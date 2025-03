Chile: el ojo del mundo al cosmos en el día de la astronomía

¡Buenas tardes, habitantes de este Universo Paralelo! Pasado mañana es el Día de la Astronomía, que se celebra en Chile desde hace 11 años.

El agua atmosférica, el polvo y la contaminación atmosférica y lumínica son los principales obstáculos a nuestra mirada hacia el cosmos. Por eso el clima desértico y la lejanía de grandes urbes hacen del norte de Chile un lugar perfecto para disfrutar del espectáculo estelar que la noche terrestre nos ofrece.

Grandes inversiones internacionales en infraestructura y un creciente interés en estudiar astronomía son testimonios del valor de este entorno privilegiado. En Universo Paralelo no podíamos perdernos esta celebración.

En la edición de hoy invitamos al astrónomo Matías Gómez Camus, doctor en Ciencias Exactas, mención Física y director del Instituto de Astrofísica UNAB, quien nos hablará de cómo podemos hoy mirar el universo –en especial los exoplanetas– y preguntarnos, científicamente, sobre la posibilidad de encontrar vida en otros mundos.

La doctora en Astronomía y académica de la Universidad Mayor, Ximena Ramos, nos contará por qué celebramos este día cada 21 de marzo desde 2014. Y el cuestionario de esta edición lo responde la doctora en Ciencias Exactas, mención Astrofísica, Isabelle Gavignaud, académica de la U. Andrés Bello.

La imagen de la semana está enfocada en el impresionante eclipse lunar del pasado viernes 14 de marzo, que tuvo a la Luna de Sangre como su gran protagonista. Un acierto del astrofotógrafo Sebastián Campos, director del Observatorio Galileo Astronómico y Turístico, y quien nos explica cómo vivió ese imborrable momento.

En nuestras Breves Paralelas, algunas curiosidades de nuestro universo que a muchos sorprenderán. Finalmente, la periodista Francisca Munita nos recomendará algunas de las más atractivas actividades que se desarrollarán en el marco de esta celebración cósmica.

1

BÚSQUEDA DE VIDA EN TIERRAS LEJANAS

Por Matías Gómez Camus Doctor en Física

Hace tres décadas, la astrofísica comenzó una revolución que con el tiempo ha cobrado cada vez mayor relevancia. El descubrimiento del primer planeta alrededor de una estrella “normal” (no de neutrones) fuera del sistema solar marcó el inicio de la detección y posterior caracterización de cientos y luego miles de estos llamados planetas extrasolares.

Para dichos hallazgos, no solo se requerían telescopios con mayor capacidad de recolección de luz, sino también instrumentos cuyos umbrales de precisión eran impensados hasta hace pocos años. El desarrollo tecnológico permitió diseñarlos y construirlos con éxito y, en la actualidad, muchos de ellos operan desde Chile, ampliando el volumen de descubrimientos.

Estas innovadoras herramientas nos van guiando en la inmensidad del universo hacia aquellas señales inconfundibles que confirman la ubicación de un planeta fuera de nuestro sistema solar:

Variaciones mínimas, de apenas una parte en millones, en el brillo de una estrella lejana. Diferencias en velocidades de solo unos pocos centímetros por segundo, que evidencian el efecto gravitatorio de un planeta oscuro sobre una estrella muchísimo más masiva, entre otras pistas. En el proceso nos ayuda la capacidad de captar imágenes con altísima resolución en diversas frecuencias, para conseguir información de los distintos procesos astrofísicos en estos sistemas.

Las nuevas técnicas observacionales, acompañadas de estos avances tecnológicos extraordinarios, permiten, además, detectar hoy en día aquellos planetas similares a la Tierra, que orbitan estrellas parecidas al Sol, dentro de la zona habitable, es decir, donde podrían darse las condiciones necesarias para propiciar una vida semejante a la que conocemos.

Entonces, una serie de similitudes y suposiciones deben cumplirse para responder a una de las preguntas esenciales de la humanidad: “¿Existe vida en otros planetas?”.

Posiblemente la fase más impresionante en el descubrimiento y estudio de exoplanetas tiene que ver con su caracterización física, fundamental para presumir la existencia de vida: masa, temperatura superficial, tamaño, gravedad, movimiento en torno a su estrella central, composición química, etc.

