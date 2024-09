Romel: un indígena Yagua que se convirtió en príncipe

Sorpresivo es verlo 4 años después de la última vez que nos encontramos. Y es que por el año 2019, también su trabajo era en una hostal, en tareas que le encomendaban de mantenimiento: limpiar las botas y preparar los implementos para quienes iban de tours a la selva, limpiar la piscina, ocuparse de las plantas y de otras tareas del gran jardín. Pero, a diferencia de hoy, no hablaba.

Romel era un joven que solo reía: tenía problemas del lenguaje, y su idioma no era el español. Sus raíces pertenecen al pueblo Yagua: es uno de los 360 indígenas que están en Colombia, ubicados en las riberas del río Amazonas, en Puerto Nariño y en las cercanías de Leticia, donde nació hace 22 años y por donde ha estado en constante movimiento. Y, a pesar de tener que vivir alejado de toda su familia desde los 7 años para trabajar y educarse de manera solitaria tras la muerte de su padre, quien era jefe de hogar; su idioma siempre fue el de su tribu.

Ahora, en cambio, habla y entiende el español. No solo se comunica de manera clara, sino también su semblante es otro: se ríe entre las anécdotas que cuenta, e incluso, interrumpe a otros mientras conversan. Quien lo apoyó en su aprendizaje es Marcell, una mujer de 60 años que, por circunstancias de la vida, lo conoce hace 10, y con quien Romel vive hace 8 meses.

Con sus 3 hermanos y su madre, Romel estuvo separado por cerca de 15 años. Según recuerda, ese tiempo fue de mucha soledad, nostalgia y añoranza: ilusión de verlos y también de soñar con vivir todos juntos.

Hace un mes atrás, lo que añoraba, se cumplió. Su madre Marta, quien es sordomuda, y su hermana Melisa (21) y sus hermanos Skely (19) y Charlie (15), se vinieron a vivir al hostal Nómada: el negocio que instaló con un amigo de Bogotá, hace un año y dos meses.

“Si no aparece Romel en esta historia, no aparece nadie”, asegura Marcell, quien se volvió el pilar fundamental, no solo de contención para la familia, sino también para que todos aprendieran español. Su filosofía es la pedagogía de la acción, es decir, el “aprender haciendo”, un fundamento que ha aplicado, semana a semana, en las lecciones con Romel.

“Las palabras son a las ideas lo que un ladrillo es a un edificio. Ahora él está adquiriendo conciencia de cómo las ideas están contenidas en las palabras. Esas palabras lo han acercado al Occidente, al arte del pintor, a la mirada del escultor”, confiesa Marcell.