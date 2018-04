Una conocida youtuber de Islas Canarias le envío un mensaje al dueño de las tiendas Zara, Amancio Ortega. Con más de 496 mil reproducciones, 10 mil likes, 9,3 mil veces compartido y 903 comentarios en Facebook, el vídeo de Omayra Cazorla está generando comentarios, aunque se desconoce si ha llegado al dueño de Inditex, desde luego en las redes sociales se viralizó.

"Quiero ponerme un pantalón de tu tienda y no puedo, porque tengo el culo gordo y no me voy a poner hacer ejercicios porque tampoco es algo que me apetezca. Se me ha ocurrido pedirle a Amancio directamente si al le da por aumentar un pizquito el tallaje de sus pantalones, porque yo me los quiero poner porque son bonitos. Pero no puedo Amancio, porque tengo un culo grande Amancio, no entiendo que tu hagas tallaje de historia para gente normal y son personas que hacen ejercicio y deporte porque creen en la vida saludable (...) un pizquito más de tela alrededor, a mí y seguramente a 300 mujeres más con un par de ceros alrededor nos quedaría fantástico", dice la irónica humorista.

"Plantéatelo Amancio", recalca la monologuista cuya petición ha sido secundada con el mismo humor por muchos usuarios de las redes. "¿Dónde hay que firmar?, "Por favor, Amancio. Haz caso a este llamamiento", exclaman algunos los fans de Omayra en los comentarios referidos al vídeo.