“Un hombre con un gusto musical impecable”: banda sueca de metal HammerFall le responde a Boric

Durante su segunda visita a Europa, el Presidente Gabriel Boric fue recibido en Suecia por el primer ministro Ulf Kristersson, generando gran repercusión en redes sociales.

En esa ocasión, Kristersson le regaló al Presidente Boric una colección valiosa de 11 vinilos de destacadas bandas de metal sueco. El mandatario elogió los álbumes de la banda HammerFall, y la propia banda le devolvió el elogio en su cuenta oficial de X.

Durante su encuentro, Kristersson le entregó la colección a Boric, quien mostró visible emoción. El catálogo incluye bandas muy populares en Chile como Meshuggah, Soen y In Flames, entre otras.

Entre los discos que recibió Boric se encuentran “Memorial” (2023) de Soen, “Chaosphere” (1998) de Meshuggah, “Revelation” (2023) de Siena Root y “Nostalgia” (2023) de Enforcer.

Además, Kristersson le entregó a Boric un setlist de Hammerfall firmado por la banda, unas baquetas y un gran póster de Soen, lo cual emocionó aún más al presidente.

Durante la interacción, Gabriel Boric destacó uno de los vinilos de la banda y expresó: “I love HammerFall”.

En la misma publicación, añaden el video y piden escuchar “lo primero que dice el presidente”, destacándolo como “un hombre con un gusto impecable en música”.

The Swedish prime minister presented the Chilean president (who is a metal fan!) with some gifts. Not one but TWO HammerFall records! Listen to the first thing the president says, obviously a man with impeccable taste in music! 😁🤘♥️🇨🇱 pic.twitter.com/MUnMo2S6oL

— HammerFall (@HammerFall) June 17, 2024