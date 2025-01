¿Planeas un viaje con tu mascota? Conoce cinco consejos imprescindibles para recorrer Chile juntos

Las vacaciones y los panoramas no paran. Algunos prefieren febrero para disfrutar de unos días de descanso ya sea en el sur, en el norte o en el litoral central es importante que si vas a viajar con tu mascota tengas en consideración ciertos cuidados.

No solo debes ser responsable de tu mascota y su integridad, si no que también ser responsable del entorno al que irás. Ten en consideración que hay algunos parques nacionales en los que las mascotas no pueden entrar. Aunque no puedas ingresar a ciertos lugares, no debes dejar encerrada a tu mascota en un vehículo ya que dentro del auto las temperaturas comienzan a elevarse rápidamente.

1. Proteger la fauna local marcará la diferencia

Es importante que conozcas los reglamentos de los lugares que visitarás para cuidar la flora y fauna del lugar.

Se prohíbe el ingreso con mascotas a los parques nacionales y áreas silvestres protegidas de nuestro país, ya que, pueden atacar a nuestra fauna.

Usa correa en todo momento para que tus mascotas no perturben a los animales silvestres.

También se recomienda el uso de bozal y nunca soltar a tus mascotas en humedales.

Recuerda llevarte sus heces, ya que, pueden ser portadoras de enfermedades.

2. La salud de tu mascota está primero

Antes de viajar con tu mascota debes realizarle un chequeo completo de salud para para evitar urgencias veterinarias durante las vacaciones.

Es aconsejable llevar un certificado sanitario de la mascota emitido por un veterinario y el certificado de vacunación antirrábica.

Completa las desparasitaciones de tu mascota, tanto internas como externas, y realiza un chequeo general para asegurarte que no tiene lesiones o está incubando alguna enfermedad que se vaya a manifestar durante el viaje.

Asegúrate que esté correctamente identificada mediante un chip de identificación.

Es buena idea que lleve una medalla en su collar con algún nombre de contacto, teléfono móvil y/o email.

Prepararte para el tipo de clima que encontrarás, ya que, podría necesitar ropa más abrigada o protectores para sus patas.

Si viajas en vehículo particular, recuerda hacer paradas regulares, sobre todo en los viajes más largos.

3. Elige lugares o experiencias «pet friendly»

Debes encontrar lugares de alojamiento y turismo en donde las mascotas sean permitidas.

Te recomendamos, al momento de querer ingresar a un establecimiento, consultar directamente si puedes llevar a tu perro o gato.

Encontrarás establecimientos amigables con tus mascotas en ciudades como Villarrica, Rapel, Puerto Varas y en casi toda la Región Metropolitana.

Los parques urbanos son una buena alternativa para pasar el día junto a tus mascotas.

4. Revisa los requisitos para viajar en avión con tu perro o gato

Si vas a viajar en avión debes tener en cuenta los requisitos y reglamentos de cada compañía de viajes. Cada aerolínea tiene diferentes requisitos, sin embargo, debes tener en cuenta ciertas consideraciones.

Por ejemplo, para viajar en cabina, es decir dentro del avión, tu mascota debe contar con su propio pasaje.

Tu mascota debe estar dentro de un bolso o kennel de transporte que le permita moverse y girar de forma natural dentro de su interior.

Si tu perro o gato no cumple con las condiciones de tamaño o peso dictadas por la aerolínea, deberá ser transportado en bodega dentro de un kennel o contenedor de transporte.

Recuerda que las mascotas y compañeros de asistencia se rigen bajo otras reglas.

5. Conoce los requisitos para viajar en bus con tu mascota

Si vas a viajar en bus debes saber que compañías y qué reglamentos debes cumplir.

Debes tener en cuenta que muchas empresas de buses sólo dejan transportar perros y gatos u otros animales aprobados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

También se exige que esté acompañada por una persona mayor de edad, quien deberá firmar la respectiva declaración jurada.

Siempre la mascota deberá permanecer dentro de un canil o kennel, no ser alimentada a bordo del bus y tener un buen estado de salud.

Ten en cuenta que, si tu mascota tiene un comportamiento peligroso, la empresa podría oponerse a su traslado, con el fin de proteger al resto de pasajeros.

Ahora que ya sabes cómo viajar con tu mascota, disfruta de las anheladas vacaciones con todos los integrantes de tu familia.