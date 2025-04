Logran recrear al lobo gigante, extinto hace más de 12.000 años y figura de ‘Game of Thrones’

El lobo gigante o “terrible” (‘direwolf’ en inglés), reconocido por ser inspiración para el cánido símbolo de la Casa Stark en la serie de televisión ‘Juego de Tronos’ y que estaba extinto desde hacía más de 12.500 años, fue recreado por la empresa Colossal Biosciences, convirtiéndose en el primer animal “desextinto” de la historia.

La compañía consiguió dar vida a Rómulo y Remo, dos cachorros de seis meses que fueron creados a través de modificaciones genéticas derivadas del ADN hallado en fósiles de hace entre 11.500 y 72.000 años, indicó este lunes Colossal en un comunicado.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.

The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH

— Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025