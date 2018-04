Luis Miguel nunca ha sido abierto con su vida. Más bien son muchos los misterios que la rodean y algo de eso podría quedar al descubierto pronto. Específicamente el próximo 22 de abril, cuando Netflix estrene la serie la vida de Luis Miguel, una de sus grandes apuestas de cara a la temporada con respecto a su contenido en castellano.

Tras meses de anuncios e incógnitas, la plataforma presentó por fin el tráiler oficial de Luis Miguel La serie, que romperá con su política de estrenar todos los capítulos en un mismo día. Netflix lanzará a su plataforma los episodios con una regularidad semanal. Los episodios de la serie sobre la vida del mexicano podrán verse cada domingo a partir del próximo 22.

El anuncio del día de estreno ha coincidido con la presentación del tráiler de la serie, en el que podemos ver algunos de los trazos que compondrán la producción avalada por el propio cantante. "Durante décadas, muchas personas han hablado de mi vida. Pero ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. Versiones hay muchas. Verdad sólo hay una", explicó la reconocida estrella de la canción mexicana en un video promocional.

En el tráiler se puede ver a Diego Bonet, el actor elegido para interpretar al cantante, enfrentándose al desafío de triunfar en la música en los primeros pasos de El Sol siendo aún un joven controlado por su padre, interpretado por Óscar Jaenada. Su crecimiento como estrella, su soledad en la cima de la música latina y la desaparición de su madre se abordan.

El gran misterio

La vida de Luis Miguel encierra varios misterios, sin embargo, uno de los más polémicos es la inexplicable desaparición, en 1986, de su mamá, la modelo y actriz Marcela Basteri. Su paradero sigue siendo una incógnita. Aunque por años han circulado versiones (muchas de ellas apuntando a su muerte), hasta el momento no existe una versión oficial de su desaparición.

El año pasado se cumplieron 30 años de ausencia de la italiana, y han surgido otras versiones de personas que fueron allegadas a Luis Miguel y su familia. Arnoldo Cabada, “padrino artístico” del cantante, contó en una entrevista la razón que habría llevado a Marcela a alejarse de Luisito Rey, papá de Luis Miguel, antes de su desaparición: “La desaparición de Marcela fue de un día para otro, todo el mundo (estaba) callado. No sé si me atreva yo a decirte algo que supe entre bambalinas, (pero) Luisito andaba o llegó por acá —no me acuerdo— con otra dama. Hubo algún encuentro hostil, de enojo, entre Marcela y Luisito y a lo mejor ese fue el motivo para que se separara Marcela de Luisito”.

Cabada declaró que, tras la desaparición, él la buscó, sin embargo, nunca obtuvo una respuesta: “Yo la busqué con los amigos. Quise saber, cuando menos, que se haya ido con otra persona (…) Yo estoy seguro que él que sabe dónde está su madre es Luis Miguel”.

Sin embargo, Arnoldo no es el único que se pronunció el año pasado respecto de Marcela, también lo hizo la vedette Grace Renat, quien fue amiga de la mamá del cantante. “Ella se fue a Italia y también es un hecho que ya no regresó. Yo digo que sí falleció. La mamá de Andrés García Jr. se enteró, me dijeron, que (murió) de golpes, pero no sé por parte de quién”, aseguró Renat. Y añadió: “(Marcela) me dijo que se iba a pasear, que regresaría y ya no lo hizo. Tiempo después me topé con Luis Rey, pero lo vi tan mal, muy pasado de copas, que mejor preferí alejarme”.

A diferencia de la declaración de Arnoldo Cabada, la actriz cree que Luis Miguel no tiene certeza de lo que pasó con su madre: “No creo que sepa más, debe saber lo que nosotros sabemos”.

Otra de las versiones relativamente recientes circuló hace unos años, cuando un músico de Luis Miguel declaró que la ex modelo se encontraba hospitalizada en un psiquiátrico. Según declaró el bandoneonista Walter Ríos a un diario argentino, el cantante le contó que, tras varios años de búsqueda, encontró a su mamá “en un manicomio de Italia, sin que ella pudiera reconocerlo”.

Un libro aparecido este año además promete revelar la verdad sobre lo ocurrido con la mujer que dio vida al intérprete de La Incondicional. El texto titulado Luis Miguel, la Historia, fue completamente autorizado por el cantante y es la base documental de la serie de televisión que ahora coproducen Netflix y Telemundo. La escritura estuvo a cargo del periodista español Javier León Herrera, quien tuvo además la colaboración de Juan Manuel Navarro. Si queremos más luces, tendremos que esperar hasta el próximo domingo 22 de abril.