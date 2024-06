Paul McCartney vuelve a Chile con gira “Got Back” en octubre: entradas desde los $55 mil

Cumpliendo su promesa de regresar a Chile hecha en su último show en 2019, Paul McCartney, uno de los legendarios The Beatles, volverá a deleitar a sus fans en Santiago el próximo mes de octubre. El icónico músico británico se presentará en el Estadio Monumental el viernes 11 de octubre, como parte de su aclamada gira “Got Back”, lanzada en Estados Unidos en 2022.

El concierto de McCartney, genio detrás de “Let it Be”, “Yesterday”, “Hey Jude” y “Live and Let Die”, promete ser una travesía por los últimos 60 años de la música. Los asistentes podrán disfrutar de canciones de su carrera en solitario, de Wings y, por supuesto, de la banda de Liverpool.

La gira “Got Back” comenzó en 2022 con 16 conciertos en Estados Unidos, seguido de un memorable show en Glastonbury en junio del mismo año, descrito por The Times como “el mejor concierto de la historia”. En 2023, la gira continuó con 18 conciertos en Australia, México y Brasil, recibiendo elogios unánimes de fans y críticos.

Los medios internacionales están expectantes:

The Australian destacó: “Es casi injusto lo profundamente satisfactorios que son los conciertos de McCartney. Repletos de éxitos de los Beatles y más allá, intentar elegir fallos es como buscar la esquina de una esfera”. Por su parte, The Daily Telegraph comentó: “La belleza y la magia de su arte musical forjaron los recuerdos más intensos de este concierto de tres horas que resonará en nuestros oídos durante años. La mayoría sonreía, algunos se abrazaban, otros se quitaban algo de los ojos cuando McCartney se elevaba sobre el escenario sólo con su fiel guitarra acústica y todos cantábamos Blackbird”.

O Estado de Sao Paulo añadió: “El maratón de 36 canciones termina de forma poética: ‘Y al final, el amor que das es igual al amor que recibes’, concluye Paul en The End, antes de cerrar el telón del mayor espectáculo del mundo”.

The Independent no se quedó atrás: “El mejor compositor vivo del planeta… Cuando está al frente de un estadio abarrotado con 70.000 fans cantando, es difícil no quedarse atónito ante el reconocimiento de todo lo que McCartney consiguió”.

Con su banda de toda la vida – Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr (batería) – y una tecnología de audio y vídeo de última generación, la experiencia de un concierto de Paul McCartney asegura un show inolvidable. Además, la gira “Got Back” cuenta con los Hot City Horns: Mike Davis (trompeta), Kenji Fenton (saxos) y Paul Burton (trombón), quienes se unieron a Paul en 2018.

La presentación en Santiago será la primera en cinco años y busca reafirmar el lugar de Paul McCartney como uno de los mayores íconos de la música a nivel mundial.

Los fans podrán disfrutar de una preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank, a partir del martes 18 de junio a las 11:00 a.m. Posteriormente, Caja Los Andes ofrecerá una preventa exclusiva para sus afiliados el jueves 20 de junio, y la venta general comenzará el viernes 21 de junio a las 11:01 a.m. Todos los tickets estarán disponibles a través de Ticketmaster.cl.