Adele sorprende al cantar con una bandera chilena en Las Vegas

La cantante británica Adele se ha vuelto viral en nuestro país luego de que se registrara un video en que canta con una bandera chilena en su espalda durante un concierto en Las Vegas, Estados Unidos.

Aunque no solamente tomó la bandera nacional, sino que también sostuvo una bandera de Colombia mientras daba su show en el Caesers Palace de Las Vegas.

La intérprete de “Someone Like You” suele recorres los pasillos del Caesers Palace mientras realiza su concierto para saludar a sus fanáticos. En ese instante, un fan nacional, identificado como Camilo Caro -según T13- le entregó una bandera chilena mientras Adele cantaba “When We Were Young”.

Video vía X: @ChileanCrave