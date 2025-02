Joven es capturado y liberado por ballena jorobada en Magallanes: “Pensé que me había comido”

Un impactante suceso se vivió el pasado 8 de febrero en Bahía El Águila, al sur de Punta Arenas. Adrián Simancas, analista, programador y músico venezolano de 24 años, fue tragado y luego expulsado por una ballena jorobada mientras navegaba en packraft junto a su padre, Dell Simancas, anestesista de 49 años. El momento, registrado en video, rápidamente se viralizó en redes sociales.

Adrián y su padre realizaban una travesía por las frías aguas del Estrecho de Magallanes, una zona donde es común avistar ballenas jorobadas durante el verano. Dell grababa a su hijo remando cuando, de forma repentina, el cetáceo emergió y arrastró al joven junto a su embarcación dentro de su boca. Segundos después, el animal lo expulsó, y Adrián emergió a la superficie mientras la ballena continuaba nadando a su lado.

La rápida reacción de Dell fue crucial para la seguridad de su hijo. Con serenidad, le dio instrucciones para mantenerse a flote y acercarse al bote. “No vi a Adrián por tres segundos. De repente sale disparado y ahí me tranquilicé un poco, porque lo vi afuera”, relató el padre.

Por su parte, Adrián describió el momento de angustia que vivió: “Veo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara, estaba como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando. Me hundo y pensé que me había comido”, relató a TVN.

La ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) es uno de los cetáceos más grandes del planeta. Según Sernapesca, los machos pueden alcanzar hasta 15 metros de largo y las hembras, hasta 19 metros. Su alimentación se basa en plancton, peces y krill, y se caracteriza por realizar extensas migraciones a lo largo de los océanos.