detallista y exclusivo, con opciones de menú más elaboradas y una atención más individualizada.

Un aspecto importante a considerar son los privilegios antes de despegar. En clase business, también se puede acceder a salones VIP, pero los servicios pueden ser menos exclusivos.

Diferencia entre business y clase turista superior

Mientras que la clase business ofrece un mayor nivel de comodidad, servicios y privilegios tanto a bordo como en tierra, la clase turista superior -también conocida como economy plus, premium economy o economy comfort, dependiendo de la aerolínea- sigue siendo una opción más económica para aquellos que buscan viajar con un presupuesto más ajustado, pero con algunas comodidades.

La diferencia principal entre la clase business y la clase turista superior radica en el nivel de comodidad y servicios que se ofrecen durante el vuelo.

En clase business, los asientos suelen ser más amplios y reclinables en comparación con la clase turista, donde los asientos son más estrechos y tienen menos espacio para reclinarse.

Además, hay una gran diferencia en cuanto a comidas y bebidas. En business hay opciones gourmet y una selección más amplia de bebestibles, incluyendo vinos y licores de alta calidad. Además, el servicio tiende a ser más personalizado y atento en comparación con la clase turista, con tripulantes de cabina que están disponibles para atender las necesidades individuales de los pasajeros. En clase turista, las opciones de comida y bebida son más limitadas y el servicio puede ser más básico.

Los pasajeros de clase business a menudo tienen acceso a salones VIP en el aeropuerto, donde pueden relajarse antes del vuelo y disfrutar de servicios como comida y bebida de cortesía, Wi-Fi gratuito, y áreas de descanso. En comparación, los pasajeros de clase turista generalmente no tienen acceso a estos salones y deben esperar en las áreas públicas del aeropuerto.

Y por supuesto, una diferencia importante es el costo del boleto. Los tickets de clase business suelen ser considerablemente más caros que los de clase turista, ya que ofrecen un nivel superior de comodidad y servicios.

De premium economy a clase turista

La diferencia entre clase turista y clase confort turista radica en varios aspectos que afectan la comodidad y los servicios ofrecidos a los pasajeros.

Los asientos en clase turista son más estrechos y tienen menos espacio para las piernas. La reclinación de los asientos es limitada, lo que puede hacer que los vuelos largos sean menos cómodos.

Asimismo, los asientos en clase confort turista suelen ser más amplios y ofrecen más espacio para las piernas. También pueden tener una mayor reclinación y, en algunos casos, reposapiés ajustables. La distribución de los asientos puede ser menos densa que en clase turista, proporcionando una sensación de mayor espacio y comodidad.

En general, los servicios incluyen comida y bebida estándar, entretenimiento básico en pantalla individual o en un dispositivo propio, y una cantidad limitada de equipaje, que se puede mejorar pagando un costo adicional.

En cuanto a embarque, la clase turista superior suele tener prioridad sobre la clase turista y sigue a las clases premium, lo que puede significar una mejor opción para el almacenamiento del equipaje de mano.

El acceso a servicios adicionales como Wi-Fi puede estar disponible pero a menudo con costo adicional. Sí hay tomas de corriente y entretenimiento a bordo en general.

Como la clase confort turista ofrece una experiencia de vuelo mejorada con mayor espacio y comodidad, es ideal para aquellos que buscan un equilibrio entre el costo y la comodidad en vuelos de media y larga distancia.

Comodidad en vuelos low cost

Los vuelos low cost se especializan en ofrecer tarifas más económicas a expensas de ciertos lujos y comodidades. La llegada al aeropuerto es tradicional, por lo que es necesario hacer una fila por orden de llegada, salvo a pasajeros prioritarios, como personas viajando con bebés, adultos mayores o personas en situación de discapacidad.

Además, en los vuelos extra low cost, el equipaje no está incluido, salvo un articulo personal que no puede superar el tamaño de una mochila. Para llevar carry on o facturar equipaje en bodega, se debe pagar adicionalmente.

Sin embargo, algunas aerolíneas de bajo costo están mejorando su experiencia para el pasajero al ofrecer opciones en cuanto comodidad, como seleccionar y reservar asientos por un costo adicional.

Esto permite elegir la ubicación en el avión, lo que puede contribuir a una experiencia más cómoda durante el vuelo, especialmente los más largos.

También varias aerolíneas low cost permiten comprar extras como comida, kits de viaje, mantas y almohadas, auriculares, y otros artículos que pueden hacer el vuelo más cómodo.

Algunas aerolíneas ofrecen la opción de comprar la prioridad de embarque, lo que te permite abordar el avión antes que otros pasajeros y tener una mejor selección de asientos.

Aunque no es tan común en aerolíneas de bajo costo como en las tradicionales, algunas ofrecen entretenimiento a bordo a través de aplicaciones para dispositivos móviles.

Y si bien, aunque los vuelos de bajo costo pueden carecer de algunas comodidades asociadas con las aerolíneas tradicionales, hay formas de mejorar tu experiencia con beneficios de tarjetas bancarias que permiten acceso a salones VIP, embarque preferente o aumento de equipaje.