De esta forma, el estudio de exoplanetas presenta una oportunidad y un desafío, pues mezcla dos ciencias básicas en una nueva ciencia llamada astroquímica. Una intersección similar ocurre en astrobiología, disciplina en la que se requiere plantear experimentos para comprender procesos biológicos de organismos que podrían desarrollarse en exoplanetas de naturaleza variada.

Personalmente, en un universo de enormes posibilidades, solo puedo concluir que la vida extraterrestre, incluso la inteligente, sí existe. Sin embargo, también estoy convencido de que no tenemos posibilidad de comunicarnos con tal inteligencia. Todo es muy inmenso como para coincidir durante tiempos de vida entre civilizaciones como la nuestra.

De lo que sí estoy seguro es que la astrobiología y la astroquímica han llegado para cambiar la forma en que funcionaban la ciencia y los grupos científicos. Avanzar en ellas requiere enfoques multidisciplinarios. Como científicas y científicos debemos comprender que solo con lazos hacia otras áreas, alejadas de nuestros propios campos de estudio, lograremos nuevas pistas sobre vida en tierras lejanas.

Dicho enfoque ya es parte de las actividades de los estudiantes y serán ellos quienes respondan las próximas preguntas esenciales.

2

CHILE CELEBRA LA ASTRONOMÍA

Por Ximena Ramos Doctora en Astronomía

Los cielos nocturnos del norte de Chile son excepcionales. Con aproximadamente 350 días despejados al año, una estabilidad atmosférica única y una contaminación ambiental mínima, proporcionan un óptimo escenario para la observación astronómica de alto nivel.

Gracias a las ventajas que ofrece el norte del país, hace décadas que grandes, potentes y variados telescopios se han instalado en la región. Los descubrimientos realizados con estos instrumentos tecnológicos de punta, junto con estrategias de difusión activas y atractivas, han acercado cada vez más esta ciencia al público general.

Como parte de este esfuerzo, hace 11 años se firmó un convenio de colaboración entre el Programa Explora de Conicyt, la Sociedad Chilena de Astronomía (Sochias) y la Fundación Planetario de la Universidad de Santiago de Chile, dando origen al Día de la Astronomía en Chile. La fecha escogida para su celebración fue el 21 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de otoño en el hemisferio sur.

Esta conmemoración es una oportunidad importante para que personas de todas las edades se acerquen a la astronomía y valoren el cielo chileno como un patrimonio natural. Cada año se suman más instituciones científicas y educativas, organizaciones de divulgación, municipalidades, gobiernos regionales, aficionados y destacados observatorios como ALMA y ESO.

Es tal la magnitud alcanzada en los últimos años, que la celebración se extiende por una semana completa, con una programación que incluye ferias, exposiciones, charlas de astrónomos nacionales e internacionales, talleres, observaciones astronómicas e, incluso, visitas a grandes observatorios.

#UnCieloEnComún es el lema elegido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para este 2025. Es una invitación a reconocer y valorar los cielos chilenos como un patrimonio compartido por toda la humanidad, promoviendo la unidad y la conexión entre las personas, y a destacar su relevancia para el desarrollo de la astronomía.

3

EL CUESTIONARIO: ISABELLE GAVIGNAUD

Cada semana hacemos las mismas cuatro preguntas a una persona dedicada a la ciencia. En esta edición entrevistamos a la doctora en Ciencias Exactas, mención Astrofísica de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Francia, Isabelle Gavignaud, académica UNAB.

-¿Qué te motivó a dedicarte a la ciencia?

-Siempre fui curiosa. Además, como en mi época, al menos donde vivía, se nos enseñaba a las niñas a quedarnos quietitas y calladitas, tengo la impresión de que eso me empujó a ser una observadora silenciosa del mundo, preguntándome en mi interior el porqué de las cosas.

Cuando descubrí las ciencias en el colegio, quedé fascinada: ahí se abordaban todas las preguntas que no me había atrevido a hacer en voz alta. Sin embargo, hubo una vivencia en particular que despertó mi pasión por la astronomía. Un vecino había comprado un telescopio nuevo e invitaba a los niños del barrio a observar la Luna. Tenía 12 años. Para mirar, había que subirse a una silla y ponerse de puntillas. Cuando mi ojo alcanzó el ocular, fue un impacto: la Luna, con sus enormes cráteres, avanzaba en la oscuridad del universo.

En ese momento comprendí que no era la Luna la que se movía, sino yo, arrastrada con mi silla por el movimiento de la Tierra. Para mí, ese modelo abstracto de la Tierra redonda y su rotación pasó de ser un simple dibujo en un libro a convertirse en una realidad palpable.

