La revalorización del Centro de Río de Janeiro, una ciudad que es mucho más que playa y carnaval

A los chilenos nos gusta Río de Janeiro, no cabe duda. Solo durante el primer semestre de 2024, más de 150 mil compatriotas llegaron hasta la ciudad carioca, siendo el segundo país -tras Argentina- que más visitantes originó.

La ciudad brasileña y sus interminables playas de Copacabana e Ipanema, el Pan de Azúcar, el Cristo Redentor, el carnaval o incluso el fútbol y al imponente estadio Maracaná nos atrae, además de esa alegría y buena onda de su gente, con panoramas para todos los gustos y todos los precios.

Pero un lugar que también debería ser imprescindible de visitar es el Centro de Río de Janeiro, una zona rica en historia y cultura que refleja la evolución tanto de la ciudad como del país, desde sus orígenes coloniales hasta la modernidad.

Muchos de los edificios reflejan esa herencia como capital del Imperio Brasileño y da cuenta de cómo la ciudad fue creciendo hasta gran formarse en la capital y luego seguir siendo una de las ciudades mas importante del país.

Por algo esa zona se ha ido restaurando y revalorizando, con negocios tradicionales y también nuevos que están apostando por esa identidad. Incluso hay una importante inversión en seguridad para cuidar un lugar fundamental en la historia brasileña que vale la pena visitar.

Una fusión de colonia, imperio y modernidad

La Praça XV es uno de los espacios públicos más históricos y emblemáticos del Centro de Río de Janeiro. La plaza hace referencia al 15 de noviembre de 1889, cuando se proclamó la República de Brasil. Es un buen punto de partida para conocer más de la ciudad y el país, ya que combina monumentos históricos, arte y actividades cotidianas de transporte y comercio.

Revisemos un poco la historia. Tras la conquista, Brasil se transformó en colonia portuguesa. Con la invasión napoleónica en 1808, Portugal se convirtió en el único reino europeo cuyo monarca se trasladó a una colonia para continuar su gobierno. Se constituyó así el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, lo que significó que el país sudamericano se transformara en una parte integral del imperio.

Tras la derrota de Napoleón, el rey regresó a Portugal, pero dejó a su hijo Pedro como regente de Brasil, el que con la independencia brasileña en 1822 fue coronado como el primer emperador de Brasil. El Imperio Brasileño rigió hasta la proclamación de la república en 1889.

Volviendo a la plaza, entre los edificios históricos está el Paço Imperial, el palacio colonial que sirvió como residencia para la familia real portuguesa y más tarde para los emperadores brasileños.

Además, el Chafariz do Mestre Valentim es uno de los monumentos más antiguos de la plaza y fue una fuente de agua histórica del siglo XVIII para los residentes de la ciudad durante la época colonial.

También está la imponente Iglesia de Nossa Senhora do Carmo, también conocida como la Antiga Sé, que fue la catedral oficial de la ciudad durante la época colonial y albergó importantes eventos históricos, como la coronación del emperador Pedro I.

La iglesia fue construida en el siglo XVIII y sirvió como la catedral oficial de Río de Janeiro hasta 1976, cuando fue sustituida por la moderna Catedral Metropolitana, famosa por su impresionante diseño en forma de cono.

La fachada de la iglesia tiene un estilo barroco, los techos interiores están decorados con hermosos frescos y su altar mayor en el interior es una joya del arte religioso, adornado con detalles dorados y esculturas, que también tiene influencias del rococó y el neoclásico.

Pero en el Centro no todo es solo arquitectura y edificios patrimoniales. También el Arco do Teles es un pasaje histórico que conecta la Praça XV con la Rua do Ouvidor y el antiguo puerto. Es un rincón lleno de bares, restaurantes y arquitectura colonial, que ofrece una atmósfera única.

Y una parada obligada es la Confitería Colombo, una de las cafeterías y pastelerías más emblemáticas de Río de Janeiro y un verdadero ícono de la ciudad.

