Resumen 19 de junio Euro 2024: Alemania derrotó a Hungría y Croacia con Albania se robaron el día

La segunda fecha de la fase de grupos de la Eurocopa de Alemania 2024 dejó emocionantes encuentros que ha electrificado a los fanáticos del fútbol. Esta vez se enfrentaron Croacia vs Albania (Grupo B); Alemania vs Hungría (Grupo A) y Escocia vs Suiza (Grupo A).

Este miércoles comenzó la segunda fecha de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 disputada en Alemania. En concreto, se jugaron encuentros de los Grupos A y B. El primer duelo fue entre Croacia y Albania (Grupo B), que se convirtió en un auténtico partidazo con un gran final. Luego, se disputaron los encuentros del local, Alemania, ante Hungría, y finalmente, Escocia contra Suiza. Resultados Euro 2024 del miércoles 19 de junio Croacia 2-2 Albania Lo que en el papel parecía un simple encuentro para los croatas, se transformó en su pesadilla y en un espectáculo para los fanáticos del fútbol que vieron el encuentro que se disputó en el Volksparkstadion Hamburg de Hamburgo. Los albaneses se pusieron en ventaja a los 11′ con un tanto de Qazim Laci, desatando la locura en las gradas. En el complemento, los croatas se repusieron y dieron vuelta el marcador con goles de Andrej Kramaric a los 74′ y un autogol de Klaus Gjasula a los 76′. Sin embargo, cuando se vislumbraba el triunfo croata, el propio Gjasula enmendó su error y en el epílogo (90+5′) consiguió el empate a dos tantos. Con este resultado, ambos equipos se complican de cara a una clasificación a los octavos de final, ya que quedaron en las mismas posiciones, pero con un punto. Croatas y albaneses cayeron en la primera fecha ante España (3-0) e Italia (2-1), respectivamente. Alemania 2-0 Hungría Los locales buscaban reafirmar su favoritismo tras la goleada a Escocia por 5-1 en su duelo ante Hungría en el Stuttgart Arena. Los húngaros intentaban cambiar la imagen que mostraron en su encuentro ante los suizos. Alemania no fue la tromba del debut, pero le alcanzó para derrotar por dos goles a cero a los húngaros, quienes mostraron una mejor actuación respecto a su derrota ante Suiza. Los goles de la victoria germana fueron obra de Jamal Musiala a los 22′ e Ilkay Gündoğan a los 67′. Escocia 1-1 Suiza En el Cologne Stadium de Colonia, Escocia se enfrentó a Suiza con la misión de mejorar lo mostrado en el debut (caída por 5-1 ante Alemania), mientras que los suizos querían asegurar su paso a los octavos de final. Los goles solo se dieron en el primer tiempo. En el complemento, ambos equipos intentaron marcar diferencias a su favor, pero sin éxito. Los tantos fueron obra de Scott McTominay a los 13′ para Escocia y Xherdan Shaqiri a los 26′ para los suizos.

Con este resultado, Alemania queda en el primer lugar del Grupo A con seis puntos, seguida de Suiza con cuatro unidades. Luego viene Escocia con un punto, y Hungría cierra con 0 unidades. Grupo A Alemania: 6 puntos; +6 Suiza: 4 puntos; +2 Escocia: 1 punto; -4 Hungría: 0 puntos; -4