La curiosa defensa del abogado de denunciante del Presidente Boric: “No sé si va a prosperar”

El abogado y expareja de la denunciante por acoso sexual en contra del Presidente Gabriel Boric, Jaime García Bozzo, protagonizó una extensa entrevista en donde reconoció que cree que la acción judicial “no va a prosperar”.

“Yo no soy el asesor de ella, yo no soy parte de la causa y yo no soy el querellante, mucho menos. Entonces eso aclarar, porque yo expliqué en qué contexto yo salgo como a colación en este punto”, expuso García en el programa “Contigo en la Mañana” de Chilevisión.

Además de reconocer que ha sufrido “funas”, dijo que su rol sólo se limita a la relación que tuvo hace años con la denunciante. “Estoy hablando hace como cuatro o cinco años atrás, es que ella cuando realiza esta denuncia, que yo no sabía su contenido, sino que en un tema como de amistad y que se sentía como más segura ahí conmigo al lado, yo asisto con ella a esa entrevista con la fiscal de Magallanes, no recuerdo el nombre, y esa es mi única participación en este asunto que ahora”, dijo.

En esa línea, aseguró que tampoco sabía que la denuncia apuntaba contra el Mandatario, lo que se contradice con sus anteriores dichos: “Para ser bien sincero me entero al momento de la entrevista. Me entero en el contexto de la conversación con la fiscal”.

El abogado reiteró que la denunciante no le dijo nada antes, acerca de que el denunciado era el Presidente, y que tras enterarse reaccionó “sorprendido por el tenor de lo relatado y todo”.

“Hay un espacio temporal bastante grande entre que se hace la denuncia y los hechos relatados. Obviamente, yo creo que existe una dificultad en cuanto a la forma de probar esto, pero eso ya no es resorte mío. No sé si esta denuncia va a prosperar si va a avanzar, pero lo único que yo conozco es que luego de esta denuncia escrita se hace esta entrevista y yo no conozco más del caso”, reconoció.

Reconoce ser republicano

El abogado, en la entrevista, reconoció que es republicano, tal como se había difundido en redes sociales. Sin embargo, descartó que su ideología política esté detrás del caso.

“Es efectivo (que es republicano), pero no encuentro el link y lo encuentro un poquito tendencioso que eso dé lugar a que esto haya sido como maquinado porque yo soy de un partido diferente al Gobierno, algo así. No, lo encuentro que es too much el link ahí”, afirmó.

“Descarto absolutamente que esto tenga que ver con eso y reitero, yo no soy el denunciante”, cerró.

La polémica del auto

En relación al auto que fue usado por su expareja cuando cometió un delito en un servicentro Copec, el abogado reconoció que ”es de mi propiedad. ¿Cómo pasa esto y cómo se relaciona con el asalto? Yo con esta persona terminé hace bastante años y en esa época cuando éramos pareja yo compro el auto y queda a mi nombre. Ella me pagó el auto, yo lo saqué porque podía sacarlo, pero el auto es de ella”.

Tras ser cuestionado por el animador del programa, Julio César Rodríguez debido a que “usted es abogado, ¿cómo no le traspasó el auto? ¿Cinco años sin traspasarle el auto?”, el sujeto sólo dijo que “ni siquiera manejo, así que no sé mucho del asunto”.

Posteriormente, el comunicador afirmó que “lo que es difícil de creer… no te estoy tratando de mentiroso, pero es difícil de creer que tú no hayas estado al tanto de que iba a denunciar al Presidente y tú te prestaras para estar al lado y que después de eso no le hayas preguntado más detalles de la situación”.

En su defensa, el abogado insistió en su punto: “No le pregunto más detalles porque yo no soy parte de la causa”.