Fundada en 1894, es famosa no solo por su larga tradición, sino también porque fue un lugar importante para la alta sociedad carioca y punto de encuentro de artistas, políticos e intelectuales en tertulias, reuniones y fiestas.

Los domingos en la mañana abren a las 10:30 y hay una fila larga en la calle esperando entrar. Y se llena. Hoy es una verdadera experiencia cultural y gastronómica, donde la historia, bocados, tortas y bollería tradicional se entrelazan para crear un momento memorable.

También es posible viajar en el tiempo como el Tour Imperio Musical, toda una experiencia que incluye un concierto de música del sXIX en la Confitería Colombo, seguido por un desayuno clásico y un paseo por el centro histórico de Rio.

Lapa, bohemia y gastronomía de primer nival

Uno de los lugares ícenos del Centro de Río de Janeiro es Lapa, el corazón de la vida nocturna de la ciudad. Ha sido históricamente un barrio bohemio, donde artistas, intelectuales y músicos se reunían. Este ambiente sigue siendo parte del espíritu del lugar, que combina una mezcla de arte callejero, cultura popular y ganas de pasarlo bien.

A lo largo de Avenida Mem de Sá y sus alrededores, hay múltiples bares, clubes y casas de samba donde se puede disfrutar de música en vivo casi todas las noches. Durante los fines de semana, las calles se llenan de gente disfrutando de la música, la comida y las bebidas en plena calle.

El barrio conserva gran parte de su arquitectura colonial y neoclásica, lo que le da un encanto especial. Muchas de las casas antiguas ahora albergan bares, restaurantes o centros culturales.

Un imperdible es Rio Scenarium, un lugar lleno de rincones y detalles que te transporta en el tiempo. Es famoso por su mezcla única de música brasileña en vivo, ambiente histórico y decoración ecléctica, lo que lo convierte en un destino obligatorio para quienes buscan vivir la auténtica vida nocturna de Río de Janeiro.

Está ubicado en un edificio antiguo de tres pisos, con casonas antiguas que se han ido uniendo para crear distintas atmósferas. La decoración del lugar es uno de sus aspectos más distintivos, con una mezcla de muebles antiguos, objetos decorativos vintage, artefactos históricos y piezas de arte. Es como un museo viviente de la cultura carioca.

En cuanto gastronomía, ofrece platos individuales y opciones para compartir a precios más que razonables. Su carta incluye bebidas tradicionales brasileñas como la clásica caipirinha, además de una buena selección de cócteles y cervezas.

En el barrio de Lapa, también se encuentra Lilia Restaurante, una propuesta culinaria innovadora que combina la estética industrial con un ambiente acogedor e intimo en una casa del siglo XIX.

El chef Rafael Scatolin sorprende con una carta que cambia constantemente según los productos de temporada, pero que resaltan los mejor de Brasil.

Se puede pedir platos individuales o un menú de degustación para conocer más en detalle la experiencia culinaria. Es un lugar reconocido por su excelente relación calidad-precio y ha obtenido varios premios. De hecho, esta experiencia gourmet fue reconocida este 2024 por la Guía Michelin.

Otro atractivo de Lapa es el acueducto Arcos da Lapa, un símbolo de Río de Janeiro. Originalmente construido en el siglo XVIII como parte del sistema de abastecimiento de agua, hoy en día es un importante lugar de encuentro y un sitio para eventos y vida nocturna.

Saliendo ya del Centro, pero en su alrededor inmediato está la Escadaria Selarón. Si bien está en el barrio de Santa Teresa, esta famosa escalera de azulejos coloridos diseñada por el artista chileno Jorge Selarón tiene su base en la esquina de Teotônio Regadas y Joaquim Silva, en el barrio Lapa.

Para que la experiencia en el Centro Histórico sea más profunda, hay varias opciones de recorridos guiados, que pueden proporcionar información detallada sobre la historia y la arquitectura de la zona.