-¿Cuál es la obra científica que más influyó en tu actividad?

– Una de las obras científicas que más influyó en mi trayectoria fue Las Aventuras de Anselme Lanturlu, una serie de cómics creados por el astrofísico y divulgador francés Jean-Pierre Petit. Estas historietas explican conceptos complejos de física, astronomía y matemáticas de una manera visual y con mucho humor.

Se pueden encontrar en internet traducidas al español en formato PDF y de manera legal. Les recomiendo mucho la lectura de El geometricón o de El Big Bang.

-¿Cuál es el problema científico más importante por resolver?

-La verdad es que tenemos muchas preguntas científicas por resolver, en particular en astronomía. Actualmente, nuestro modelo cosmológico considera que gran parte de la energía del universo está constituida por energía oscura (70%) y materia oscura (25%), mientras que la materia que conocemos representa solo el 5%. Sin embargo, no tenemos idea de la naturaleza ni de la energía oscura ni de la materia oscura, por lo que resolver este misterio es uno de los grandes desafíos científicos.

No obstante, más que los avances en cosmología o física fundamental, lo que más me emocionaría sería encontrar algún indicio de vida fuera de la Tierra.

-¿Cuál es la pregunta que te desvela como científica y cómo la enfrentas?

-Aunque las preguntas científicas me fascinan, no diría que me desvelan. Lo que realmente me inquieta es una cuestión más relacionada con las ciencias sociales: ¿cómo podemos organizarnos como sociedad para ser sostenibles? Como astrónoma, sé que el universo es un lugar extremo y hostil para la vida. La Tierra es nuestra nave espacial, un oasis en medio de la inmensidad cósmica, y, sin embargo, estamos poniendo en riesgo su equilibrio.

Nos enfrentamos a una crisis ambiental cada vez más compleja, y lo preocupante no es la falta de conocimiento, sino cómo lograr que las soluciones ya identificadas por la ciencia, se lleven a la práctica de manera efectiva.

Creo que una parte fundamental de la respuesta está en la educación, la comunicación y la divulgación. Es crucial que el conocimiento científico llegue a los tomadores de decisiones y a la sociedad en su conjunto, generando conciencia y acción. Lo que me da mucho ánimo es ver cómo los jóvenes se interesan por estos temas y están dispuestos a generar cambios en su vida. Aunque mi formación es en astronomía, me interesa reflexionar sobre cómo la ciencia puede contribuir a una transformación social que nos permita enfrentar este desafío.

4

LA IMAGEN DE LA SEMANA

Por Sebastián Campos Montes Astrofotógrafo

La madrugada del viernes 14 de marzo fui testigo de un evento estelar realmente asombroso: la Luna de Sangre, un eclipse total de luna visible en todo el continente, que deslumbró a quienes tuvieron la oportunidad de contemplarlo.

La sombra de la Tierra comenzó a deslizarse lentamente sobre la superficie lunar, cubriendo gradualmente su resplandor. Alrededor de las 03:30 a.m., la Luna quedó completamente eclipsada, tiñéndose de un rojo intenso, debido al paso de los rayos solares a través de la atmósfera terrestre.

Ese momento de oscuridad en plena luna llena transformó el cielo nocturno en un escenario de estrellas por más de una hora, con la Luna de Sangre como su protagonista absoluta. Su característico tono rojizo la hacía aún más imponente y majestuosa.

Desde el Observatorio Galileo en Pisco Elqui –proyecto que tengo el honor de dirigir–, capturé cada etapa del eclipse con mi cámara y telescopio. Desde la fase previa hasta su totalidad, registré cada instante de este fenómeno único, logrando imágenes que reflejan la impactante belleza del color proyectado sobre la superficie de nuestro satélite.

Sin duda, fue un momento inolvidable que marcó mi vida y, seguramente, la de miles de personas que tuvieron el privilegio de presenciar este regalo del cosmos en esta parte del planeta.

5

BREVES PARALELAS

Curiosidades del cosmos

Alcohol en el espacio: en las proximidades del centro de la Vía Láctea existe una nube interestelar llamada Sagitario B2, que contiene grandes cantidades de etanol, el mismo tipo de alcohol que encontramos en las bebidas alcohólicas. Pero no te hagas ilusiones, está demasiado disperso como para embotellarlo.

