La versión de Antonella Marchant sobre Monsalve: “Le destruiste el castillo a mi hermano”

Al menos tres versiones distintas existen respecto de las amenazas que sufrió el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el penal de Rancagua, por parte de la condenada Antonella Marchant, narcotraficante de Lo Espejo que fue condenada en 2023 a una pena de 15 años y un día por tráfico de drogas.

La más conocida, por supuesto, es la de la exautoridad, actualmente cumpliendo prisión preventiva en el anexo capitán Yáber, donde fue trasladado de emergencia luego de que el 20 de noviembre, a las 11.45 y luego de entrevistarse con la psicóloga del hospital penal, se encontró de frente con un grupo de presas que estaban allí. Ante ello, “el capitán Pedro Guajardo Turra, quien ejercía mi custodia directa, solicita a las internas que se aparten del sector, para poder retirarnos de dicho nosocomio”.

En ese instante, según la versión del médico, hoy formalizado por violación y abuxo sexual, “una de las internas, de quien desconozco su identidad, me amenaza a viva voz, señalándome en forma textual ‘te voy a poner las manos Monsalve, así como le pusiste las manos a mi hermano’, apuntándome con el dedo. Dado este hecho rápidamente soy apartado”.

El informe relativo al incidente recoge la misma versión, con algunas variantes muy menores, pues señala que Marchant dijo al exsubsecretario: “Te voy a poner las manos Monsalve, así como vo’ le pusiste las manos a mi hermano”.

Sin embargo, la versión de la mujer es distinta, pues cuando se le tomó declaración señaló que “hoy tenía hora con el psicólogo, donde salí de mi módulo a las 11:20 horas, desplazándome hasta el hospital con una funcionaria. Al llegar al hospital debí esperar mi atención, quedando en el pasillo con custodia directa de la funcionaria. En ese momento, observé que salía de la oficina de la psicóloga el imputado Monsalve, al reconocerlo le dije a viva voz: Por ti me sacaron el castillo de mi hermano y viste como diosito te puso la mano”. Según ella “debo dejar claro que yo nunca lo amenacé”.

Sin embargo, hay una tercera versión al respecto, que de algún modo valida la versión de Marchant. Se trata del testimonio de una gendarme, Renata Bustos, quien declaró que ella estaba a cargo del grupo de cuatro internas entre las cuales se encontraba Marchant. Cuando se produjo el incidente, ella escuchó que la narco gritaba algo así como “La mano como hermano”.

Ante ello, se las llevó de regreso a la sección femenina, y le preguntó qué le dijo a Monsalve “A lo que ella me contesta: ‘le destruiste el castillo a mi hermano y así dios te puso la mano”. Según la gendarme, ella la reconvino, diciéndole “Antonella, debes controlar tus palabras, porque él es una persona de connotación pública”. Cabe indicar que actualmente existe una investigación en contra de Marchant por el delito de amenazas, la que es investigada por el fiscal Claudio Meneses.

Dicha indagatoria, además, derivó en una investigación por tráfico de drogas, que le fueron incautadas a la mujer, así como un teléfono celular Redmi 10 5G.

El narcomausoleo

Todo ello lo ocurrido en torno a Monsalve obedece a lo que se conoció el 5 de junio del año pasado, cuando estaba programada por parte del gobierno la destrucción del mausoleo con forma de castillo que la familia Marchant habían levantado en memoria de Diego Marchant, hermano de Antonella, quien murió en 2020 en un tiroteo con otra banda, luego de lo cual fue objeto de uno de los funerales narco más extensos que se recuerde: tres días.

Poco después de ello su padre, actualmente condenado a 14 años, mandó a construir el memorial, sin importarle que el sitio que escogió para eso fuera una plaza pública.

A fines de mayo de 2023, el entonces subsecretario había dicho que había que demoler a todos los narcomausoleos, aseverando que “no es posible mantener símbolos que finalmente son símbolos de violencia” y por ello se planificó la destrucción.

La madrugada del 5 de junio, cuando las máquinas contratadas por el gobierno llegaron a concretar la demolición, se encontraron, sin embargo, con que manos anónimas ya habían hecho el trabajo.

Sobre los escombros había dos carteles. Uno decía “Bukele de cartón” y el otro rezaba “con el dolor de una familia no se juega”.

Narcodelivery vía drone

Luego de la amenaza a Monsalve, no fueron pocos quienes cuestionaron que no fuera la autora de esta quien resultara trasladada. Sin embargo, fuentes de Gendarmería explican que “ya no hay donde llevar a Antonella Marchant”, dado que en los últimos años ya ha estado presa en San Joaquín, San Miguel y La Serena y en prácticamente todos los penales ha sido objeto de sanciones por riñas, tenencia de celulares e incluso de situaciones más surrealistas.

Un oficio de Gendarmería, del 16 de octubre de 2023, en el cual la institución argumentaba por qué a su juicio la mujer no debía ser trasladada desde la cárcel de La Serena a Santiago, decía que ella justamente había sido llevada hacia el norte “en virtud de ser considerada una líder negativa al interior de la unidad, con un alto poder adquisitivo, quien aprovechándose de su jerarquía utilizaba a otras internas para cometer actos delictivos”.

Además, detalla el documento, según información entregada por otras internas cuyo nombre era reservado, Marchant recibió drogas al menos dos veces por medio de un drone, lo que fue comprobado por Gendarmería a través de la revisión de cámaras de seguridad, aunque en dicha ocasión no se le halló droga.

Sin embargo, pocas semanas antes de ello, en poder de la reclusa se habían encontrado 25 gramos de metanfetaminas y casi 100 de marihuana.

Finalmente fue derivada a Rancagua, donde ha sido protagonista de varios hechos: desde ser víctima del hurto de 299 mil pesos (lo que le valió la baja a un cabo de Gendarmería) hasta ser encontrada con marihuana y un teléfono, así como participar de una riña con otras internas.

Su pareja asesinada

En octubre de 2023 Antonella Marchant volvió a ser portada de los matinales de TV, luego de una violenta ejecución que tuvo lugar en la comuna de Padre Hurtado, donde una cámara registró la forma en que una joven de 24 años era asesinada a balazos en plena calle.

Se trataba de Sabrina Durán Montero, quien se dedicaba al tráfico en la comuna de Peñaflor, por lo cual había estado varias veces en la cárcel. Conocida como “La Ina”, era una popular influencer cuya cuenta en Tik Tok tiene -a la fecha- más 650 mil seguidores. Además, en la cárcel se convirtió en la pareja de Antonella Marchant y luego de que quedó en libertad la visitaba en forma frecuente. De hecho, el informe de visitas de Marchant en mayo de 2023, cuando la visitó un total de 17 personas, da cuenta de que “La Ina” fue a verla siete veces.

