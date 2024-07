‘Shrek’ estrenará su quinta entrega en julio de 2026

La película ‘Shrek’ estrenará su quinta entrega el 1 de julio de 2026, anunció este martes la productora DreamWorks Animation, tras confirmar que el filme volverá a contar con Cameron Diaz, Eddie Murphy y Mike Mayers.

A inicios de siglo Myers dio voz a ese ogro verde que en contra de su voluntad se ve obligado a rescatar a la princesa Fiona, interpretada por Diaz, mientras lo acompaña un molesto y parlanchín burro, a quien dio vida Murphy.

El productor Chris Meledandri adelantó a finales de abril que DreamWorks Animation estaba trabajando en este nuevo proyecto y ya entonces señaló que los intérpretes de la cinta original, estrenada en 2001, estaban “entusiasmados” ante la idea de volver.

La imagen adelantada este martes por la productora con un mensaje en X solo muestra un número 5 verde con las orejas del ogro.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024