Paraguas a prueba de balas: el exoplaneta WASP-76b tiene temperaturas tan altas que el hierro se vaporiza durante el día y, por la noche, se condensa y cae como lluvia de metal fundido. ¡Ahí sí que deberíamos estar atentos al pronóstico meteorológico y nunca olvidar nuestros blindados paraguas!

Planeta de diamante: se cree que el interior del exoplaneta 55 Cancri, a 40 años luz de la Tierra, es de diamante puro. Pero no es tan fácil hacerse millonario. Su superficie, compuesta –como el diamante– en gran parte por carbono, tiene temperaturas de más de 2.400 °C.

Los agujeros negros y el tiempo: la gravedad extrema cerca de un agujero negro hace que el tiempo pase más lento en comparación con otras partes del universo. Si estuvieras cerca, los segundos para ti serían años en otro lugar del cosmos. Anótalo como una buena excusa si eres impuntual.

Resurrección estelar: en sistemas solares binarios, una estrella muerta puede “robar” materia de su compañera y reactivar reacciones nucleares, brillando nuevamente como una nova. ¡Alabada sea!

La oscuridad del cosmos: el universo es oscuro porque su luz está dispersa y en expansión. La luz de muchas estrellas aún no ha llegado, y la expansión del cosmos (que incluso se está acelerando en lugar de frenarse) la estira hacia longitudes de onda invisibles. Además, el espacio es mayormente vacío, sin materia que refleje la luz. Si el universo no se expandiera, fuera infinito y homogéneo, el cielo nocturno sería tan brillante como la superficie del Sol.

Un gigante al acecho: Andrómeda, nuestra galaxia vecina, se está acercando a nosotros a una velocidad aproximada de 400 mil kilómetros por hora, una velocidad que te permitiría dar una vuelta al mundo en 6 minutos. La colisión ocurrirá en mucho tiempo. Y aún no vivimos 4 mil millones de años. Bueno, y si te preocupa tu descendencia, hay eventos más violentos, humanos y cósmicos, que ocurrirán mucho antes.

Un día es más largo que un año: debido a la lenta rotación de Venus, su día equivale a 243 terrestres, mientras que su órbita alrededor del Sol alcanza solo a los 225.

6

RECOMENDACIONES: UN ASTRONÓMICO CALENDARIO

Por Francisca Munita Periodista

Este viernes 21 de marzo celebramos la pasión por el cosmos en Chile. Pero esta gran fiesta científica se extiende por varios días, así que toma nota del astronómico calendario de actividades que diversas organizaciones públicas y privadas tienen preparadas para toda la familia.

Contemplando nuestro astro rey: observaciones del Sol y sus manchas. Jueves 20 de marzo, a las 11:50 horas, en U. Católica del Norte (Av. Angamos 0610, Antofagasta). ¡Abierto a todo público!

Exposición de astrofotografías y modelo del telescopio ELT de ESO, el más grande del mundo, actualmente en construcción en la Región de Antofagasta. Durante la exhibición, se realizarán visitas guiadas por la muestra todos los jueves y viernes hasta el 11 de abril, entre 10:00 y 17:00 hrs. (Jorge Washington 2623, Antofagasta).

Exposición “Asombroso Universo de ESO”: imágenes destacadas del universo obtenidas con los telescopios de ESO. Del 18 al 31 de marzo, en el Centro Cultural La Moneda, Santiago.

Charla “Recorriendo el universo al encuentro con Kelu”, realizada por María Teresa Ruiz, el 20 de marzo, también en el Centro Cultural La Moneda, Santiago.

Día de Puertas Abiertas ESO-ALMA: donde mostrarán su trabajo y realizarán talleres y actividades. La fecha es el 22 de marzo.

Astro Lolla Creative: CATA estará presente en Lollapalooza Chile dentro del espacio Lolla Creative, llevando la astronomía a un nuevo escenario de creatividad y exploración. Se realizarán experiencias interactivas, observación con telescopios solares, actividades lúdicas y de realidad virtual.

Día de la Astronomía en el Museo: se realizará un recorrido por la plaza Acevedo y el Museo de Historia Natural de Concepción, donde se hará una guía e introducción a la sección de fósiles, para luego finalizar con la charla “El gran reloj cósmico: galaxias y dinosaurios”, impartida por Rodrigo Herrera, académico de Astronomía UdeC.

Conoce todo el calendario aquí.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo.